Wczasy dla seniorów za mniej niż 1500 zł. 3 miejsca, gdzie wypoczniesz tanio i wygodnie

Agata Zaremba

Agata Zaremba

Wysokie ceny wakacyjnych wyjazdów nie oznaczają, że seniorzy muszą rezygnować z letniego wypoczynku. W Polsce wciąż można znaleźć miejsca, w których tygodniowy pobyt z wyżywieniem kosztuje mniej niż 1500 zł od osoby. Szczególnie atrakcyjne cenowo są uzdrowiska oraz regiony nastawione na spokojną turystykę, gdzie poza komfortowym noclegiem można liczyć na piękne krajobrazy, dobrą infrastrukturę i liczne atrakcje.

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Spis treści:

  1. Kotlina Kłodzka. Uzdrowiska idealne dla seniorów
  2. Bieszczady. Spokój, którego próżno szukać w innych regionach
  3. Ciechocinek. Klasyczne uzdrowisko z bogatą ofertą
  4. Jak zapłacić mniej za wakacje dla seniora?

Kotlina Kłodzka. Uzdrowiska idealne dla seniorów

Kotlina Kłodzka od lat jest jednym z najchętniej wybieranych kierunków przez osoby starsze. Polanica-Zdrój, Duszniki-Zdrój i Kudowa-Zdrój słyną nie tylko z walorów krajobrazowych, ale przede wszystkim z bogatej oferty uzdrowiskowej.

Każde z tych miejsc specjalizuje się w leczeniu innych schorzeń. Polanica-Zdrój znana jest z terapii chorób serca i układu krążenia. Duszniki-Zdrój oferują kompleksowe leczenie problemów układu oddechowego, natomiast Kudowa-Zdrój od lat specjalizuje się w leczeniu schorzeń serca oraz naczyń krwionośnych.

Seniorzy znajdą tu zadbane parki zdrojowe, pijalnie wód mineralnych, liczne sanatoria oraz łagodne trasy spacerowe. Nawet osoby o mniejszej sprawności mogą bez problemu korzystać z uroków tych miejscowości.

Ile kosztuje tygodniowy pobyt?

Za wypoczynek dla dwóch osób z pełnym lub częściowym wyżywieniem zapłacimy:

  • Polanica-Zdrój - od 1320 zł od osoby (śniadanie i obiadokolacja),
  • Kudowa-Zdrój - od 970 od osoby (tylko śniadanie),
  • Duszniki-Zdrój - od 900 do 1400 zł od osoby (tylko śniadanie).

W wielu hotelach i pensjonatach w cenę pobytu wliczone są również dostęp do strefy wellness lub podstawowe zabiegi lecznicze.

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Bieszczady. Spokój, którego próżno szukać w innych regionach

Dla seniorów, którzy marzą o ciszy i bliskości natury, świetnym wyborem będą Bieszczady. To jeden z najspokojniejszych regionów Polski, gdzie można odpocząć od hałasu i tłumów.

Największą popularnością cieszą się Ustrzyki Dolne, Cisna i Wetlina. Miejscowości oferują komfortowe pensjonaty i niewielkie hotele z wyżywieniem, a także łatwe trasy spacerowe prowadzące przez malownicze doliny i lasy.

Jesień oraz początek lata to najlepszy moment na taki wyjazd. Temperatury są przyjemne, turystów znacznie mniej niż w wakacyjne weekendy, a ceny noclegów pozostają bardzo atrakcyjne.

Ile kosztuje pobyt?

Tygodniowy pobyt z wyżywieniem można znaleźć już od:

  • Ustrzyki Dolne - od 800 zł od osoby (ze śniadaniem),
  • Cisna - od 1200 do osoby (ze śniadaniem),
  • Wetlina - od 1100 od osoby (ze śniadaniem).

Wiele obiektów oferuje również zniżki dla seniorów oraz dodatkowe rabaty przy pobytach poza sezonem.

Rzeka płynąca przez malowniczy, zalesiony teren z piaszczystą łachą, otoczona różnorodnymi drzewami w jesiennych barwach; w pierwszym planie widoczne skały i pozostałości mostu.
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Ciechocinek. Klasyczne uzdrowisko z bogatą ofertą

Ciechocinek od ponad stu lat pozostaje jednym z symboli polskich uzdrowisk. Charakterystyczne tężnie solankowe, rozległe parki i liczne zakłady lecznicze każdego roku przyciągają tysiące kuracjuszy.

Naturalne inhalacje przy tężniach wspierają układ oddechowy, a dostępne na miejscu zabiegi rehabilitacyjne pomagają osobom z problemami narządu ruchu czy krążenia. Dodatkowym atutem jest bardzo dobra infrastruktura - szerokie alejki, ławki oraz liczne kawiarnie i restauracje sprawiają, że miasto jest wyjątkowo przyjazne seniorom.

Ile kosztuje tygodniowy pobyt?

Ceny siedmiodniowych pobytów z dwoma posiłkami rozpoczynają się od:

  • pensjonaty - od 1350 zł za osobę (pełne wyżywienie)
  • hotele 3-gwiazdkowe - od 1250 do 1450 zł za osobę,
  • wybrane obiekty uzdrowiskowe - od około 1400 zł za osobę.

Poza sezonem wiele hoteli przygotowuje specjalne pakiety dla seniorów obejmujące noclegi, wyżywienie, konsultacje oraz podstawowe zabiegi.

Drewniany budynek otoczony zadbanymi drzewami i krzewami, szeroka ścieżka z ławkami, na których siedzą osoby, teren rekreacyjny w parku przy dobrej pogodzie.
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Jak zapłacić mniej za wakacje dla seniora?

Najniższe ceny można znaleźć poza ścisłym sezonem wakacyjnym. Czerwiec, wrzesień i październik to miesiące, w których wiele hoteli obniża ceny nawet o 20-30 proc. w porównaniu z lipcem i sierpniem.

Warto również szukać ofert oznaczonych jako "pakiet dla seniora", które często obejmują śniadania i obiadokolacje, dostęp do strefy SPA, zabiegi rehabilitacyjne lub zniżki na dodatkowe atrakcje. Dzięki temu tygodniowy wypoczynek z wyżywieniem w komfortowych warunkach nadal można zorganizować za mniej niż 1500 zł od osoby, nie rezygnując ani z wygody, ani z możliwości aktywnego wypoczynku.

To najmodniejszy kierunek wakacyjny w tym roku. Turyści wybierają Europę© 2026 Associated Press

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