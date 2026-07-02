Wczasy dla seniorów za mniej niż 1500 zł. 3 miejsca, gdzie wypoczniesz tanio i wygodnie

Spis treści: Kotlina Kłodzka. Uzdrowiska idealne dla seniorów Bieszczady. Spokój, którego próżno szukać w innych regionach Ciechocinek. Klasyczne uzdrowisko z bogatą ofertą Jak zapłacić mniej za wakacje dla seniora?

Kotlina Kłodzka. Uzdrowiska idealne dla seniorów

Kotlina Kłodzka od lat jest jednym z najchętniej wybieranych kierunków przez osoby starsze. Polanica-Zdrój, Duszniki-Zdrój i Kudowa-Zdrój słyną nie tylko z walorów krajobrazowych, ale przede wszystkim z bogatej oferty uzdrowiskowej.

Każde z tych miejsc specjalizuje się w leczeniu innych schorzeń. Polanica-Zdrój znana jest z terapii chorób serca i układu krążenia. Duszniki-Zdrój oferują kompleksowe leczenie problemów układu oddechowego, natomiast Kudowa-Zdrój od lat specjalizuje się w leczeniu schorzeń serca oraz naczyń krwionośnych.

Seniorzy znajdą tu zadbane parki zdrojowe, pijalnie wód mineralnych, liczne sanatoria oraz łagodne trasy spacerowe. Nawet osoby o mniejszej sprawności mogą bez problemu korzystać z uroków tych miejscowości.

Ile kosztuje tygodniowy pobyt?

Za wypoczynek dla dwóch osób z pełnym lub częściowym wyżywieniem zapłacimy:

Polanica-Zdrój - od 1320 zł od osoby (śniadanie i obiadokolacja),

Kudowa-Zdrój - od 970 od osoby (tylko śniadanie),

Duszniki-Zdrój - od 900 do 1400 zł od osoby (tylko śniadanie).

W wielu hotelach i pensjonatach w cenę pobytu wliczone są również dostęp do strefy wellness lub podstawowe zabiegi lecznicze.

Zobacz również: Kiedyś jeździli z rodzicami, dziś wracają sami. PTTK znów przyciąga turystów

Bieszczady. Spokój, którego próżno szukać w innych regionach

Dla seniorów, którzy marzą o ciszy i bliskości natury, świetnym wyborem będą Bieszczady. To jeden z najspokojniejszych regionów Polski, gdzie można odpocząć od hałasu i tłumów.

Największą popularnością cieszą się Ustrzyki Dolne, Cisna i Wetlina. Miejscowości oferują komfortowe pensjonaty i niewielkie hotele z wyżywieniem, a także łatwe trasy spacerowe prowadzące przez malownicze doliny i lasy.

Jesień oraz początek lata to najlepszy moment na taki wyjazd. Temperatury są przyjemne, turystów znacznie mniej niż w wakacyjne weekendy, a ceny noclegów pozostają bardzo atrakcyjne.

Ile kosztuje pobyt?

Tygodniowy pobyt z wyżywieniem można znaleźć już od:

Ustrzyki Dolne - od 800 zł od osoby (ze śniadaniem),

Cisna - od 1200 do osoby (ze śniadaniem),

Wetlina - od 1100 od osoby (ze śniadaniem).

Wiele obiektów oferuje również zniżki dla seniorów oraz dodatkowe rabaty przy pobytach poza sezonem.

Bieszczady to świetne miejsce na wypoczynek dla seniorów, którzy chcą aktywnie spędzić czas i odpocząć w spokoju Placzkowski/REPORTER East News

Zobacz również: Te kąpieliska pod Krakowem warto odwiedzić w upalne dni. Czysta woda i piękne widoki

Ciechocinek. Klasyczne uzdrowisko z bogatą ofertą

Ciechocinek od ponad stu lat pozostaje jednym z symboli polskich uzdrowisk. Charakterystyczne tężnie solankowe, rozległe parki i liczne zakłady lecznicze każdego roku przyciągają tysiące kuracjuszy.

Naturalne inhalacje przy tężniach wspierają układ oddechowy, a dostępne na miejscu zabiegi rehabilitacyjne pomagają osobom z problemami narządu ruchu czy krążenia. Dodatkowym atutem jest bardzo dobra infrastruktura - szerokie alejki, ławki oraz liczne kawiarnie i restauracje sprawiają, że miasto jest wyjątkowo przyjazne seniorom.

Ile kosztuje tygodniowy pobyt?

Ceny siedmiodniowych pobytów z dwoma posiłkami rozpoczynają się od:

pensjonaty - od 1350 zł za osobę (pełne wyżywienie)

hotele 3-gwiazdkowe - od 1250 do 1450 zł za osobę,

wybrane obiekty uzdrowiskowe - od około 1400 zł za osobę.

Poza sezonem wiele hoteli przygotowuje specjalne pakiety dla seniorów obejmujące noclegi, wyżywienie, konsultacje oraz podstawowe zabiegi.

W Ciechocinku seniorzy mogą podreperować zdrowie Zofia Bazak East News

Jak zapłacić mniej za wakacje dla seniora?

Najniższe ceny można znaleźć poza ścisłym sezonem wakacyjnym. Czerwiec, wrzesień i październik to miesiące, w których wiele hoteli obniża ceny nawet o 20-30 proc. w porównaniu z lipcem i sierpniem.

Warto również szukać ofert oznaczonych jako "pakiet dla seniora", które często obejmują śniadania i obiadokolacje, dostęp do strefy SPA, zabiegi rehabilitacyjne lub zniżki na dodatkowe atrakcje. Dzięki temu tygodniowy wypoczynek z wyżywieniem w komfortowych warunkach nadal można zorganizować za mniej niż 1500 zł od osoby, nie rezygnując ani z wygody, ani z możliwości aktywnego wypoczynku.

To najmodniejszy kierunek wakacyjny w tym roku. Turyści wybierają Europę © 2026 Associated Press