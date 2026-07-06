Wyciskają wakacje jak cytrynę. Nowy trend pokochały nie tylko Zetki
Wakacje coraz rzadziej oznaczają wyłącznie leżenie na plaży i całkowite odcięcie od codzienności. Coraz więcej osób traktuje urlop jako okazję do rozwoju - ucząc się surfingu, fotografii, jogi czy gotowania w wyjątkowych miejscach na świecie. Ten trend ma już swoją nazwę: skillcation.
Spis treści:
- Na czym polega skillcation?
- Polskie skillcation to bogactwo możliwości
- Coś więcej niż chwilowy trend
Na czym polega skillcation?
A co, gdyby wakacyjny wypoczynek szedł w parze z nabyciem nowych, konkretnych i bardzo ciekawych umiejętności? Nowy trend wakacyjny skillcation - powstały z połączenia słów "skill" - umiejętność i "vacation", zmienia sposób patrzenia na urlopy.
W erze multitaskingu, szybkiego przesytu i chęci rozwoju skillcation zdaje się być odpowiedzią na wszystkie te potrzeby. Nie tylko przedstawiciele pokolenia Z korzystają z "wakacji z dodatkami" - zarówno millenialsi jak i osoby starsze zauważają w trendzie potencjał. Jeśli od razu pomyśleliście, że tak naprawdę to nici z "byczenia się" na leżaku, jesteście w błędzie. Skillcation bowiem stawia na równowagę, ale nie dopuszcza do nudy i kompletnego rozleniwienia. Jest czas na zwiedzanie, pyszne jedzenie, odpoczynek nad wodą lub w górach, ale także czas na kursy, warsztaty i szkolenia podczas których wiele osób odkrywa nowe pasje, zawiązuje nowe przyjaźnie i wraca do domu nie tylko ze złotą opalenizną, ale konkretnym certyfikatem. Co dokładnie można robić na skillcation? Katalog możliwości jest ogromny.
Polskie skillcation to bogactwo możliwości
W Polsce skillcation wcale nie jest na etapie raczkowania, jak mogłoby się wydawać. Ofert właściwie we wszystkich częściach kraju jest bez liku, wystarczy tylko wybrać i zarezerwować termin. Przykładowo na Suwalszczyźnie istnieje opcja spędzenia wspaniałych wakacji nad malowniczym jeziorem, a przy okazji nauczyć się masażu - siebie lub bliskiej osoby.
W województwie lubuskim i na Mazurach można, oprócz miłych spacerów brzegiem jeziora, orzeźwiających kąpieli i plażowania, uzyskać patent żeglarski.
W wielu miejscach w Polsce, zwykle w malowniczych miejscowościach agroturystycznych warto zapytać o możliwość skorzystania z kursu piekarniczego, by z wakacji wrócić jako specjalista od pieczenia najbardziej chrupkich bochenków.
Mało? Cała masa kursów plecenia koszy z wikliny, wyszywania, szydełkowania oraz tworzenia małych arcydzieł z ceramiki, do tego warsztaty z zielarstwa czy tradycyjnej kuchni danego regionu czy tworzenia naturalnych kosmetyków, olejków i mydeł to także opcje, które bez problemu można znaleźć w Polsce podczas urlopu wypoczynkowego. W USA bardzo popularne stają się rejsy, podczas których nie tylko korzysta się z pięknej pogody i cudownych widoków, ale także intensywnie szkoli się i uczy podczas dodatkowych wypraw, gdy statek przybija do poszczególnych portów.
Coś więcej niż chwilowy trend
Według oficjalnych danych wszystko wskazuje na to, że skillcation to coś więcej niż chwilowy trend - rynek tzw. educational tourism (łączenia podróży z nauką, warsztatami, kursami, wyjazdami rozwojowymi) według prognoz ma wzrosnąć z około 450 mld dolarów w 2023 r. do nawet 1,67 bln dolarów do 2033 r. Programy typu Skills Bootcamp - czyli coś w rodzaju obozów dla dorosłych, w których wypoczywa się oraz zdobywa konkretną umiejętność, cieszą się tak dużą popularnością, że w ciągu roku odnotowały zwiększenie liczby uczestników aż o 43 proc.
Trend skillcation coraz mocniej widać również w mediach społecznościowych. Co ciekawe, użytkownicy nie zawsze używają samego hasła "skillcation". Zamiast tego publikują treści związane z nauką nowych umiejętności podczas podróży - od kursów surfingu i fotografii po warsztaty kulinarne. Widać to także w liczbach: hashtag #skillbuilding na TikToku zgromadził około 4,7 mld wyświetleń.
Słyszeliście już o skillcation?
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