Spis treści: Dawniej wierzono, że właśnie tu kończy się świat Jedna z najmniejszych Wysp Kanaryjskich El Hierro - jak się dostać? Różnorodność przyrody zachwyca Kameralne plaże, które zaskakują El Hierro - tu przygoda czeka na każdym kroku

Dawniej wierzono, że właśnie tu kończy się świat

Do czasów wielkich odkryć geograficznych w XV wieku wyspa El Hierro uważana była za koniec świata, za którym nie ma już nic. Na tej podstawie tworzono mapy i przez długi czas brakowało śmiałków, którzy odważyliby się sprawdzić prawdziwość tego twierdzenia.

Warto wspomnieć, że już w II wieku Klaudiusz Ptolemeusz, aleksandryjski geograf i astronom, stwierdził, że przez wyspę przechodzi południk zerowy. W jego wyliczenia wierzono aż do końca XIX wieku. Niewiele osób, które wybierają Kanary na cel swoich urlopowych planów, zdaje sobie sprawę, że w skład archipelagu wchodzi wyspa o tak znaczącej historii. Tym bardziej że trudno mówić, by dorównywała popularnością takim miejscom, jak Teneryfa, Fuerteventura czy Lanzarote.

Jedna z najmniejszych Wysp Kanaryjskich

Do niedawna El Hierro była uważana za najmniejszą zamieszkaną wyspę należącą do archipelagu. Tytuł ten odebrała jej Graciosa, która została uznana za zamieszkaną dopiero w 2018 roku. Nie zmienia to faktu, że nie należy do gigantów. Jej powierzchnia zajmuje około 270 km². Suche liczby mówią niewiele? Wyobraźmy więc sobie, że jest mniejsza od Krakowa, a jej powierzchnia odpowiada mniej więcej terenowi zajmowanemu przez Poznań. Na stałe mieszka tu około 10 tysięcy osób, co sprawia, że nawet w szczycie sezonu można doświadczyć spokoju i miejsc bez tłumów.

Na wyspie nadal można zobaczyć stare domy zbudowane ze skał wulkanicznych 123RF/PICSEL

El Hierro - jak się dostać?

Co sprawia, że nie stała się jeszcze turystycznym hitem, przyciągającym co roku miliony turystów? Być może wpływ na to mają ograniczenia w komunikacji. Lotnisko na wyspie nie obsługuje bezpośrednich lotów z kontynentu. Można dostać się tutaj z Teneryfy samolotem (lot trwa około 40 minut) lub promem (wtedy przeprawa ze znajdującego się na południu Los Cristianos zajmuje trochę ponad dwie godziny). Połączenia lotnicze są realizowane także z Gran Canarii.

Różnorodność przyrody zachwyca

Dziś stojąc na skalistym wybrzeżu i patrząc w bezkres oceanu, łatwo jest zrozumieć, dlaczego miejsce to było uznawane za koniec świata. Warto wpatrywać się jednak nie tylko w spektakl spienionych fal, ponieważ krajobraz samej wyspy potrafi zadziwić i chwycić za serce nawet te osoby, które niejedno już na świecie widziały.

Podczas pobytu na El Hierro jednego dnia można spacerować po zielonych, mglistych lasach wawrzynowych w okolicach El Sabinar, a drugiego przenieść się do księżycowej scenerii, którą fundują wulkaniczne pola lawy.

Oto jeden z najbardziej spektakularnych punktów widokowych Yury Morozov 123RF/PICSEL

Punkty widokowe, takie jak Mirador de la Peña, oferują panoramę doliny El Golfo, spektakularnie kontrastującej z Atlantykiem. Stromo opadające klify, naturalne tarasy uprawne i turkusowe zatoki tworzą pejzaż, który nadal wydaje się dziki i nienaruszony przez masową turystykę.

Kameralne plaże, które zaskakują

El Hierro nie jest wyspą szerokich, piaszczystych plaż znanych z folderów reklamowych. Nie należy jednak postrzegać tego jako minus. Wyspa oferuje coś bardziej wyjątkowego - naturalne baseny i kameralne zatoki.

Widok, którego możesz spodziewać się na plaży Charco Azul HENNER DAMKE 123RF/PICSEL

Jednym z najpiękniejszych miejsc do kąpieli jest Charco Azul , gdzie wulkaniczne skały tworzą naturalne niecki wypełnione krystalicznie czystą wodą . Jednocześnie jest to miejsce, w którym powstały udogodnienia dla turystów w postaci publicznych pryszniców i restauracji.

Z podobnych powodów warto odwiedzić miejsce zwane La Caleta . To jedna z najpopularniejszych plaż na wyspie.

Uznaniem wśród miejscowych i turystów cieszy się także La Maceta, będąca miejscem wybieranym przez rodziny z dziećmi i osoby, które nie uważają się za wytrawnych pływaków.

Z kolei El Verodal to miejsce, w którym pływanie jest odradzane ze względu wiatr i duże fale. Sceneria jest imponująca ze względu na czerwony kolor piasku, więc tutaj warto wybrać się przede wszystkim dla widoków.

El Hierro - tu przygoda czeka na każdym kroku

Oto raj dla miłośników aktywnego wypoczynku. Trudno tutaj ograniczać się tylko do relaksu nad brzegiem oceanu, gdy wyspa ma do zaoferowania znacznie więcej. Słynie jako jedno z najlepszych miejsc do nurkowania w Europie.

Czas wpisać El Hierro na listę celów podróżniczych 123RF/PICSEL

Podróżnicy przybywają tutaj, aby zwiedzić El Hierro na własnych nogach. Liczne szlaki trekkingowe prowadzą przez wulkaniczne krajobrazy, lasy i klifowe wybrzeża. Kolarze docenią wymagające, górskie trasy z widokiem na niekończący się ocean. Rozczarowani nie będą też miłośnicy paralotniarstwa. Wyspę można zobaczyć właściwie z każdego poziomu - od podwodnego świata, poprzez przemierzanie tras lądowych, aż do wzniesienia się w powietrze.

Zainspiruj się i zaplanuj swoją kolejną podróż. Nawet krótką, ale pełną wrażeń. Odkryj miejsca, które zachwycają klimatem, smakiem i spokojem, jakiego na co dzień brakuje. Więcej na kobieta.interia.pl

Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirują Canva Pro INTERIA.PL

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 166: Karolina Karolczak INTERIA.PL