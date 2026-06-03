Tanio nad Bałtykiem? Wybieramy najlepsze miejsce

1,7 mln - tylu Polaków rocznie spędza urlop w obiektach nad polskim morzem. Z jakim budżetem wyjeżdżamy? Z raportu przygotowanego przez Grupę Pingwina, Trivernę i Małopolską Organizację Turystyczną wynika, że około 20 proc. z nas na wakacje planuje przeznaczyć od 3 tysięcy złotych. 1/3 zaś, chce wydać od 3 -5 tys. złotych. Czy za taką kwotę uda się zorganizować urlop nad morzem? A jeśli tak, na jakie miejsca warto zwrócić uwagę?

O to pytamy Was. Wybierzmy razem najlepsze miejsce na budżetowe wakacje nad Bałtykiem. Poniżej ankieta, zawierająca siedem propozycji. O ich wytypowanie poprosiliśmy sztuczną inteligencję, wskazując by przy tworzeniu listu uwzględniono kryteria takie kryteria jak: ceny noclegów i gastronomii, walory krajobrazowe, jakość plaż, możliwość odpoczynku bez ekstremalnych tłumów.

Najlepsze miejsce na tanie wakacje nad Bałtykiem Bobolin Gąski Grzybowo Lubiatowo Mikoszewo Poddąbie Rusinowo Zagłosuj

W powyższych propozycjach zabrakło twojego faworyta? Prześlij swoją propozycję na: kobieta.kontakt@firma.interia.pl

A oto krótki opis każdej z propozycji w ankiecie:

Bobolin : Oferuje standard uzdrowiskowego Darłówka (leży w tej samej strefie klimatycznej), ale ze względu na swój spokojniejszy charakter tutejsze pensjonaty i bazy domków są o wiele tańsze. Przyciąga czystą, szeroką plażą, wokół jest cicho, a jedzenie w lokalnych gospodarstwach trzyma domowy, uczciwy standard.

Gąski : Gąski skutecznie opierają się komercjalizacji, którą widać w pobliskim Mielnie. Ceny w tutejszych barach i kwaterach prywatnych są skrojone pod kieszeń przeciętnego turysty. Dodatkowym atutem jest piękny widok na latarnię morską.

Grzybowo: Szeroka plaża, ciepła woda, a ceny niższe nawet o 1/3 niż w pobliskim Kołobrzegu.

Lubiatowo: Doskonałe miejsce dla miłośników przyrody. Plaże, które kuszą białym piaskiem. Dominują tu nowoczesne, rywalizujące ze sobą cenowo kompleksy domków oraz agroturystyka, a brak wielkich hoteli blokuje wzrost cen.

Mikoszewo : Cała Mierzeja Wiślana (Krynica Morska, Stegna) w ostatnim czasie drożeje, ale Mikoszewo - położone na samym jej początku - wciąż pozostaje obszarem dobrych cen.

Poddąbie : Położone między drogimi Rowami a Ustką. Kameralność tej leśnej osady sprawia, że ceny w lokalnych pensjonatach i małych smażalniach zatrzymały się na rozsądnym poziomie.

Rusinowo: Tutejsza plaża jest szeroka i pusta, ale miejscowość leży kilkanaście minut spacerem od linii brzegowej. Ta odległość sprawia, że ceny wynajmu są jednymi z najniższych na całym wybrzeżu

Wyniki zabawy już 11 czerwca na stronie głównej Interii.

Jak zaplanować wakacje taniej? 123RF/PICSEL

Mały budżet - wielka podróż - wakacyjna akcja Interii

Zabawa jest częścią cyklu "Mały budżet - wielka podróż", wakacyjnej akcji Interii, w ramach której co czwartek przedstawiamy miejsca, w których udane wakacje można spędzić za niewielkie pieniądze. Podpowiadamy też triki i rozwiązania, dzięki którym można znacząco obniżyć koszty podróży.

Zabierzemy was w najpiękniejsze zakątki Polski, Włoch, Bałkanów, Grecji i nie tylko. Doradzimy, jak zorganizować podróż, co zjeść i gdzie się zatrzymać. Podpowiemy też, jak spędzić wolny czas, w zależności od tego, czy jesteśmy aktywni czy może preferujemy spokojny wypoczynek. A to wszystko, bez zaciskania pasa i liczenia każdego grosza. Bądźcie z nami przez całe lato!

Akcja "Mały budżet - wielka podróż" potrwa od 11.06 do 13.08. 2026.

Nie musisz jechać daleko, by poczuć klimat przygody! Zobacz, dokąd warto wybrać się w weekend lub na wakacje. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl/podróże

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