Wejście do jednego z najpiękniejszych parków narodowych w Polsce będzie darmowe
W najbliższą niedzielę, czyli 24 maja Karkonoski Park Narodowy nie będzie pobierał opłat za wstęp, a turyści nie będą mogli kupić wejściówki w aplikacji. Darmowe wejście na ternie parku związane jest z obchodzonym wówczas Europejskim Dniem Parków Narodowych.
Darmowe wejście do Karkonoskiego Parku Narodowego
Przedstawiciele Karkonoskiego Parku Narodowego poinformowali w mediach społecznościowych, że 24 maja KPN nie będzie pobierał opłat za wstęp. Na ten dzień nie będzie także można kupić biletów w aplikacji.
"24 maja obchodzimy Europejski Dzień Parków Narodowych - święto upamiętniające rocznicę utworzenia pierwszych parków narodowych w Europie. Dokładnie 24 maja 1909 roku w Szwecji powołano dziewięć pierwszych europejskich parków narodowych na Starym Kontynencie" - wskazano w komunikacie.
Poza wskazaną datą 24 maja, wejście na teren Karkonoskiego Parku Narodowego jest płatne. Bilet jednodniowy normalny kosztuje 11 zł. Bilet jednodniowy ulgowy wyceniono na 5,50 zł i taka zniżka przysługuje uczniom szkół i studentom; emerytom i rencistom, osobom niepełnosprawnym, żołnierzom służby czynnej. Należy posiadać odpowiednie dokumenty uprawniające do zniżki, podczas kontroli na szlaku.
Istnieje możliwość zaoszczędzenia niewielkiej kwoty, gdy turyści zdecydują się na zakup biletu dwudniowego normalnego. Wówczas jego cena wyniesie 20 zł. W przypadku wejściówki dwudniowej ulgowej, trzeba liczyć się z wydatkiem 10 zł. Bilet trzydniowy normalny kosztuje 26 zł, a trzydniowy ulgowy 13 zł.
Co warto zobaczyć na terenie KPN?
Do największych i najpopularniejszych atrakcji Karkonoskiego Parku Narodowego należą m.in. Śnieżka, czyli najwyższy szczyt Karkonoszy i całych Sudetów, położony 1603 m n.p.m., Śnieżne Kotły - dwa bliźniacze kotły polodowcowe wcinające się w północny stok głównego grzbietu Karkonoszy pomiędzy Wielkim Szyszakiem (1509 m n.p.m.) i Łabskim Szczytem (1472 m n.p.m.).
Warto również zobaczyć Wodospad Szklarki, położony w enklawie Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Wodospad Kamieńczyka - najwyższy wodospad polskich Sudetów,
Uwagę turystów przyciągają również: Czarny Kocioł Jagniątkowski, Pielgrzymy, czyli formy skalne położone we wschodniej części Śląskiego Grzbietu na wysokości 1204 m n.p.m., Mały Staw w Karkonoszach - jezioro polodowcowe położone na wysokości 1183 m n.p.m.
Warto wiedzieć: Piaski to niemal koniec świata nad Bałtykiem. Idealne miejsce dla osób szukających wyciszenia