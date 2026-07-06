Spis treści: Na czym polega skillcation? Polskie skillcation to bogactwo możliwości Coś więcej niż chwilowy trend

Na czym polega skillcation?

A co, gdyby wakacyjny wypoczynek szedł w parze z nabyciem nowych, konkretnych i bardzo ciekawych umiejętności? Nowy trend wakacyjny skillcation - powstały z połączenia słów "skill" - umiejętność i "vacation", zmienia sposób patrzenia na urlopy.

W erze multitaskingu, szybkiego przesytu i chęci rozwoju skillcation zdaje się być odpowiedzią na wszystkie te potrzeby. Nie tylko przedstawiciele pokolenia Z korzystają z "wakacji z dodatkami" - zarówno millenialsi jak i osoby starsze zauważają w trendzie potencjał. Jeśli od razu pomyśleliście, że tak naprawdę to nici z "byczenia się" na leżaku, jesteście w błędzie. Skillcation bowiem stawia na równowagę, ale nie dopuszcza do nudy i kompletnego rozleniwienia. Jest czas na zwiedzanie, pyszne jedzenie, odpoczynek nad wodą lub w górach, ale także czas na kursy, warsztaty i szkolenia podczas których wiele osób odkrywa nowe pasje, zawiązuje nowe przyjaźnie i wraca do domu nie tylko ze złotą opalenizną, ale konkretnym certyfikatem. Co dokładnie można robić na skillcation? Katalog możliwości jest ogromny.

Polskie skillcation to bogactwo możliwości

Uzyskanie patentu żeglarskiego podczas wakacyjnego odpoczynku jest możliwe i to w Polsce 123RF/PICSEL

W Polsce skillcation wcale nie jest na etapie raczkowania, jak mogłoby się wydawać. Ofert właściwie we wszystkich częściach kraju jest bez liku, wystarczy tylko wybrać i zarezerwować termin. Przykładowo na Suwalszczyźnie istnieje opcja spędzenia wspaniałych wakacji nad malowniczym jeziorem, a przy okazji nauczyć się masażu - siebie lub bliskiej osoby.

W województwie lubuskim i na Mazurach można, oprócz miłych spacerów brzegiem jeziora, orzeźwiających kąpieli i plażowania, uzyskać patent żeglarski.

W wielu miejscach w Polsce, zwykle w malowniczych miejscowościach agroturystycznych warto zapytać o możliwość skorzystania z kursu piekarniczego, by z wakacji wrócić jako specjalista od pieczenia najbardziej chrupkich bochenków.

Gospodarstwa agroturystyczne poszerzają swoje oferty o warsztaty zielarskie, kulinarne i piekarnicze 123RF/PICSEL

Mało? Cała masa kursów plecenia koszy z wikliny, wyszywania, szydełkowania oraz tworzenia małych arcydzieł z ceramiki, do tego warsztaty z zielarstwa czy tradycyjnej kuchni danego regionu czy tworzenia naturalnych kosmetyków, olejków i mydeł to także opcje, które bez problemu można znaleźć w Polsce podczas urlopu wypoczynkowego. W USA bardzo popularne stają się rejsy, podczas których nie tylko korzysta się z pięknej pogody i cudownych widoków, ale także intensywnie szkoli się i uczy podczas dodatkowych wypraw, gdy statek przybija do poszczególnych portów.

Coś więcej niż chwilowy trend

Według oficjalnych danych wszystko wskazuje na to, że skillcation to coś więcej niż chwilowy trend - rynek tzw. educational tourism (łączenia podróży z nauką, warsztatami, kursami, wyjazdami rozwojowymi) według prognoz ma wzrosnąć z około 450 mld dolarów w 2023 r. do nawet 1,67 bln dolarów do 2033 r. Programy typu Skills Bootcamp - czyli coś w rodzaju obozów dla dorosłych, w których wypoczywa się oraz zdobywa konkretną umiejętność, cieszą się tak dużą popularnością, że w ciągu roku odnotowały zwiększenie liczby uczestników aż o 43 proc.

Każdego roku podczas urlopu można nabyć wiedzę i umiejętności z innej dziedziny 123RF/PICSEL

Trend skillcation coraz mocniej widać również w mediach społecznościowych. Co ciekawe, użytkownicy nie zawsze używają samego hasła "skillcation". Zamiast tego publikują treści związane z nauką nowych umiejętności podczas podróży - od kursów surfingu i fotografii po warsztaty kulinarne. Widać to także w liczbach: hashtag #skillbuilding na TikToku zgromadził około 4,7 mld wyświetleń.

Słyszeliście już o skillcation?

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