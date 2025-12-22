Wciąż znajdziemy tanie loty na sylwestra. Jedyne 220 zł w dwie strony
Sylwester zbliża się wielkimi krokami, a wielu z nas wciąż nie ma planów na powitanie nowego roku. Jeśli kusi nas wyjazd, ale nie chcemy nadwyrężać budżetu, który po świętach bywa już mocno obciążony, wciąż można znaleźć kierunki oferujące atrakcyjne ceny. Gdzie tanio polecieć na sylwestra 2025?
Spis treści:
- Sylwester w muzeum? To tylko jedna z wielu atrakcji
- Sylwester we Włoszech. Okazja by rozsmakować się w tradycyjnej kuchni
- Sylwestrowe rejsy po Dunaju. Loty do Budapesztu od 290 zł
Sylwester w muzeum? To tylko jedna z wielu atrakcji
Jednym z ciekawszych wyborów na sylwestra jest Londyn - tętniąca życiem stolica Wielkiej Brytanii, która tej nocy nie zasypia ani na chwilę. Miasto oferuje setki wydarzeń, imprez plenerowych i klubowych, a niemal każda dzielnica przygotowuje coś specjalnego na pożegnanie starego roku.
Ile kosztują bilety lotnicze?
Ceny biletów w dwie strony w terminie 30.12-3.01 kształtują się następująco:
- z Łodzi - od 310 zł
- z Poznania - od 350 zł
- z Wrocławia - od 411 zł
Bardzo atrakcyjną ofertę można znaleźć także w terminie 31.12-5.01 z Krakowa - od 287 zł.
Sylwestrowa noc w Londynie to nie tylko koncerty i dyskoteki, ale przede wszystkim spektakularny pokaz fajerwerków w okolicach London Eye. Alternatywą są rejsy po Tamizie, podczas których można podziwiać iluminacje i fajerwerki z pokładu statku, a także pakiety sylwestrowe w restauracjach czy nietypowych przestrzeniach kulturalnych.
Na uwagę zasługują również wydarzenia organizowane przez londyńskie muzea. Przykładem jest Muzeum Historii Naturalnej, które przygotowuje specjalne nocne zwiedzanie połączone z muzyką na żywo i imprezą taneczną pod szkieletem płetwala błękitnego w imponującej Hali Hintze.
Nowy Rok warto rozpocząć od udziału w Londyńskiej Paradzie Noworocznej - jednym z największych tego typu wydarzeń na świecie. Co roku przyciąga ona ponad pół miliona widzów, a wśród uczestników nie brakuje także reprezentantów brytyjskiej Polonii.
Sylwester we Włoszech. Okazja by rozsmakować się w tradycyjnej kuchni
Atrakcyjne ceny lotów na sylwestra można znaleźć m.in. do Mediolanu. W terminie 29.12-4.01 bilety w obie strony kosztują:
- z Krakowa - od 221 zł
- z Katowic - od 266 zł
- z Warszawy - od 275 zł
Dzień później, w terminie 30.12-4.01, do Mediolanu polecimy:
- z Katowic - od 310 zł
- z Krakowa - od 325 zł w dwie strony.
Choć Mediolan nie organizuje oficjalnej miejskiej imprezy sylwestrowej, nie oznacza to, że miasto tej nocy nie tętni życiem. Wręcz przeciwnie - tłumy mieszkańców i turystów tradycyjnie gromadzą się na Piazza del Duomo, by wspólnie powitać Nowy Rok. W tym roku, ze względów bezpieczeństwa, władze miasta zapowiedziały ogrodzenie placu oraz wprowadzenie kontroli uczestników zgromadzenia.
Alternatywą są liczne restauracje, bary i kluby, które przygotowują specjalne pakiety sylwestrowe. W ofercie znajdują się m.in. kolacje, open bar, muzyka na żywo lub sety DJ-skie.
Ceny są zróżnicowane - od około 40 euro (170 zł) za samą imprezę, do nawet 200 euro (840 zł) za pakiety z kolacją. Warto pamiętać, że sylwestrowa kolacja we Włoszech, zwana cenone, jest ważnym elementem tradycji. Na stołach królują m.in. owoce morza (jak spaghetti alle vongole), a także dania symbolizujące szczęście i dobrobyt, takie jak cotechino lub zampone con lenticchie - kiełbasa lub faszerowana nóżka wieprzowa podawana z soczewicą.
Sylwestrowe rejsy po Dunaju. Loty do Budapesztu od 290 zł
Ile zapłacimy za loty do Budapesztu na sylwestra?
- 29.12-4.01 z Warszawy - od 319 zł
- 30.12-5.01 z Warszawy - od 350 zł
- 28.12-3.01 z Gdańska - od 290 zł
Budapeszt oferuje szeroki wybór sylwestrowych atrakcji - od klasycznych bali i imprez klubowych po bardziej nietypowe formy świętowania. Dużą popularnością cieszą się rejsy po Dunaju z kolacją, muzyką na żywo i zabawą do późnych godzin nocnych. Z pokładu statku można podziwiać nocną panoramę miasta, w tym oświetlony Parlament czy Most Łańcuchowy, które po zmroku prezentują się wyjątkowo efektownie.
Osoby chcące ograniczyć wydatki mogą zdecydować się na krótszy rejs o północy, obejmujący pokaz fajerwerków i nocne widoki miasta - ceny takich atrakcji zaczynają się zwykle od 50-70 euro (210-295 zł).
Budapeszt słynie również z kąpielisk termalnych, które także przygotowują specjalne wydarzenia sylwestrowe. Przykładowo 30 grudnia Kąpielisko Termalne Széchenyi organizuje nocną imprezę w basenach z DJ-em, muzyką elektroniczną i pokazami laserowymi. Wydarzenie potrwa od 21:30 do 2:00 w nocy, a ceny biletów wahają się od 60 do 75 euro (250-315 zł) .
Podczas sylwestrowego pobytu w Budapeszcie - przed lub po powitaniu Nowego Roku - warto poświęcić czas na zwiedzanie miasta. Na liście obowiązkowych punktów znajdują się m.in. Parlament, Zamek Królewski, Baszta Rybacka, Aleja Andrássyego oraz Plac Bohaterów.
Zobacz również: Podróże na własną rękę: Polak mieszka w Angoli od 13 lat. "To młody kraj, otwarty na turystów i świat"
Zainspiruj się nowymi kierunkami i praktycznymi poradami dla podróżniczek. Sprawdź więcej artykułów na kobieta.interia.pl