Niewielkie miasto położone nad Wisłą przez pewien czas funkcjonowało jako jeden z najważniejszych ośrodków kulturalnych w tej części Europy. Rezydencja Czartoryskich w Puławach to miejsce, w którym spotykała się elita intelektualna, a zaproszenie na tutejsze włości było niemałym wyróżnieniem. Dziś na szczęście wystarczy jedynie bilet wstępu, by zobaczyć, w jakich okolicznościach przyrody i architektury spędzała czas towarzyska śmietanka.

Gdzie znajduje się jeden z najpiękniejszych parków w Polsce?

Zespół pałacowo-parkowy w Puławach położony jest w województwie lubelskim. To miejsce bardzo łatwo dostępne dla osób podróżujących z różnych części kraju, więc grzechem byłoby pominąć je podczas swoich wojaży.

Dobrą bazą wypadową okazuje się Lublin, który jest oddalony od Puław o około 50 km. Niewiele dłuższy odcinek mają do pokonania mieszkańcy Radomia - przed nimi trasa wynosząca 60 km. Park Czartoryskich w Puławach to również atrakcyjny pomysł na jednodniową wycieczkę z Warszawy. Dystans około 130 km, jaki dzieli te dwa miasta, pokonać można w niecałe dwie godziny.

Liczne zmiany i remonty. Burzliwe dzieje rezydencji

Historia niezwykłego miejsca na mapie Polski zaczęła się w drugiej połowie XVII wieku, kiedy właścicielami włości byli marszałek wielki koronny Stanisław Herakliusz Lubomirski oraz jego żona Zofia z Opalińskich. Pałac został wzniesiony na skraju wysokiej skarpy, a w jego otoczeniu rozplanowano barokowe ogrody.

Rezydencja nie była jednak odporna na zmiany właścicieli oraz zniszczenia, jakie zostały dokonane podczas szwedzkiego najazdu. Na szczęście nie był to koniec historii, której zwieńczeniem byłby popadający w ruinę pałac.

Pałac Czartoryskich z lotu ptaka ANDRZEJ ZBRANIECKI East News

Puławy z czasem przeszły w posiadanie rodu Czartoryskich, którzy nie szczędzili środków na przywrócenie miejscu świetności. W ten sposób powstała rokokowa rezydencja, której otoczenie wraz z upływem czasu stawało się coraz bardziej imponujące i pełne przepychu. Kolejne pokolenia nadawały jej nowe formy architektoniczne i artystyczne. Wokół pałacu powstał rozległy park krajobrazowy, a całość stała się jedną z najbardziej niezwykłych rezydencji arystokratycznych w Polsce.

Tu spotykała się śmietanka towarzyska

Choć Puławy nigdy nie były stolicą kraju, w czasach swojej świetności stanowiły ważny ośrodek życia kulturalnego. W rezydencji Czartoryskich spotykała się elita intelektualna epoki.

Z entuzjazmem przyjeżdżali tu artyści, pisarze, uczeni i politycy. W salonach słychać było gwar dyskusji na temat filozofii, sztuki oraz przyszłości kraju. W przerwie od intelektualnych rozmów goście zapewne mieli okazję podziwiać zbiory pierwszego muzeum na ziemiach polskich, stworzonego na terenie posiadłości przez księżną Izabelę Czartoryską.

Dlaczego Puławy nazywano "polskimi Atenami"?

Z jednej strony określenie to miało akcentować znaczenie miasta jako miejsca spotkań ludzi nauki i sztuki. Przede wszystkim jednak genezy tego przydomka należy doszukiwać się w specyficznym krajobrazie, jaki wyrósł w pałacowym otoczeniu.

Powiew greckiego klimatu. Na zdjęciu Świątynia Sybilii w Puławach WOJCIECH STROZYK East News

Choć Dom Gotycki, będącym jednym z dwóch budynków muzealnych, nie wzbudza skojarzeń z grecką stolicą, zupełnie inaczej jest w przypadku Świątyni Sybilli. Powstała również oranżeria zwana Domem Greckim. Starożytne inspiracje widać w przypadku Domku Aleksandryjskiego, Bramy Rzymskiej i kościoła wzorowanego na rzymskim Panteonie. Kto by przypuszczał, że odrobina antyku tak świetnie wpisze się w krajobraz miasta położonego w województwie lubelskim.

Zwiedzanie Parku Czartoryskich w Puławach

Spacer po parku to podróż przez historię i architekturę wielu epok. Podczas zwiedzania naszymi towarzyszami będą pawie, które dumnie stoją na straży sekretów rezydencji i dają poczucie, że faktycznie znaleźliśmy się w miejscu, które dawniej było dostępne wyłącznie dla wyższych sfer.

Najważniejszym punktem kompleksu jest oczywiście Pałac Czartoryskich w Puławach, który przez lata był sercem posiadłości. Wyjątkowo rozpoznawalnym miejscem jest wspomniana wcześniej Świątynia Sybilii, uznawana za jedno z pierwszych i najważniejszych muzeów narodowych. Gromadzono tu liczne pamiątki związane z historią kraju.

Domek Gotycki to jeden z najsłynniejszych obiektów tutejszego parku WOJCIECH STROZYK East News

Warto zajrzeć także do romantycznego Domku Gotyckiego, stylizowanego na średniowieczną budowlę. Można zresztą założyć, że w każdym zakątku parku czekać będzie na nas ciekawostka w postaci np. Altany Chińskiej czy wieży ciśnień. Rozległe alejki i widok na Wisłę sprawiają, że jest to przestrzeń idealna na długie spacery z dala od zgiełku codziennych obowiązków.

