Wieża widokowa? Nie tym razem. Nowy turystyczny hit w Starym Sączu. Warto tu wejść
Co za widok! Z tego miejsca panorama na Stary Sącz i góry zapiera dech. Na Miejskiej Górze powstały punkty widokowe, które już cieszą się zainteresowaniem turystów. Drewniane konstrukcje to alternatywa dla wież widokowych - wystarczy kilka kroków po schodach, by rozkoszować się piękną panoramą.
Spis treści:
- Nowy turystyczny hit w Starym Sączu. Warto tu wejść
- Miejska Góra: ulubione miejsce mieszkańców i turystów
- Stary Sącz. Miasteczko z klimatem
Nowy turystyczny hit w Starym Sączu. Warto tu wejść
Pieszo czy rowerem? Nieważne. Powstał kolejny powód, by odwiedzić Miejską Górę w Starym Sączu. Na szczycie mierzącym 420 m n.p.m. powstały punkty widokowe. Wieża widokowa? Nie tym razem! Drewniane podesty o różnej wysokości, z których można podziwiać panoramę Starego Sącza i okolicy znajdują się na polanie nieopodal leśniczówki. Przy okazji można też spędzić czas blisko natury w towarzystwie niezapomnianych krajobrazów.
Na Miejskiej Górze powstało już Leśne Molo, które szybko podbiło serca mieszkańców i odwiedzających. Kładka zawieszona wśród drzew i znajdująca się na niej platforma widokowa są popularnym celem wycieczek.
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Znajduje się tu również Orbisfera, czyli park rekreacyjno-przyrodniczy z charakterystyczną okrągłą kładką "zawieszoną" nad ziemią. Kilka tygodni temu na Miejskiej Górze został również udostępniony nowoczesny schron przeciwdeszczowy z punktem widokowym. Powstał w miejsce funkcjonującej tu niegdyś skoczni narciarskiej.
Miejska Góra: ulubione miejsce mieszkańców i turystów
Miejska Góra to jedno z ulubionych miejsc spacerów i wycieczek mieszkańców i turystów. Znajduje się w otulinie ochronnej Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Bezpośrednio można na nią dojść z ul. Królowej Jadwigi, wychodząc ze starosądeckiego rynku. Wspaniałe widoki na miasto i okolice są w zasadzie na wyciągnięcie ręki i nie trzeba mozolnej wspinaczki.
Stary Sącz. Miasteczko z klimatem
Gmina Stary Sącz położona w sercu Kotliny Sądeckiej to kraina klimatycznych miasteczek, wsi, bogactwa wód mineralnych i bliskości gór. W Małopolsce to jedno z idealnych miejsc na spokojny wypoczynek. Jeśli szukasz alternatywy dla zatłoczonego Zakopanego i okolic, warto rozważyć odwiedziny właśnie tu. Większa część leży na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, a Stary Sącz to jedno z najstarszych miast w Polsce.
Rynek jest otoczony niewielkimi kamienicami z podcieniami, zachował się też średniowieczny układ i kwadratowy kształt rynku. Jest wyłożony tzw. kocimi łbami, czyli okrągłymi, nieciosanymi kamieniami polnymi. Nad Starym Sączem góruje XIII-wieczny klasztorny kościół Świętej Trójcy górujący nad miastem. Staromiejski zespół ma status Pomnika Historii.
Przez Stary Sącz przebiegają też trasy rowerowe VeloDunajec i VeloNatura, znajdują się tu ścieżki biegowe czy kąpieliska. Do tego trzeba dodać lasy Beskidu Sądeckiego, w których można znaleźć ciszę i spokój. A w poszukiwaniu pięknych widoków udać się na Miejską Górę i podziwiać rozpościerającą się pod nami panoramę.
Źródło: facebook.com/gminastarysacz/visitmalopolska.pl
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