Skąd wziął się fioletowy piasek w Mielnie?

Nietypowa barwa piasku, którą można było podziwiać na początku stycznia w Mielnie, to efekt obecności tzw. minerałów ciężkich należących do grupy krzemianów. W normalnych warunkach są one wymieszane z jasnym piaskiem i pozostają niemal niewidoczne. Dopiero silniejsze fale i sztormy wypłukują lżejsze frakcje, odsłaniając warstwę minerałów o wyraźnej, fioletowo-granatowej barwie.

Jak wyjaśniał prof. Leszek Łęczyński z Uniwersytetu Gdańskiego w rozmowie z RMF FM, standardowy piasek plażowy składa się głównie z krzemionki o stosunkowo niskim ciężarze właściwym. Minerały ciężkie są gęstsze i mają intensywniejsze kolory, dlatego po odsłonięciu tworzą charakterystyczne smugi i wzory. W Mielnie fioletowe pasy rozciągały się na długości około 500 metrów, szczególnie na wschodnim odcinku plaży, w rejonie Kanału Jamneńskiego.

Zjawisko, które zobaczą tylko nieliczni

Choć widok fioletowej plaży robi ogromne wrażenie, jest to zjawisko nietrwałe. Kolejny silny sztorm lub zmiana układu fal może przykryć barwne minerały nową warstwą jasnego piasku. Z tego powodu takie krajobrazy pojawiają się nagle i często znikają po kilku dniach lub tygodniach.

W Mielnie podobny efekt można było obserwować już latem ubiegłego roku. Wówczas lawendowe i purpurowe wzory przyciągały turystów, którzy specjalnie przychodzili na plażę, by zobaczyć morze w niecodziennej odsłonie.

Zdjęcia wykonane 3 stycznia szybko obiegły media społecznościowe, a internauci porównywali krajobraz ze scenerią z kosmosu czy innej planety.

Nie tylko Mielno. Gdzie jeszcze występują fioletowe plaże?

Mielno nie jest jedynym miejscem w Polsce, gdzie można zaobserwować fioletowy piasek. Podobne zjawiska notowano wcześniej m.in. w Dziwnówku oraz w Ustce. Choć nie pojawiają się regularnie, ich występowanie nie jest niczym niezwykłym z punktu widzenia geologii wybrzeża.

Fioletowe plaże spotkać można również poza Europą. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest Pfeiffer Beach w Big Sur w Kalifornii. Tam piasek przybiera odcienie od jasnej lawendy po intensywną fuksję, szczególnie po opadach deszczu i o zachodzie słońca. Wszystko wskazuje na to, że także nad Bałtykiem podobne cuda natury mogą jeszcze nie raz zaskoczyć spacerowiczów w nadchodzących miesiącach.

