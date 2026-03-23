Spis treści: Kolorowe Jeziorka - szczególne miejsce na mapie Polski Dlaczego woda ma tu tak intensywne kolory? Piesza wycieczka do Kolorowych Jeziorek

Kolorowe Jeziorka - szczególne miejsce na mapie Polski

Kolorowe Jeziorka to jedna z najciekawszych atrakcji przyrodniczych Dolnego Śląska. To cztery niewielkie zbiorniki wodne, położone na zboczach Wielkiej Kopy (871 m n.p.m.) - najwyższego szczytu wschodniej części Rudaw Janowickich.

Jeziorka powstały w wyrobiskach dawnych kopalń pirytu działających tu od końca XVIII do początku XX wieku. Najstarsze z nich, rozpoczęło pracę jeszcze w 1785 roku. Wówczas nosiło nazwę Hoffnung, czyli Nadzieja. Dziś w jego miejscu znajdziemy dwa pierwsze zbiorniki - Żółte i Purpurowe Jeziorko.

Kolejne wyrobiska to Neues Glück (1793 r.) oraz Gustav Grube (1796 r.) - pozostałościami po nich są dziś Błękitne i Zielone Jeziorko.

Nazwy zbiorników pochodzą oczywiście od kolorów wody, a te wynikają ze składu chemicznego podłoża, na którym są zlokalizowane.

Dlaczego woda ma tu tak intensywne kolory?

Zróżnicowane odcienie w jeziorkach wynikają z procesów chemicznych zachodzących w wodzie spływającej ze zboczy. Woda, przepływając przez dawne wyrobiska, wypłukuje związki metali i minerałów, które nadają jej charakterystyczne barwy - od żółci, przez purpurę, po turkus i zieleń. Intensywność kolorów zależy również od ilości opadów. W okresach suszy niektóre zbiorniki, zwłaszcza Żółte i Zielone Jeziorko, mogą częściowo lub całkowicie wysychać.

Stawy położone są na różnych wysokościach:

Żółte Jeziorko - ok. 555 m n.p.m.

Purpurowe Jeziorko - ok. 560 m n.p.m.

Błękitne Jeziorko - ok. 635 m n.p.m.

Zielone Jeziorko - ok. 730 m n.p.m.

Czerwona barwa wody Purpurowego Jeziorka to zasługa żelaza i siarki Jacek Boroń East News

Piesza wycieczka do Kolorowych Jeziorek

Kolorowe Jeziorka są popularnym celem jednodniowych wycieczek w regionie. Dla odwiedzających przygotowano ścieżkę edukacyjną biegnącą wzdłuż zielonego szlaku prowadzącego na Wielką Kopę i dalej w kierunku Rędzin.

Trasa od parkingu przy wejściu do najwyżej położonego Zielonego Jeziorka ma około 1,9 km długości i zajmuje mniej więcej godzinę marszu (bez dłuższych postojów). Szlak stopniowo wznosi się, prowadząc kolejno obok wszystkich zbiorników.

Na trasie najpierw mijamy Żółte Jeziorko, którego barwa związana jest z obecnością związków siarki i wapnia. Następnie docieramy do Purpurowego Jeziorka - najbardziej spektakularnego pod względem kolorystycznym. Woda przybiera tu odcienie od pomarańczowego i czerwonego po niemal czarny, co jest efektem wysokiego stężenia związków żelaza, miedzi oraz pirytu.

Kolejnym przystankiem na trasie jest Błękitne Jeziorko, często nazywane "polskimi Malediwami". Intensywnie turkusowa woda, otoczona stromymi zboczami i lasem odbijającym się w tafli, przywodzi na myśl egzotyczne krajobrazy. Barwa wynika m.in. z obecności mikroorganizmów oraz bardzo czystej, dobrze nasłonecznionej wody doprowadzanej przez potok Mienica.

Najwyżej położone Zielone Jeziorko jest najmniejsze i mniej widowiskowe, ale stanowi dobre miejsce na odpoczynek, zwłaszcza jeśli planujemy kontynuować marsz zielonym szlakiem na szczyt Wielkiej Kopy (ok. 1,2 km, około 30 minut podejścia). Jednakże wycieczkę możemy również zakończyć i w tym miejscu - powrót do parkingu odbywa się tą samą drogą.

Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirują Canva Pro INTERIA.PL

