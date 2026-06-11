Tekst jest częścią cyklu "Mały budżet-wielka podróż" - wakacyjnej akcji redakcji lifestyle Interii, w ramach której co tydzień radzimy jak zorganizować niedrogie wakacje w popularnych miejscach. Zabierzemy Was nad Bałtyk, w góry, do Chorwacji, Grecji, Turcji i w wiele innych miejsc. Zaproponujemy atrakcje dla aktywnych i dla tych, którzy lubią poleniuchować. A to wszystko, bez zaciskania pasa. Bądźcie z nami przez całe lato!

Spis treści: Gdzie tanio nad Bałtyk? Wybraliście najlepszą miejscowość Grzybowo: nadmorskie letnisko tylko 7 km od Kołobrzegu Kierunek: Morze Bałtyckie. Nie tylko popularne kurorty Alternatywa dla Kołobrzegu. Tańsze noclegi, bliskość uzdrowiska Malownicze Grzybowo. Wakacyjny klimat inny niż w kurorcie

Gdzie tanio nad Bałtyk? Wybraliście najlepszą miejscowość

Polacy uwielbiają wakacje nad Bałtykiem - ze statystyk wynika, że 1,7 mln z nas spędza swój urlop właśnie nad Polskim morzem. Każdy ma swoje ulubione miejsca, a największą popularnością od lat cieszą się takie ośrodki jak: Trójmiasto, Świnoujście, Kołobrzeg czy Mielno.

My jednak w tym razem postawiliśmy nie na popularność, nie na luksusowy charakter, ale na budżetowe opcje. Z raportu przygotowanego przez Grupę Pingwina, Trivernę i Małopolską Organizację Turystyczną wynika, że około 20 proc. z nas na wakacje planuje przeznaczyć od 3 tysięcy złotych. 1/3 zaś, chce wydać od 3 -5 tys. złotych. Czy za taką kwotę uda się zorganizować urlop nad morzem? A jeśli tak, na jakie miejsca warto zwrócić uwagę?

O to zapytaliśmy Was. W ubiegłym tygodniu zaprosiliśmy do głosowania w ankiecie, w której można było wybierać spośród siedmiu propozycji. Były to: Bobolin, Gąski, Grzybowo, Lubiatowo, Mikoszewo, Poddąbie i Rusinowo.

O ich wytypowanie poprosiliśmy sztuczną inteligencję, wskazując by przy tworzeniu listy uwzględniono kryteria takie kryteria jak: ceny noclegów i gastronomii, walory krajobrazowe, jakość plaż, możliwość odpoczynku bez ekstremalnych tłumów.

W zabawie wzięło udział 1078 osób, a zwycięzcą zostało Grzybowo (24 proc.), o włos wyprzedzając Gąski. Na trzecim miejscu uplasowało się Poddąbie.

Najlepsze miejsce na tanie wakacje nad Bałtykiem Ankieta zakończona Oddano 1078 głosów Bobolin Gąski Grzybowo Lubiatowo Mikoszewo Poddąbie Rusinowo

Ankieta, to oczywiście zamknięty katalog propozycji. Dlatego prosiliśmy Was również o typy spoza listy. W przesłanych do nas wiadomościach i komentarzach na Facebooku zaproponowaliście: Rowy, Giżycko, Krynica Morska i Mielenko.

Wróćmy jednak do Grzybowa. Co warto zobaczyć w tej niewielkiej wiosce na zachodnim wybrzeżu?

Czy byłeś/byłaś kiedyś w Grzybowie? Tak Nie Zagłosuj

Grzybowo: nadmorskie letnisko tylko 7 km od Kołobrzegu

Grzybowo. Historia nadmorskiego letniska zaczyna się już w średniowieczu. W 1320 i 1323 roku w miejskich księgach pojawiły się wzmianki o bliżej nieokreślonej siedzibie o nazwie Gribowe w okolicach Kołobrzegu. Według zapisków miała należeć do rycerza Arnolda de Gribowe, ale najprawdopodobniej uległa zagładzie. Obecne Grzybowo powstało przypuszczalnie w tym samym miejscu w 1822 roku jako własność miasta Kołobrzeg. Celem była eksploatacja borowiny. Początkowo pozyskiwany tu torf miał służyć m.in. do użyźniania gleby czy w zastępstwie za materiał opałowy. Dopiero później zaczęto go stosować do celów leczniczych. I tak jest do dzisiaj.

Kierunek: Morze Bałtyckie. Nie tylko popularne kurorty

Popularne uzdrowisko co roku przyciąga tłumy turystów - według danych za 2025 w obiektach noclegowych na terenie kurortu zarejestrowano ponad 765 tys. odwiedzających. Co więcej, Kołobrzeg od lat znajduje się na czele zestawień najpopularniejszych miejsc na letni wypoczynek.

Grzybowo to świetna baza wypadowa do Kołobrzegu. Na zdj. widok z lotu ptaka na popularne uzdrowisko 123RF/PICSEL

Bałtyk w ostatnich latach staje się też miejscem popularnym na urlop także poza sezonem. Turyści najchętniej wybierają Pomorze Zachodnie. Region ten jest bogaty nie tylko w popularne kurorty, ale i mniejsze miejscowości idealne na wypoczynek.

Grzybowo to jedna z takich ukrytych perełek. Szeroka, piaszczysta plaża, bliskość Bałtyku, mniej turystów (zwłaszcza poza sezonem) i cały wachlarz możliwości, jeśli chodzi o noclegi.

- W Grzybowie byliśmy z mężem w ubiegłym roku. Wybraliśmy pensjonat, w którym serwowane były posiłki. Moim zdaniem obiady cenowo porównywalne jak w innych miejscowościach czy popularnych miastach. Tu jednak było naprawdę smacznie i na bogato - mówi pani Małgorzata, mieszkanka Gliwic.

Alternatywa dla Kołobrzegu. Tańsze noclegi, bliskość uzdrowiska

Grzybowo pod względem cen za wynajem jest o wiele tańsze niż Kołobrzeg. W miejscowości znajdują się zarówno luksusowe apartamenty, jak i domki, prywatne pokoje czy tanie kwatery. To sprawia, że każdy znajdzie tu coś dla siebie, jak i na swoją kieszeń. Cena zależy oczywiście od wybranego obiektu. Im więcej udogodnień, im lepsza lokalizacja względem plaży i innych atrakcji - tym drożej.

Na najtańszy nocleg można liczyć w pensjonatach i prywatnych kwaterach - w lipcu ceny zaczynają się od 140-162 zł za dobę od jednej osoby. Można znaleźć też opcję od 85 - 120 zł za dobę. Do dyspozycji odwiedzających są również apartamenty i domki, w których cena za noc od osoby zaczyna się od 242 zł. W wakacje, gdy sezon w pełni, trzeba się liczyć z wydatkiem nawet do 300 zł za dobę.

Grzybowo słynie z szerokiej plaży ADRIAN SLAZOK/REPORTER East News

To i tak taniej niż w Kołobrzegu, gdzie doba hotelowa wynosi od 460-504 zł od jednej osoby. Z kolei apartament to wydatek od 300 do 400 zł za dobę od osoby. Zdarzają się też oferty, gdzie doba to koszt 1 067 zł od osoby. Cena za wynajem w takim przypadku jest podyktowana komfortem i lokalizacją - bliskością plaży, latarni morskiej czy molo.

Grzybowo to pod tym względem idealna alternatywa dla Kołobrzegu. Nie chodzi jednak wyłącznie o ceny. Od popularnego uzdrowiska dzieli je tylko 10 minut samochodem - miejsca te są od siebie oddalone zaledwie o ok. 7 kilometrów. Można też urządzić sobie też spacer brzegiem morza z Grzybowa do uzdrowiska. W jedną stronę to zazwyczaj nieco ponad godzinę drogi. Warto też wybrać się na rowerową przejażdżkę wyznaczoną, malowniczą trasą - zazwyczaj wiedzie nieopodal plaży i nadmorski las. Można też skorzystać z taksówki - kurs z Grzybowa do Kołobrzegu to koszt od 60 do 90 zł. Dlatego też Grzybowo uchodzi za doskonałą bazę wypadową do uzdrowiska czy okolicznych miejscowości takich jak m.in. Dźwirzyno.

- W Grzybowie są kwatery prywatne, campingi, pola namiotowe, domki - co kto lubi. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. W sezonie odwiedzających jest sporo, ale to i tak o wiele mniej niż w dużych i znanych kurortach. Mam tu na myśli zwłaszcza Kołobrzeg. Grzybowo to świetna baza wypadowa, bo do uzdrowiska można dostać się na różne sposoby - dodaje pani Małgorzata. - Nie ma też co narzekać na brak punktów gastronomicznych. W jednym serwują pyszną włoską pizzę. Są też sklepy z pamiątkami, nie ma problemu z zakupem akcesoriów na plaże, gdyby była taka potrzeba - zwraca uwagę.

Zachód słońca w malowniczym Grzybowie ADRIAN SLAZOK/REPORTER East News

Malownicze Grzybowo. Wakacyjny klimat inny niż w kurorcie

Malownicze Grzybowo słynie z szerokiej, czystej, piaszczystej plaży. Wieś z uwagi na ukształtowanie linii brzegowej - zatoka o długości ok. 7 km i szerokości ok. 800 m - ma wyższa temperaturę wody niż np. Kołobrzeg. W Grzybowie, przy ul. Plażowej, znajduje się taras widokowy. To również popularne wejście na plażę. To świetne miejsce, by w spokoju móc podziwiać rozległy widok na Bałtyk. To częsty punkt spacerów nie tylko turystów, ale i mieszkańców.

Przy wejściu od ul. Bałtyckiej odwiedzających wita rzeźba "Miłość od pierwszego jeżdżenia" Wiktora Szostała. Instalacja przedstawia cztery duże, metalowe rowerowy - chętni mogą na nie wejść i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów Grzybowa i przystanek na trasie rowerzystów przemierzających międzynarodowy szlak R-10 (EuroVelo 10) biegnący wzdłuż Morza Bałtyckiego.

Podczas pobytu w okolicy można też odwiedzić florystyczny rezerwat przyrody Wydmy pomiędzy Dźwirzynem a Grzybowem.

Grzybowo. Zachód słońca nad Bałtykiem Sebastian Czopik East News

Na plaży w Grzybowie można znaleźć "bałtyckie złoto", czyli bursztyn (nazywany dawniej w Polsce jantarem). Bursztyny kryją się wśród glonów, wodorostów i skorupkach małży wyrzuconych przez wodę na brzeg. Cenną zdobyczą są również inkluzje, czyli zatopione w masie żywiczej owady lub fragmenty roślin i nasion.

W 1886 roku Grzybowo zamieszkiwało 512 mieszkańców. Z upływem lat liczba ta malała i w 1939 roku wynosiła jedynie 343 osoby. Miało to związek ze spadkiem wydobycia torfów. Obecnie nadmorska perełka z dawnej wsi ulicowej o luźnej, rozproszonej zabudowie zmieniła się w osiedle jednorodzinne z letniskową zabudową (głównie w północnej części). Grzybowo według statystyk zamieszkuje teraz 1966 osób.

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