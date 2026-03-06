!criticalCSS &&

Wyjątkowe miejsce blisko Krakowa. Idealne na jednodniową wycieczkę

Joanna Leśniak

Joanna Leśniak

Wiosna sprzyja szybkim ucieczkom z miasta, które nie wymagają wielogodzinnej podróży i skomplikowanej logistyki. Rzut beretem od Krakowa znajduje się miejsce, w którym wapienne skały wyrastają prosto z zielonych łąk. W tle słychać szemrzący potok, a leśne szlaki zachęcają do relaksującego spaceru na łonie natury. Dolina Będkowska to sprawdzony przepis na jednodniową wycieczkę.

Pole namiotowe z namiotami i samochodami na trawie w Dolinie Będkowskiej, w tle las i wapienna skała.
Dolina Będkowska to jedno z najciekawszych miejsc w okolicach KrakowaJacek BorońAgencja SE/East News

Spis treści:

  1. Wyjątkowa dolina blisko Krakowa
  2. Miejsce na wycieczkę o każdej porze roku
  3. Dumna Sokolica przyciąga wspinaczy
  4. Co warto zobaczyć w Dolinie Będkowskiej?
  5. Krakusi uwielbiają to miejsce

Wyjątkowa dolina blisko Krakowa

Dolina Będkowska uznawana jest za jedną z najdłuższych podkrakowskich dolinek jurajskich. Rozciąga się na około siedem kilometrów i stanowi część malowniczej Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jej rozmiar i położenie sprawiają, że można zaplanować tu zarówno spokojny i niezbyt długi spacer, jak i kilkugodzinną wędrówkę. Wszystko zależy od naszej pary w nogach i upodobań względem formy spędzania wolnego czasu. Spokojna, rekreacyjna przechadzka czy może solidna, piesza wycieczka? Oto miejsce, które dopasuje się do każdego.

Dolina położona jest niewiele ponad 20 kilometrów od centrum Krakowa. Dojazd samochodem zajmuje około 40 minut, ale dotrzeć tu można również komunikacją miejską. To idealna opcja na spontaniczny wypad. Decyzję o wyjeździe możesz podjąć na widok pięknej pogody za oknem podczas śniadania.

Zobacz też: Jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce. Określane jest mianem "cudu"

Miejsce na wycieczkę o każdej porze roku

Przez dolinę płynie potok Będkówka, który nadaje temu miejscu sielski klimat. Wiosną i latem słuchać tu śpiew ptaków, a okoliczne łąki i lasy stają się soczyście zielone. Jesienią zachwycają liśćmi w kolorze złota i czerwieni. Z kolei zimą wapienne skały wyglądają jak surowe rzeźby, a cała okolica zaskakuje ciszą i spokojem. Miejsce o każdej porze roku wygląda inaczej, zachęcając do spacerów niezależnie od daty w kalendarzu.

Strome zbocze porośnięte drzewami liściastymi z dużymi, pokrytymi mchem skałami wystającymi z ziemi, na których zauważalna jest warstwa opadłych liści.
Fragment Wąwozu Będkowickiego, będący odgałęzieniem doliny. Trafisz do niego, wybierając żółty szlak turystycznyArchiwum autora

Dumna Sokolica przyciąga wspinaczy

Jednym z najbardziej charakterystycznych punktów Doliny Będkowskiej jest Sokolica. To najwyższa skała wspinaczkowa w Polsce poza Tatrami, która przyciąga miłośników tego wymagającego sportu nie tylko z najbliższej okolicy. Wysokość Sokolicy dochodzi do prawie 100 metrów i robi ogromne wrażenie, nawet na tych osobach, które wolą podziwiać ją z dołu - bez zakładania profesjonalnych uprzęży i podejmowania prób zdobycia pionowej ściany.

Skała wapienna wyłaniająca się spośród gęstego, zielonego lasu, z przodu rozległa łąka, a całość oświetlona naturalnym światłem pod błękitnym niebem z białymi chmurami.
Sokolicy nie da się przeoczyćJacek BorońEast News

Co ciekawe, skała była nazywana dawniej Grodziskiem. Wszystko za sprawą odkryć archeologicznych, które ujawniły, że na jej szczycie znajdował się gród rycerski, istniejący prawdopodobnie już w VIII wieku. Trzeba przyznać, że widok z dawnej osady musiał robić niemałe wrażenie.

Zobacz również:

Tajemnicze podziemia to perełka jednego z polskich miast
Podróże

Bardziej przypomina baśń niż rzeczywistość. Biały labirynt wyróżnia się na tle Europy

Joanna Leśniak
Joanna Leśniak

Co warto zobaczyć w Dolinie Będkowskiej?

Oprócz Sokolicy dolina kryje wiele innych perełek. Spacerując jej dnem, co chwilę natrafić można na efektowne ostańce skalne o fantazyjnych kształtach oraz nazwach. Jednym z bardziej charakterystycznych punktów jest Brama Będkowska. Powstała z odpornych na erozję wapieni. Na formację składają się trzy skały: Narożniak, Pytajnik oraz Rotunda.

Planując trasę wędrówki, warto uwzględnić także Wodospad Szum, nazywany Szerokim. Choć daleko mu do Niagary, ponieważ jego wysokość to zaledwie cztery metry, jest bardzo urokliwy. Zwłaszcza po intensywnych opadach deszczu woda spływa tu z dość dużym natężeniem, tworząc kapitalne tło do zdjęć i chwili odpoczynku.

Wejście do jaskini w wapiennej skale otoczonej jesiennymi drzewami, zabezpieczone metalową kratą; po lewej stronie drewniana ławka pod ścianą i liście pokrywające ziemię.
Jaskinia Nietoperzowa to cel idealny dla miłośników skalnych tajemnic MAREK LASYK/REPORTER East News

W górnej części Doliny Będkowskiej śmiałkowie mają okazję zwiedzić z przewodnikiem Jaskinię Nietoperzową. Kusi wizją nie tylko spotkania z tymi intrygującymi zwierzętami, ale też podziwiania efektownych nacieków i sal stworzonych wyłącznie przez siły natury.

Zobacz też: "Ciężkie bogactwo luksusu". Zamek jak z bajki to perła Górnego Śląska

Krakusi uwielbiają to miejsce

U stóp Sokolicy znajduje się gospodarstwo agroturystyczne, funkcjonujące jako tutejsze schronisko. Brandysówka oferuje zarówno miejsca noclegowe, przestrzeń na rozbicie namiotu, jak i możliwość posilenia się w przerwie od wędrówki. Ciepłe napoje, pierogi, naleśniki czy bigos to tylko część z dostępnych pozycji w menu. Na jedno trzeba uważać.

Miejsce cieszy się dużą popularnością wśród okolicznych mieszkańców. Z tego powodu czas oczekiwania na posiłek w słoneczny weekend może wynosić nawet godzinę. Jeśli nie mamy czasu na dłuższy postój, lepiej zaopatrzyć się wcześniej we własny prowiant na wynos.

Nie musisz jechać daleko, by poczuć klimat przygody! Zobacz, dokąd warto wybrać się w weekend lub na wakacje. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl/podróże

Plaża z piaskiem i kilkoma drzewami, pojedynczy samochód zaparkowany blisko brzegu zielonego jeziora, widok z lotu ptaka, typowa scena podróżnicza.
Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirująCanva ProINTERIA.PL
W Krakowie rośnie prawdziwa dżungla. Wyjątkowe miejsce w PolscePolsat News

Najnowsze