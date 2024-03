Wiosenna propozycja weekendowa: Przejażdżka kolejką wąskotorową po Półwyspie Helskim

Przejażdżka kolejką wąskotorową po Półwyspie Helskim to podróż, która przenosi pasażerów w czasie, oferując unikalne widoki i historię zatrzymaną między szynami prowadzącymi do stacji Frankowo i fascynującego Muzeum Kolei Helskich. Idealna propozycja, zwłaszcza dla rodzin z dziećmi, która urozmaici każdy wypoczynek nad Bałtykiem.

Historia tej kolejki sięga okresu przed II wojną światową. Została ona zbudowana przez Wojsko Polskie z myślą o transporcie amunicji i zaopatrzenia do umocnień na Półwyspie Helskim. Ta mała linia kolejowa miała kluczowe znaczenie strategiczne. Została poprowadzona w taki sposób, by była niewidoczna od strony Morza Bałtyckiego i dobrze ukryta w leśnym gąszczu. Tam, gdzie linia mogła być widoczna rozpięte zostały siatki maskujące. Możliwość identyfikacji przebiegu kolei przez siły wroga była sprowadzona do minimum.