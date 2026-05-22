Darmowe wejście do Karkonoskiego Parku Narodowego

Przedstawiciele Karkonoskiego Parku Narodowego poinformowali w mediach społecznościowych, że 24 maja KPN nie będzie pobierał opłat za wstęp. Na ten dzień nie będzie także można kupić biletów w aplikacji.

"24 maja obchodzimy Europejski Dzień Parków Narodowych - święto upamiętniające rocznicę utworzenia pierwszych parków narodowych w Europie. Dokładnie 24 maja 1909 roku w Szwecji powołano dziewięć pierwszych europejskich parków narodowych na Starym Kontynencie" - wskazano w komunikacie.

Poza wskazaną datą 24 maja, wejście na teren Karkonoskiego Parku Narodowego jest płatne. Bilet jednodniowy normalny kosztuje 11 zł. Bilet jednodniowy ulgowy wyceniono na 5,50 zł i taka zniżka przysługuje uczniom szkół i studentom; emerytom i rencistom, osobom niepełnosprawnym, żołnierzom służby czynnej. Należy posiadać odpowiednie dokumenty uprawniające do zniżki, podczas kontroli na szlaku.

Istnieje możliwość zaoszczędzenia niewielkiej kwoty, gdy turyści zdecydują się na zakup biletu dwudniowego normalnego. Wówczas jego cena wyniesie 20 zł. W przypadku wejściówki dwudniowej ulgowej, trzeba liczyć się z wydatkiem 10 zł. Bilet trzydniowy normalny kosztuje 26 zł, a trzydniowy ulgowy 13 zł.

Widoczne z prawie każdego miejsca Karkonoszy trzy formy skalne, wynoszące się ponad otaczający teren na 25 m, to słynne Pielgrzymy - informuje Karkonoski Park Narodowy Adrian Slazok ADRIAN SLAZOK/REPORTER

Co warto zobaczyć na terenie KPN?

Do największych i najpopularniejszych atrakcji Karkonoskiego Parku Narodowego należą m.in. Śnieżka, czyli najwyższy szczyt Karkonoszy i całych Sudetów, położony 1603 m n.p.m., Śnieżne Kotły - dwa bliźniacze kotły polodowcowe wcinające się w północny stok głównego grzbietu Karkonoszy pomiędzy Wielkim Szyszakiem (1509 m n.p.m.) i Łabskim Szczytem (1472 m n.p.m.).

Warto również zobaczyć Wodospad Szklarki, położony w enklawie Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Wodospad Kamieńczyka - najwyższy wodospad polskich Sudetów,

Uwagę turystów przyciągają również: Czarny Kocioł Jagniątkowski, Pielgrzymy, czyli formy skalne położone we wschodniej części Śląskiego Grzbietu na wysokości 1204 m n.p.m., Mały Staw w Karkonoszach - jezioro polodowcowe położone na wysokości 1183 m n.p.m.

"Ewa gotuje": Muffinki cytrynowe na jogurcie Polsat