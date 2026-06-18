Spis treści: Najtańszy kurort nad morzem we Włoszech Wakacje w Rodi Garganico. Dlaczego warto tu przyjechać? W tym miejscu wciąż można zobaczyć prawdziwe Włochy Jedne z najpiękniejszych plaż Apulii znajdują się właśnie tutaj Atrakcje Gargano. Najpiękniejsze miejsca na półwyspie Rodi Garganico - ceny noclegów 2026 Loty do Włoch od 132 zł. Takie ceny wciąż można znaleźć Jak dojechać z Bari do Rodi Garganico? To bardzo proste

Najtańszy kurort nad morzem we Włoszech

Nadmorskich miejscowości we Włoszech nie brakuje, jednak ceny potrafią się między nimi znacząco różnić. Podczas gdy za wakacje w Cinque Terre czy nad Wybrzeżem Amalfitańskim zapłacimy krocie, w Kalabrii czy Apulii koszt wypoczynku nad wodą możemy zmniejszyć nawet o połowę.

Gdzie pojechać na włoskie wakacje nad morzem, jeśli nie chcemy przy tym zrujnować portfela? Odpowiedź przyniósł magazyn Men's Health Italia, który za najbardziej przystępne cenowo nadmorskie miejsce na wakacje uznał w tym roku Rodi Garganico.

Zdaniem dziennikarzy to właśnie tutaj doskonałe warunki do wypoczynku idą w parze z rozsądnymi cenami. Miasteczko oferuje szerokie, piaszczyste plaże, krystalicznie czystą wodę oraz niższe ceny niż wiele bardziej znanych włoskich kurortów. Oszczędności można zauważyć nie tylko w kosztach noclegów, ale również w lokalnych restauracjach, kawiarniach i barach.

Wakacje w Rodi Garganico. Dlaczego warto tu przyjechać?

Średniowieczne Rodi Garganico to jedna z najważniejszych miejscowości wypoczynkowych na półwyspie Gargano. Położone na wzgórzu, tuż nad Morzem Adriatyckim, zachwyca charakterystyczną zabudową i spokojną atmosferą. Z historycznego centrum rozciąga się widok na nowoczesną marinę oraz szeroką, piaszczystą plażę miejską.

To idealne miejsce zarówno dla osób marzących o beztroskim wypoczynku nad morzem, jak i dla tych, którzy chcą zwiedzić cały półwysep Gargano. Miasteczko stanowi świetną bazę wypadową do odkrywania jednej z najbardziej malowniczych części Apulii.

Rodi Garganico liczy niewiele ponad 3 tysiące mieszkańców. Większość z nich mieszka w charakterystycznych białych domach skupionych wokół niewielkiego historycznego centrum. Choć miejscowość jest niewielka, wyróżnia się wyjątkowym urokiem. Słynie z czystych plaż, kameralnego charakteru, a także z bujnej śródziemnomorskiej roślinności otaczającej miasto.

Zagraniczni turyści rzadko docierają do urokliwego Rodi Garganico 123RF/PICSEL

W tym miejscu wciąż można zobaczyć prawdziwe Włochy

Zabytkowa część Rodi Garganico znajduje się na terenie Parku Narodowego Gargano. Historyczne centrum położone jest na wzgórzu tuż obok portu jachtowego, który w ostatnich latach stał się jedną z wizytówek miejscowości.

Największym atutem Rodi Garganico pozostaje jednak jego autentyczność. Mimo rosnącej popularności wśród Włochów miejscowość wciąż pozostaje stosunkowo mało znana wśród zagranicznych turystów. Nie zastaniemy tu tłumów charakterystycznych dla najbardziej rozpoznawalnych kurortów południowych Włoch takich jak Polignano a Mare ani masy influencerów robiących sobie zdjęcia na każdym kroku, jak w Alberobello.

To właśnie dlatego Rodi Garganico pozwala poczuć prawdziwy klimat włoskiego południa. Życie płynie tu wolniej, lokalne tradycje są wciąż obecne, a spacer po wąskich uliczkach daje wrażenie obcowania z autentyczną Apulią, której coraz trudniej doświadczyć w najpopularniejszych turystycznych miejscowościach.

Jedne z najpiękniejszych plaż Apulii znajdują się właśnie tutaj

W 2026 roku Rodi Garganico po raz kolejny otrzymało prestiżową Błękitną Flagę. To jedno z najważniejszych wyróżnień dla nadmorskich miejscowości w Europie, które trafia wyłącznie do plaż i marin spełniających rygorystyczne wymagania dotyczące jakości wody, ochrony środowiska, bezpieczeństwa oraz infrastruktury dla turystów. W Rodi Garganico wyróżniono dwa obszary - Riviera di Ponente i Riviera di Levante.

Najbliżej centrum Rodi Garganico znajduje się Spiaggia di Levante. To dość duża i szeroka plaża miejska, niemal w całości pokryta złotym piaskiem. Znajdziemy tam pełną infrastrukturę plażową - w tym bary, prysznice oraz leżaki. Dalej plaża stopniowo się zwęża i przechodzi w bezpłatną strefę położoną kilka metrów poniżej drogi prowadzącej z Rodi Garganico do Peschici i Vieste. To świetne miejsce na wypoczynek dla całych rodzin.

Nieco bardziej malownicza jest Spiaggia di Ponente, znajdująca się po drugiej stronie miasta. To właśnie tutaj znajdują się największe hotele, jednak okolice plaży wydają się nieco bardziej dzikie. Otacza ją zielone wzgórze, co tworzy naprawdę spektakularne widoki. Tutaj również znajdziemy pełną infrastrukturę.

Z kolei dla miłośników nieco bardziej dzikich zakątków świetnym wyborem będzie Spiaggia di Murgia della Madonna - jeden z najpiękniejszych odcinków wybrzeża półwyspu Gargano. To długa, szeroka, piaszczysta plaża otoczona zielonym wzgórzem oraz wapiennymi klifami. Stanowi świetne miejsce dla osób szukających ciszy i kontaktu z naturą.

Co jest dla ciebie najważniejsze przy wyborze wakacji we Włoszech? Niskie ceny Piękne plaże Zabytki i zwiedzanie Lokalna kuchnia Spokojna atmosfera z dala od tłumów Zagłosuj

W okolicach Rodi Garganico znajdziemy wiele malowniczych plaż 123RF/PICSEL

Atrakcje Gargano. Najpiękniejsze miejsca na półwyspie

Podczas pobytu w Rodi Garganico warto odwiedzić także dwie sąsiednie miejscowości - Vieste i Peschici.

Największym i najbardziej tętniącym życiem kurortem regionu jest Vieste. Malowniczo położone na wapiennych skałach miasteczko, nie bez powodu nazywane jest "perłą Gargano". Zachwyca swoją architekturą - miasto tworzy labirynt białych uliczek, które przepięknie komponują się z błękitem otaczającego je morza. Wybudowane jest na wysokim wapiennym klifie, a oglądane z pewnej odległości robi ogromne wrażenie. Jednym z jego symboli jest średniowieczny zamek wzniesiony na krawędzi klifu. Masywna forteca efektownie kontrastuje z białą zabudową starego miasta, a krajobraz dopełnia romańska katedra górująca nad historycznym centrum. Vieste może poszczycić się również szerokimi plażami, złotym piaskiem i krystalicznie czystą wodą Adriatyku.

W pobliżu znajduje się niezwykła Spiaggia di Pizzomunno - plaża uznawana jest za jedną z najpiękniejszych we Włoszech. Trzeba jednak pamiętać, że Vieste jest znacznie bardziej popularne niż Rodi Garganico, dlatego latem spotkamy tu więcej turystów, a ceny bywają nieco wyższe.

Nieco mniejsze, ale równie urokliwe jest Peschici. Miasteczko słynie z białych domów, wąskich brukowanych uliczek i spektakularnych widoków na Adriatyk. Spacerując po jego historycznym centrum, można poczuć prawdziwie śródziemnomorską atmosferę.

Pobyt w Rodi Garganico to doskonała okazja, by ruszyć na odkrywanie półwyspu Gargano. Ten malowniczy fragment Apulii, nazywany "ostrogą włoskiego buta", zachował bardziej autentyczny charakter niż wiele popularnych kurortów regionu i wciąż pozostaje ulubionym kierunkiem wakacyjnym samych Włochów.

Wzdłuż wybrzeża ciągną się wysokie klify, ukryte zatoczki i charakterystyczne faraglioni - wapienne formacje skalne wyrastające wprost z morza. Miłośnikom dzikiej przyrody szczególnie polecam Spiaggia di Vignanotica. Ta niewielka plaża otoczona jest monumentalnymi białymi klifami i pozostaje stosunkowo mało znana zagranicznym turystom.

Równie piękna jest Baia delle Zagare, słynąca z imponujących skał "Arco di Diomede" oraz "Le Forbici", które tworzą jeden z najbardziej rozpoznawalnych krajobrazów całego Gargano.

Warto również odwiedzić Foresta Umbra - rozległy las zajmujący centralną część półwyspu oraz Parku Narodowego Gargano. To miejsce zaskakuje niemal każdego, kto kojarzy Apulię wyłącznie ze słońcem i nadmorskimi krajobrazami.

Gęsty, wilgotny las pełen wiekowych drzew tworzy zupełnie inny świat niż wypalone słońcem wzgórza wybrzeża. Potężne buki i dęby porastają mchy oraz pnącza, a przez korony drzew przebija się jedynie rozproszone światło. Latem Foresta Umbra staje się doskonałą ucieczką od upałów, oferując przyjemny chłód i cień.

Na odwiedzających czekają tu liczne szlaki piesze, pełne uroku jezioro oraz bogactwo lokalnej fauny i flory. To jedno z tych miejsc, które świetnie pokazują, jak różnorodny potrafi być krajobraz Apulii.

Baia Delle Zagare stała się wizytówką półwyspu Gargano 123RF/PICSEL

Rodi Garganico - ceny noclegów 2026

Choć koszt wakacji w Apulii znacznie wzrasta w szczycie sezonu, zwłaszcza w sierpniu, ceny noclegów w Rodi Garganico nadal potrafią pozytywnie zaskoczyć.

Sprawdzając obecnie oferty na początek lipca, znalazłam pokój dla dwóch osób położony zaledwie 300 metrów od plaży ze śniadaniem wliczonym w cenę już od około 330 zł za noc. Jak na włoski kurort nadmorski w sezonie letnim, to bardzo atrakcyjna stawka.

Jeszcze korzystniej wygląda sytuacja we wrześniu. Po zakończeniu szczytu sezonu wakacyjnego ceny wyraźnie spadają, a apartament dla dwóch osób położony około 250 metrów od plaży można znaleźć już od 260 zł za noc.

Warto rozważyć także noclegi w okolicznych miejscowościach. Zaledwie 8 kilometrów od Rodi Garganico znajduje się Ischitella - spokojna miejscowość położona na wzgórzu. Za nocleg w lokalnym gospodarstwie agroturystycznym wraz ze śniadaniem dla dwóch osób zapłacimy tam niespełna 300 zł.

Atrakcyjne ceny można znaleźć również w pobliskim Vieste. Dzięki większej bazie noclegowej wybór jest znacznie szerszy, a poza najbardziej obleganymi terminami bez problemu można znaleźć pokoje i apartamenty w cenie poniżej 300 zł za noc.

Loty do Włoch od 132 zł. Takie ceny wciąż można znaleźć

Jednym z największych atutów wakacji na Gargano są niedrogie połączenia lotnicze do Apulii. Szczególnie atrakcyjne ceny można znaleźć w czerwcu, jeszcze przed rozpoczęciem wysokiego sezonu.

Przykładowo loty do Bari z Wrocławia można obecnie kupić już od 132 zł w obie strony. Niewiele więcej zapłacimy za podróż z Katowic - około 190 zł - oraz z Poznania, skąd bilety zaczynają się od około 203 zł za lot w obie strony.

Nawet w środku sezonu ceny pozostają stosunkowo przystępne. W lipcu najtańsze loty z Katowic kosztują około 223 zł w obie strony, z Wrocławia około 250 zł, a z Krakowa od 315 zł.

Nie najgorzej prezentują się również ceny na sierpień. Dzięki możliwości rezerwacji z dużym wyprzedzeniem można znaleźć loty z Krakowa do Bari już od około 225 zł w obie strony, z Warszawy od 230 zł, a z Katowic od około 245 zł.

Vieste to najpopularniejszy kurort w okolicy Zdeněk Matyáš 123RF/PICSEL

Jak dojechać z Bari do Rodi Garganico? To bardzo proste

Najwygodniejszym sposobem dotarcia na półwysep Gargano jest wynajęcie samochodu na lotnisku w Bari. Dzięki temu można nie tylko komfortowo dojechać do Rodi Garganico, ale również zwiedzić najpiękniejsze zakątki całego półwyspu. Podróż wcale nie jest szczególnie długa - zajmie nam jedyne 2,5 godziny.

Ceny wynajmu samochodu również nie są wygórowane. Najtańsze modele można znaleźć już za około 100 zł za dobę, choć w przypadku wygodniejszego auta warto założyć budżet na poziomie około 150 zł dziennie.

To niewielki wydatek, biorąc pod uwagę swobodę podróżowania oraz możliwość odkrywania mniej znanych plaż, klifów i miasteczek rozsianych po całym Gargano.

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