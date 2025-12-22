Spis treści: Sylwester w muzeum? To tylko jedna z wielu atrakcji Sylwester we Włoszech. Okazja by rozsmakować się w tradycyjnej kuchni Sylwestrowe rejsy po Dunaju. Loty do Budapesztu od 290 zł

Sylwester w muzeum? To tylko jedna z wielu atrakcji

Jednym z ciekawszych wyborów na sylwestra jest Londyn - tętniąca życiem stolica Wielkiej Brytanii, która tej nocy nie zasypia ani na chwilę. Miasto oferuje setki wydarzeń, imprez plenerowych i klubowych, a niemal każda dzielnica przygotowuje coś specjalnego na pożegnanie starego roku.

Ile kosztują bilety lotnicze?

Ceny biletów w dwie strony w terminie 30.12-3.01 kształtują się następująco:

z Łodzi - od 310 zł

z Poznania - od 350 zł

z Wrocławia - od 411 zł

Bardzo atrakcyjną ofertę można znaleźć także w terminie 31.12-5.01 z Krakowa - od 287 zł.

Sylwestrowa noc w Londynie to nie tylko koncerty i dyskoteki, ale przede wszystkim spektakularny pokaz fajerwerków w okolicach London Eye. Alternatywą są rejsy po Tamizie, podczas których można podziwiać iluminacje i fajerwerki z pokładu statku, a także pakiety sylwestrowe w restauracjach czy nietypowych przestrzeniach kulturalnych.

Na uwagę zasługują również wydarzenia organizowane przez londyńskie muzea. Przykładem jest Muzeum Historii Naturalnej, które przygotowuje specjalne nocne zwiedzanie połączone z muzyką na żywo i imprezą taneczną pod szkieletem płetwala błękitnego w imponującej Hali Hintze.

Nowy Rok warto rozpocząć od udziału w Londyńskiej Paradzie Noworocznej - jednym z największych tego typu wydarzeń na świecie. Co roku przyciąga ona ponad pół miliona widzów, a wśród uczestników nie brakuje także reprezentantów brytyjskiej Polonii.

Sylwester we Włoszech. Okazja by rozsmakować się w tradycyjnej kuchni

Atrakcyjne ceny lotów na sylwestra można znaleźć m.in. do Mediolanu. W terminie 29.12-4.01 bilety w obie strony kosztują:

z Krakowa - od 221 zł

z Katowic - od 266 zł

z Warszawy - od 275 zł

Dzień później, w terminie 30.12-4.01, do Mediolanu polecimy:

z Katowic - od 310 zł

z Krakowa - od 325 zł w dwie strony.

Choć Mediolan nie organizuje oficjalnej miejskiej imprezy sylwestrowej, nie oznacza to, że miasto tej nocy nie tętni życiem. Wręcz przeciwnie - tłumy mieszkańców i turystów tradycyjnie gromadzą się na Piazza del Duomo, by wspólnie powitać Nowy Rok. W tym roku, ze względów bezpieczeństwa, władze miasta zapowiedziały ogrodzenie placu oraz wprowadzenie kontroli uczestników zgromadzenia.

Alternatywą są liczne restauracje, bary i kluby, które przygotowują specjalne pakiety sylwestrowe. W ofercie znajdują się m.in. kolacje, open bar, muzyka na żywo lub sety DJ-skie.

Ceny są zróżnicowane - od około 40 euro (170 zł) za samą imprezę, do nawet 200 euro (840 zł) za pakiety z kolacją. Warto pamiętać, że sylwestrowa kolacja we Włoszech, zwana cenone, jest ważnym elementem tradycji. Na stołach królują m.in. owoce morza (jak spaghetti alle vongole), a także dania symbolizujące szczęście i dobrobyt, takie jak cotechino lub zampone con lenticchie - kiełbasa lub faszerowana nóżka wieprzowa podawana z soczewicą.

31 grudnia turyści i mieszkańcy miasta tłumnie zbierają się na Piazza Del Duomo 123RF/PICSEL

Sylwestrowe rejsy po Dunaju. Loty do Budapesztu od 290 zł

Ile zapłacimy za loty do Budapesztu na sylwestra?

29.12-4.01 z Warszawy - od 319 zł

30.12-5.01 z Warszawy - od 350 zł

28.12-3.01 z Gdańska - od 290 zł

Budapeszt oferuje szeroki wybór sylwestrowych atrakcji - od klasycznych bali i imprez klubowych po bardziej nietypowe formy świętowania. Dużą popularnością cieszą się rejsy po Dunaju z kolacją, muzyką na żywo i zabawą do późnych godzin nocnych. Z pokładu statku można podziwiać nocną panoramę miasta, w tym oświetlony Parlament czy Most Łańcuchowy, które po zmroku prezentują się wyjątkowo efektownie.

Osoby chcące ograniczyć wydatki mogą zdecydować się na krótszy rejs o północy, obejmujący pokaz fajerwerków i nocne widoki miasta - ceny takich atrakcji zaczynają się zwykle od 50-70 euro (210-295 zł).

Budapeszt słynie również z kąpielisk termalnych, które także przygotowują specjalne wydarzenia sylwestrowe. Przykładowo 30 grudnia Kąpielisko Termalne Széchenyi organizuje nocną imprezę w basenach z DJ-em, muzyką elektroniczną i pokazami laserowymi. Wydarzenie potrwa od 21:30 do 2:00 w nocy, a ceny biletów wahają się od 60 do 75 euro (250-315 zł) .

Podczas sylwestrowego pobytu w Budapeszcie - przed lub po powitaniu Nowego Roku - warto poświęcić czas na zwiedzanie miasta. Na liście obowiązkowych punktów znajdują się m.in. Parlament, Zamek Królewski, Baszta Rybacka, Aleja Andrássyego oraz Plac Bohaterów.

