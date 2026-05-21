Łódzki Park Kultury Miejskiej to miejsce, które potrafi pozytywnie zaskoczyć nawet te osoby, które dobrze znają miasto. Nie jest to klasyczne muzeum ani typowy skansen. Odtworzenie klimatu miasta z przełomu XIX i XX wieku mogłoby wydawać się dość trudnym zadaniem. Okazuje się jednak, że dla chcącego nic trudnego.

Spis treści: Nietypowy skansen w sercu miasta Łódź wie, że wehikuł czasu to byłby cud Wyjątkowa atrakcja z dbałością o szczegóły Willa, która przejmuje całe widowisko

Nietypowy skansen w sercu miasta

Większość skansenów kojarzy się z drewnianymi chatami, wiejskimi zagrodami i wyposażeniem, które przybliża dawne życie wiejskie. Na tym tle Łódzki Park Kultury Miejskiej wyróżnia się zupełnie inną koncepcją. Zamiast opowiadać o codzienności mieszkańców wsi, skupia się na życiu miejskim i przemysłowym charakterze dawnej Łodzi.

Jak się do niego dostać? Zadanie jest wyjątkowo proste i nie wymaga licznych przesiadek. Obiekt zlokalizowany jest obok głównego budynku Centralnego Muzeum Włókiennictwa. Jego adres przy ulicy Piotrkowskiej 282 jasno wskazuje na położenie tuż obok najbardziej reprezentacyjnego miejsca miasta. Wizytę łatwo jest więc wkomponować w plan zwiedzania stolicy województwa łódzkiego.

Łódź wie, że wehikuł czasu to byłby cud

Miejsce funkcjonowało dawniej jako Skansen Łódzkiej Architektury Drewnianej. Na jego terenie zobaczyć można osiem obiektów przeniesionych z różnych części Łodzi i okolic.

Spacerując pomiędzy nimi, zobaczyć można drewnianą poczekalnię tramwajową i domy rzemieślników, które jeszcze sto lat temu stanowiły integralną część miejskiego krajobrazu. Całość została zaaranżowana w taki sposób, aby przypominała autentyczną ulicę z przełomu XIX i XX wieku. To coś zdecydowanie innego od wiejskich chat i pługów wykorzystywanych do uprawy roli. Odwiedzający mają szansę poczuć klimat robotniczego, wielokulturowego miasta, które rozwijało się w niezwykle dynamicznym tempie i zobaczyć, jak wyglądało codzienne życie od kuchni i od warsztatu - wnętrza również są udostępnione do zwiedzania.

Wyjątkowa atrakcja z dbałością o szczegóły

Bramą w przeszłość staje się dawna poczekalnia tramwajowa, która wita turystów przy wejściu. Początkowo znajdowała się na zgierskiej starówce. Po rozbiórce w 1984 roku szczęśliwie dotarła do Łódzkiego Parku Kultury Miejskiej, gdzie zrekonstruowano ją, dbając o najmniejsze detale.

Z kolei najstarszym obiektem jest rzucający się w oczy drewniany kościół z murowaną fasadą pw. św. Andrzeja Boboli, którego budowę rozpoczęto w 1846 roku. Początkowo znajdował się w Nowosolnej - dawnej podłódzkiej wsi. Wnętrze świątyni zachowało swój sakralny wystrój. W całym skansenie zadbano zresztą o jak najwierniejsze odwzorowanie życia i architektury sprzed ponad stu lat. Drogowskazy z nazwami ulic, lampy, studnia - każdy element jest tu przemyślany i stanowi trop prowadzący prosto do dawnych czasów.

Willa, która przejmuje całe widowisko

Obiektem, który zdecydowanie najbardziej przyciąga wzrok jest zabytkowa willa letniskowa, pochodząca z początku XX wieku. Przeniesiono ją z Rudy Pabianickiej, dawniej należała do jednego z łódzkich przedsiębiorców. Trzeba przyznać, że jak na dom służący celom wakacyjnym i wypoczynkowym, robi wrażenie i pewnie niejedna osoba mogłaby uznać ją za reprezentacyjną rezydencję.

Bogato zdobiony drewniany budynek, misternie wykonane przeszklone werandy i tarasy, secesyjne akcenty i efektowne wieżyczki wygląda jak mały pałacyk. Takich domów trudno szukać we współczesnych miastach. Tym bardziej warto skorzystać z możliwości jego podziwiania w centrum Łodzi.

