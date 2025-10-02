Spis treści: Trzy miasta - trzy okazje do zwiedzania Szlaki górskie w opolskim Co możemy jeszcze zwiedzić w Opolskiem?

Tekst jest częścią cyklu Polska na własne oczy - akcji Interii, w ramach której w każdym tygodniu zabieramy Was do innego województwa. Odkrywamy to, co mniej nieznane, przywołujemy zapomniane historie, opisujemy ludzi i miejsca, dzięki którym dany region jest wyjątkowy. Teraz jesteśmy w województwie opolskim.

Trzy miasta - trzy okazje do zwiedzania

Południowa część województwa opolskiego kusi swoimi atrakcjami. To właśnie tam znajdują się trzy miasta: Nysa, Otmuchów i Paczków, ulokowane w niewielkiej odległości od siebie. Ta bliskość sprawia, że są doskonałą bazą wypadową na weekend.

Zwiedzanie można zacząć od Nysy - miasta o średniowiecznym rodowodzie, które silnie było związane z biskupami wrocławskimi (do pocz. XIX). Nysa przez wiele lat była rezydencją kościelnych hierarchów, którzy otoczyli miasto swoim mecenatem i wiele zabytków powstało przez wieki właśnie dzięki biskupom. Dominantą Nysy jest bazylika p.w. św. Jakuba i św. Agnieszki - olbrzymi gotycki kościół, który ma jeden z największych dachów w tej części Europy.

Miasto może poszczycić się innymi, cennymi świątyniami, które nie są przyćmione przez bazylikę, np. barokowy kościół p.w. św. Piotra i Pawła skrywa replikę Grobu Pańskiego oraz iluzjonistyczne, fantazyjne freski, których widok zapiera dech w piersiach.

Nysa miała być kiedyś ważnym ośrodkiem naukowym, dlatego powstało tu kolegium jezuickie "Carolinum", którego budynki można podziwiać do dziś. Samo miasto zostało w XVIII wieku silnie ufortyfikowane, więc dziś można podziwiać pozostałości umocnień, które rozsiane są w wielu miejscach miasta. Jeśli nam wystarczy czasu, warto wstąpić do Pałacu Biskupiego, obecnie muzeum regionalnego. Znaleźć tam można zabytki pochodzące z miasta oraz okolicznych miejscowości, ale znajduje się tam także pokaźna kolekcja np. malarstwa niderlandzkiego.

Barokowe freski robią wrażenie. Można je zobaczyć w Nysie Tomasz Hirkyj archiwum prywatne

Kilka kilometrów od Nysy znajduje się Otmuchów - niewielkie miasteczko, w którym zachował się przedwojenny układ urbanistyczny oraz tkanka miejska. Co można zobaczyć w Otmuchowie? Najciekawszym zabytkiem jest Zamek Biskupi ulokowany na wzgórzu, ratusz oraz zabytkowy, barokowy kościół. Otmuchów jest także gospodarzem Lata Kwiatów, czyli festiwalu florystycznego przyciągającego zwiedzających z całej Polski.

Ostatnim miejscem weekendowego pobytu w Opolszczyźnie jest Paczków. "Polskie Carcassonne" to przydomek miasta, które cudem uniknęło zniszczeń w trakcie II wojny światowej, a także zachował się w nim system średniowiecznych fortyfikacji. Godny uwagi jest również gotycki kościół św. Jana - warowna świątynia, która miała służyć jako ewentualne schronienie w trakcie najazdu. W Paczkowie można także zwiedzić Muzeum Gazownictwa - jako jedne z niewielu takich miejsc w Polsce.

Szlaki górskie w opolskim

Góry Opawskie to część Sudetów, które są najwyższymi wzniesieniami województwa 123RF/PICSEL

Korona Gór Polskich czeka na zwiedzanie. Jednym z punktów może być Biskupia Kopa - szczyt w polskiej części Gór Opawskich. Co prawda doświadczeni zdobywcy szczytów nie uznają trasy na górę jako wymagającej, to warto spróbować swoich sił i zmierzyć się z wyzwaniem. Jak długo trwa spacer na Biskupią Kopę? Wszystko zależy od tego, jaki szlak wybierzemy, ale najlepiej zarezerwować sobie dzień z ładną pogodą, aby na spokojnie pokonać trasę w niewiele ponad trzy godziny.

Skąd zacząć wędrówkę? Najlepiej udać się do uzdrowiskowej miejscowości Pokrzywna, by szlakiem czerwonym dojść na szczyt, zwiedzając równocześnie Szyndzielową Kopę, Zamkową Górę, Srebrną Kopę i przejść przez Przełęcz Mokrą.

Niektórzy polecają, aby będąc w okolicy zatrzymać się na parkingu pomiędzy Jarnołtówkiem a Pokrzywną i przejść trasą przez Gwarkową Perć oraz edukacyjnym szlakiem przyrodniczym.

Jeśli nam wystarczy czasu i sił, możemy udać się na zwiedzanie Głuchołaz i zdrojowej części miasta. W przeciwną zaś stronę jest możliwość udania się do Prudnika i dalej do Głogówka, gdzie skrywają się liczne zabytki.

Co możemy jeszcze zwiedzić w Opolskiem?

Pomnik Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny to dzieło Xaverego Dunikowskiego Edyta Linek HALLGERD 123RF/PICSEL

Jeśli województwo opolskie nie jest celem naszej podróży, ale jest na trasie przejazdu, warto chociaż na chwilę tutaj się zatrzymać i wybrać jedno z miejsc, które albo oferuje rozrywkę, albo można poznać historię regionu.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - miejsce pamięci związane z więźniami politycznymi oraz wojennymi.

Jura Park w Krasiejowie - centrum rozrywki związane z pracami archeologicznymi, gdzie odkryto szczątki dinozaurów.

Muzeum Porcelany Śląskiej w Tułowicach - w miejscowości przez wiele lat działała fabryka porcelany, którą do dziś można znaleźć w wielu polskich domach.

Stobrawski Park Krajobrazowy - idealny do obcowania z naturą, gdzie na głodnych wrażeń czekają szlaki piesze, wydmy oraz ścieżki rowerowe.

Byczyna - świadek bitwy pomiędzy wojskami Rzeczypospolitej Obojga Narodów a Habsburgami. Miasto zachowało swoje mury obronne oraz średniowieczny układ urbanistyczny.

Sanktuarium św. Józefa w Prudniku - klasztor franciszkanów, gdzie w latach 50. XX wieku przebywał w odosobnieniu kardynał Stefan Wyszyński.

Pomnik Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny - miejsce walk Powstańców Śląskich.

