Spis treści: Nowy turystyczny hit w Starym Sączu. Warto tu wejść Miejska Góra: ulubione miejsce mieszkańców i turystów Stary Sącz. Miasteczko z klimatem

Nowy turystyczny hit w Starym Sączu. Warto tu wejść

Pieszo czy rowerem? Nieważne. Powstał kolejny powód, by odwiedzić Miejską Górę w Starym Sączu. Na szczycie mierzącym 420 m n.p.m. powstały punkty widokowe. Wieża widokowa? Nie tym razem! Drewniane podesty o różnej wysokości, z których można podziwiać panoramę Starego Sącza i okolicy znajdują się na polanie nieopodal leśniczówki. Przy okazji można też spędzić czas blisko natury w towarzystwie niezapomnianych krajobrazów.

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Na Miejskiej Górze powstało już Leśne Molo, które szybko podbiło serca mieszkańców i odwiedzających. Kładka zawieszona wśród drzew i znajdująca się na niej platforma widokowa są popularnym celem wycieczek.

Znajduje się tu również Orbisfera, czyli park rekreacyjno-przyrodniczy z charakterystyczną okrągłą kładką "zawieszoną" nad ziemią. Kilka tygodni temu na Miejskiej Górze został również udostępniony nowoczesny schron przeciwdeszczowy z punktem widokowym. Powstał w miejsce funkcjonującej tu niegdyś skoczni narciarskiej.

Leśne Molo na Miejskiej Górze w Starym Sączu Marek BAZAK East News

Miejska Góra: ulubione miejsce mieszkańców i turystów

Miejska Góra to jedno z ulubionych miejsc spacerów i wycieczek mieszkańców i turystów. Znajduje się w otulinie ochronnej Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Bezpośrednio można na nią dojść z ul. Królowej Jadwigi, wychodząc ze starosądeckiego rynku. Wspaniałe widoki na miasto i okolice są w zasadzie na wyciągnięcie ręki i nie trzeba mozolnej wspinaczki.

Miejska Góra w Starym Sączu. Na polanie w pobliżu leśniczówki powstały punkty widokowe Marek Dybaś East News

Stary Sącz. Miasteczko z klimatem

Gmina Stary Sącz położona w sercu Kotliny Sądeckiej to kraina klimatycznych miasteczek, wsi, bogactwa wód mineralnych i bliskości gór. W Małopolsce to jedno z idealnych miejsc na spokojny wypoczynek. Jeśli szukasz alternatywy dla zatłoczonego Zakopanego i okolic, warto rozważyć odwiedziny właśnie tu. Większa część leży na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, a Stary Sącz to jedno z najstarszych miast w Polsce.

Rynek jest otoczony niewielkimi kamienicami z podcieniami, zachował się też średniowieczny układ i kwadratowy kształt rynku. Jest wyłożony tzw. kocimi łbami, czyli okrągłymi, nieciosanymi kamieniami polnymi. Nad Starym Sączem góruje XIII-wieczny klasztorny kościół Świętej Trójcy górujący nad miastem. Staromiejski zespół ma status Pomnika Historii.

Przez Stary Sącz przebiegają też trasy rowerowe VeloDunajec i VeloNatura, znajdują się tu ścieżki biegowe czy kąpieliska. Do tego trzeba dodać lasy Beskidu Sądeckiego, w których można znaleźć ciszę i spokój. A w poszukiwaniu pięknych widoków udać się na Miejską Górę i podziwiać rozpościerającą się pod nami panoramę.

Źródło: facebook.com/gminastarysacz/visitmalopolska.pl

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