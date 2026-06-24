Spis treści: Ranking najlepszych polskich plaż 2026. Pierwsza taka edycja w historii Zaskakująca zmiana na pozycji lidera. Top 3 najpiękniejszych plaż nad Bałtykiem Nie tylko Plaża Roku. Gdzie na aktywny wypoczynek albo rodzinne wakacje? Ustka - nowa królowa polskich plaż

Ranking najlepszych polskich plaż 2026. Pierwsza taka edycja w historii

Tegoroczna, trzynasta już edycja Rankingu Polskich Plaż Magazynu Travelist miała szczególny charakter. Po raz pierwszy przygotowywana była we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną, a organizatorzy zdecydowali się również na istotną zmianę zasad głosowania.

Najważniejszą modyfikacją była otwarta formuła głównej kategorii. W poprzednich latach internauci wybierali zwycięzcę spośród wskazanych wcześniej kandydatów. Tym razem każdy uczestnik mógł samodzielnie wpisać nazwę swojego ulubionego miejsca nad Bałtykiem. Dzięki temu w rywalizacji zaistniały również miejsca, które wcześniej nie znajdowały się w gronie faworytów i turystycznych pewniaków.

Zaskakująca zmiana na pozycji lidera. Top 3 najpiękniejszych plaż nad Bałtykiem

Zmieniona formuła głosowania dała jasno do zrozumienia, że Polacy coraz częściej doceniają nie tylko największe i najbardziej znane kurorty, ale również miejscowości oferujące spokojniejszy wypoczynek i naturalne walory krajobrazowe.

Ustka została wskazana jako perełka polskiego wybrzeża ANDRZEJ ZBRANIECKI East News

Wielkim zwycięzcą okazała się Ustka, która zdobyła tytuł Plaży Roku 2026. Drugie miejsce zajęło Świnoujście, czyli niekwestionowany lider poprzednich dwunastu edycji rankingu. Podium zamknęło Dźwirzyno, które po raz pierwszy znalazło się tak wysoko w zestawieniu. Taka kolejność jest sporym zaskoczeniem, ponieważ rok wcześniej czołówkę tworzyły Świnoujście, Kołobrzeg i Hel. Tegoroczne wyniki pokazują, że preferencje turystów zmieniają się dynamicznie.

Nie tylko Plaża Roku. Gdzie na aktywny wypoczynek albo rodzinne wakacje?

Ranking Travelist nie ogranicza się wyłącznie do wyboru najpiękniejszej plaży. W 2026 roku internauci głosowali również w pięciu kategoriach tematycznych. W kategorii najlepszej plaży dla rodzin zwycięzcą również okazała się Ustka. Za najlepszą plażę dla aktywnych uznano Świnoujście. Z kolei tytuł najpiękniejszej INSTAplaży przypadł Helowi, który zachwyca fotografów i miłośników nadmorskich krajobrazów.

Najbardziej tętniącą życiem plażą okazał się Kołobrzeg. Nowością była natomiast kategoria najbardziej klimatycznej dzikiej plaży, w której triumfowało Mikoszewo.

Ustka - nowa królowa polskich plaż

Tegoroczny zwycięzca rankingu od dawna należy do najbardziej cenionych kurortów na środkowym wybrzeżu, choć odebranie tytułu najlepszej plaży dotychczasowemu liderowi było niemałym zaskoczeniem. Jak komentuje Marek Świrkowicz, redaktor naczelny Magazynu Travelist:

To była jedna z najciekawszych edycji w historii naszego rankingu. Po raz pierwszy całkowicie oddaliśmy głos plażowiczom w kategorii Plaży Roku - nie proponując im żadnych nominacji - i od razu otrzymaliśmy wynik, który symbolicznie otwiera nowy rozdział plebiscytu. Ustka nie tylko zdobyła Nagrodę Plażowiczów, ale też wygrała w kategorii rodzinnej, pokazując, że jest dziś jednym z najjaśniejszych wakacyjnych punktów na mapie polskiego wybrzeża.

Ustka przyciąga szeroką, piaszczystą plażą, zadbaną promenadą i rodzinną atmosfera. Dużym atutem jest także połączenie funkcji nadmorskiego kurortu i uzdrowiska. W ten sposób miejscowość oferuje atrakcje zarówno dla aktywnych turystów, jak i osób szukających spokojnego wypoczynku i naładowania baterii przy akompaniamencie szumu fal.

Kiedy najchętniej wybierasz się nad Bałtyk? Zimą, dla zdrowia i ciszy Latem, dla pogody i plaży Poza sezonem, ale nie zimą Rzadko bywam nad morzem Zagłosuj

Źródło: Travelist.pl

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