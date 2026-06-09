W skrócie Wyspa Sobieszewska oferuje spokój, dzikie plaże i przyrodę, z dala od miejskiego zgiełku i rozbudowanej infrastruktury turystycznej.

Na wyspie znajdują się rezerwaty przyrody, ścieżki piesze i rowerowe oraz miejsca do obserwacji ptaków i fok, a także możliwość poszukiwania bursztynu po sztormie.

Transport na wyspę możliwy jest przez most, a dojazd z Gdańska zajmuje około pół godziny samochodem lub dłużej autobusem bądź rowerem.

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Spis treści: Jak tam w ogóle dotrzeć Rowery i drogi, które prowadzą donikąd Plaża i bursztynowe polowanie Marina i cisza nad wodą Fokarium i lekcja pokory Rezerwat Mewia Łacha i ptasi świat Spacery i ścieżki, które warto znać Czego tam nie ma i dlaczego to zaleta

Jak tam w ogóle dotrzeć

Pierwsza rzecz, która zaskakuje: to wyspa, ale nie trzeba przeprawy promowej. Pokonujesz most na Martwej Wiśle i nagle krajobraz się zmienia. Gdańskie bloki zostają w tyle, a przed oczami rozciągają się łąki, trzcinowiska i niebo, które wydaje się szersze niż gdzie indziej.

Z centrum Gdańska to jakieś pół godziny samochodem, może trochę dłużej w sezonie. Autobusy 112 i 186 dowożą pod same plaże, kursują regularnie i są opcją dla tych, którzy wolą nie szukać parkingu w sierpniu. Bo parkingów latem brakuje, uprzedzam od razu. Rowerem z Wrzeszcza można dojechać w nieco ponad godzinę, trasą wzdłuż kanału portowego. Dla mnie to najlepszy sposób, wjeżdża się na wyspę już w odpowiednim tempie.

Chata rybacka, Wyspa Sobieszewska, Gdańsk domena publiczna

Rowery i drogi, które prowadzą donikąd

Mówię "donikąd" z pełną aprobatą. Na Sobieszewskiej nie ma sensu gonić. Sieć dróg asfaltowych jest niewielka, ale wystarczająca. Trasy rowerowe wiją się między wydmami, przez lasy i wzdłuż brzegu Wisły. Można objechać praktycznie całą wyspę w jeden dzień, ale po co się spieszyć?

Szlak Wyspy Sobieszewskiej to jeden z tych spacerów, które pokazują Bałtyk od spokojniejszej, mniej oczywistej strony. Zielona, ok. 14‑kilometrowa trasa prowadzi przez całą wyspę: od Górek Wschodnich po Świbno i ma raczej charakter przyjemnego, krajobrazowego spaceru niż wymagającej wyprawy. Po drodze dostajemy wszystko, co w tym rejonie najcenniejsze: sosnowe lasy na wydmach, szerokie plaże i dziką przyrodę, a także dostęp do dwóch unikalnych rezerwatów ptaków: Ptasi Raj i Mewia Łacha. Wpadnie też coś dla tych, którzy lubią widoki (wieża "Kazimierz") czy lokalne historie, np. ślady dawnego Sobieszewa, kiedy było jeszcze rybacką wsią.

Jest taki fragment przy ujściu Wisły do morza - Mewia Łacha - gdzie ścieżka się kończy i trzeba po prostu usiąść. Widać stamtąd piaszczystą mierzeję, wodę z obu stron i ptaki. Zawsze ptaki. Rybitwy, mewy, ostrygojady - dla ornitologów raj, dla reszty chwila kontemplacji. Rowery można wynająć na miejscu w kilku punktach, ceny przystępne. Polecam wziąć coś z grubszymi oponami, bo niektóre odcinki to ubity piasek.

Największy plus? Elastyczność. Trasę można przejść w całości w jeden dzień (ok. 3,5-4,5 godziny marszu) albo podzielić na krótsze odcinki - z łatwym dojazdem komunikacją miejską niemal na każdym fragmencie.

Wyspa Sobieszewska Monika Wanat archiwum prywatne

Plaża i bursztynowe polowanie

Plaże na Sobieszewskiej różnią się od tych w Sopocie czy Jelitkowie. Są szersze, dziksze, mniej zatłoczone, nawet w lipcu można znaleźć kawałek piasku tylko dla siebie. Woda bywa zimna, wiatr bywa silny, ale właśnie to tworzy charakter tego miejsca.

A po sztormie zaczyna się najlepsza zabawa: szukanie bursztynu. Morze wyrzuca go na brzeg razem z wodorostami i drewnem. Trzeba wiedzieć, czego szukać: bursztyn jest lżejszy niż kamień, cieplejszy w dotyku, często matowy i niepozorny, zanim się go oczyści. Najlepsze warunki to poranek po nocnej wichurze z północy, kiedy fale przynoszą dary z głębin Bałtyku.

Nie znajdzie się wielkiego bryłki za każdym razem, częściej to małe okruchy, czasem żywicowe odpryski wielkości paznokcia. Ale sam rytuał wędrowania wzdłuż linii wody z oczami wbitymi w piasek ma coś medytacyjnego. Dzieci to uwielbiają. Dorośli też, choć rzadko się przyznają.

Wyspa Sobieszewska Monika Wanat archiwum prywatne

Marina i cisza nad wodą

Po stronie wiślanej, w miejscowości Świbno, działa niewielka marina. To nie jest port jachtowy rodem z francuskiej riwiery, raczej przystań, gdzie cumują lokalne łódki, kajaki i SUP-y do wynajęcia. Ale właśnie dlatego ma swój urok.

Lubię tam przyjść wieczorem, kiedy słońce opada nad Wisłą i woda nabiera miedzianego koloru. Miejscowi wracają z połowu, ktoś sprawdza silnik, pies biega po pomoście. Można wypożyczyć kajak i popłynąć w stronę rezerwatu, tylko delikatnie, bo to tereny chronione i trzeba trzymać się wyznaczonych tras.

Dla żeglarzy Sobieszewska to raczej przystanek niż cel, ale samo miejsce sprzyja wyciszeniu. Nie ma tu knajp z muzyką na cały regulator, nie ma dyskotek ani lunaparków. Jest za to ławka nad wodą i czas, który płynie wolniej.

Fokarium i lekcja pokory

Stacja Morska w Stogach na końcu wyspy to miejsce, gdzie trafiają foki wymagające pomocy - młode, które zgubiły matki, lub dorosłe osobniki osłabione czy zranione. Można je zobaczyć z bliska, przez szybę basenu rehabilitacyjnego.

To nie zoo. Nie ma pokazów karmienia na życzenie turystów, są za to tablice edukacyjne i pracownicy, którzy chętnie opowiadają o pracy z fokami szarymi i morświnami bałtyckimi. Dowiedziałem się tam, że foka szara może nurkować na głębokość stu metrów i wstrzymywać oddech przez dwadzieścia minut. Że szczeniaki rodzą się z białym futrem, które tracą w pierwszych tygodniach życia. I że populacja morświnów w Bałtyku jest dramatycznie mała, zostało ich może kilkaset sztuk.

Wyjście z fokarium zostawia dziwne uczucie - połączenie fascynacji i niepokoju. Bo morze, które widzimy z plaży, ma swoje problemy, a foki są tego namacalnym dowodem.

Rezerwat Mewia Łacha i ptasi świat

Na północnym krańcu wyspy, przy samym ujściu Wisły, rozciąga się Rezerwat Przyrody Mewia Łacha. To jedna z najważniejszych ostoi ptaków wodnych i siewkowych w Polsce. Wiosną i jesienią zatrzymują się tu migrujące stada, tysiące ptaków na paru kilometrach piaszczystej mierzei.

Wstęp do samego rezerwatu jest ograniczony w sezonie lęgowym, ale z wieży widokowej przy ścieżce przyrodniczej można obserwować bez przeszkadzania. Lornetka jest prawie obowiązkowa. Widziałem tam bieliki polujące na ryby, stada biegusów zmieniających kierunek jak jedna istota, czaple stojące nieruchomo przez długie minuty.

Nawet bez specjalistycznego sprzętu sam widok wystarcza: woda, piasek, niebo, ptaki. Zero budynków na horyzoncie. To coraz rzadsza rzecz na polskim wybrzeżu.

Wyspa Sobieszewska materiały prasowe

Spacery i ścieżki, które warto znać

Oprócz Mewiej Łachy jest jeszcze Rezerwat Ptasi Raj i kilka znakowanych tras pieszych prowadzących przez lasy nadmorskie. Wydmy porośnięte trawą, sosny pochylone od wiatru, od czasu do czasu stary bunkier pamiętający wojnę, jest co oglądać.

Moja ulubiona trasa to pętla od Górek Wschodnich przez las do plaży i z powrotem wzdłuż brzegu, jakieś dziesięć kilometrów w spokojnym tempie, z przerwami na kawę z termosu i obserwowanie morza. Zimą bywa tam niemal pusto. Wiosną zakwitają sasanki i zawilce. Latem trzeba wstać wcześniej, zanim przyjadą plażowicze.

Czego tam nie ma i dlaczego to zaleta

Na Sobieszewskiej nie ma wielkiej infrastruktury turystycznej. Nie ma aquaparku, centrów handlowych, tłocznych deptaków z budkami z goframi co trzy metry. Są za to małe pensjonaty, pola namiotowe, kilka restauracji serwujących rybę z lokalnych połowów i jeden czy dwa sklepy, gdzie kupisz podstawowe produkty.

Dla niektórych to wada. Dla mnie to główny powód, żeby wracać. Ta wyspa wymusza spowolnienie. Nie da się tu biegać od atrakcji do atrakcji, bo atrakcji w klasycznym rozumieniu po prostu nie ma. Jest za to przestrzeń, którą można wypełnić spacerami, obserwacją, rozmową albo ciszą.

Wyspa Sobieszewska to jedno z tych miejsc, które nie krzyczy o sobie. Nie reklamuje się billboardami i nie pojawia się w rankingach "top 10 polskich kurortów". I dobrze. Bo zostaje dzięki temu sobą, kawałkiem ziemi między Wisłą a Bałtykiem, gdzie czas płynie inaczej, gdzie można szukać bursztynu w piasku i patrzeć, jak foki uczą się znowu pływać.

Warto tam pojechać bez planu. Po prostu wskoczyć na rower, wysiąść z autobusu albo zaparkować przy wydmach i pozwolić, żeby wyspa zrobiła swoje.

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