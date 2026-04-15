Wyspa w cieniu Santorini. Grecy nazywają ją ukrytą perłą

Joanna Leśniak

Choć wyspa nie jest tak rozpoznawalna, jak Santorini czy Mykonos, nie należy postrzegać tego jako wady. Dzięki temu zachowuje swój autentyczny charakter i przyciąga osoby, które wolą podróże poza szlakami wydeptanymi przez miliony turystów i nie kierują się wyłącznie rankingami popularności. Sami Grecy nazywają Milos ukrytą perłą swojego kraju - niezwykle barwną i zapierającą dech w piersiach.

Jasne klify z wapienia na Milos, zielone krzewy, turkusowa woda i żaglówki na tle wyspy.
Co zobaczyć na wyspie Milos? Mało znane miejsce w Grecji zadziwia123RF/PICSEL

Ojczyzna jednego z najsłynniejszych dzieł sztuki

Niezwykła wyspa leży w archipelagu Cyklad na Morzu Egejskim. Choć zdecydowanie więcej turystów w tych rejonach dociera do niezwykle fotogenicznego Santorini czy kojarzonego z intensywnym życiem nocnym Mykonos, Milos również ma wiele do zaoferowania. W końcu to tutaj odnaleziono jedno z najsłynniejszych dzieł sztuki - posąg Afrodyty, znany szerzej jako Wenus z Milo. Dziś rzeźbę podziwiać można w paryskim Luwrze.

Jak dostać się na wyspę? Jedną z dróg jest transport lotniczy. Niewielkie samoloty łączą Milos z lotniskiem w Atenach. Innym sposobem jest wejście na pokład promu z Aten czy z Krety. Część turystów, korzystająca z tego rozwiązania, traktuje Milos jako kierunek na jednodniową wycieczkę. Trzeba jednak przyznać, że jest to dzień wyjątkowo intensywny i mimo wszystko lepiej poświęcić wyspie więcej czasu. Nie tylko pozwoli to zobaczyć większość atrakcji, ale też bez pośpiechu poczuć prawdziwy grecki klimat.

białe budynki z niebieskimi akcentami rozciągające się na zboczu wzgórza, centralnie położony kościół z kopułą, intensywnie błękitne niebo oraz widoczne w oddali morze i wyspy
Widok na Plakę - stolicę Milos123RF/PICSEL

70 plaż o niepowtarzalnym charakterze

Od dzikich, ukrytych zatoczek po spektakularne formacje skalne. Do największych skarbów Milos z całą pewnością można zaliczyć plaże. Jest ich około 70 i zachwycają nie tylko krystaliczną wodą, ale całym otoczeniem. Do niektórych z nich dotrzeć można wyłącznie drogą morską, co tylko dodaje im uroku i sprawia, że turyści mogą poczuć się jak odkrywcy. Nietypowym zakątkiem jest plaża Tsigrado, do której schodzi się po drabinie.

białe, wapienne skały otaczające turkusową lagunę z przejrzystą wodą, w tle lazurowe morze pod głębokoniebieskim, bezchmurnym niebem
Sarakiniko to wyjątkowe miejsce na mapie Europy123RF/PICSEL

Najbardziej znaną jest jednak plaża Sarakiniko, przypominająca księżycowy krajobraz. Wszystko za sprawą białych skał, ciągnących się po horyzont. Równie zachwycająca jest plaża Kleftiko. Dawniej kryjówka piratów, dziś raj dla wielbicieli turkusowej wody i licznych grot. Różnorodnych kolorów w krajobrazie dostarcza plaża Paleochori, gdzie klify mienią się odcieniami czerwieni, pomarańczy i żółci.

Najbardziej kolorowa grecka wyspa. Wystarczy spojrzeć na wioski i miasteczka

Nie samym plażowaniem turysta żyje. Miasteczka i wioski na Milos także potrafią zachwycić. Stolicą wyspy jest Plaka - położona malowniczo na wzgórzu, z wąskimi uliczkami i tradycyjną architekturą. Choć o każdej porze dnia prezentuje się kapitalnie, uważana jest za miejsce idealne na romantyczne spacery o zachodzie słońca.

Nieco inny klimat ma Klima, czyli kolorowa osada rybacka. Jej znakiem rozpoznawczym są domki z kolorowymi drzwiami, zlokalizowane tuż przy wodzie. Z kolei Pollonia to spokojna miejscowość na północy wyspy, pełna klimatycznych tawern.

szereg kolorowych domków stojących tuż przy brzegu morza, każde z balkonem i schodami, na balustradach wiszą suszące się ubrania, a na dole rozciąga się skaliste nabrzeże
Klima słynie z tradycyjnych domów rybackich123RF/PICSEL

Ślady historii na wyspie Milos

Nie tylko przypadkowe odnalezienie rzeźby przedstawiającej wizerunek bogini piękności jest historią wartą wysłuchania podczas pobytu na wyspie. Znajduje się tutaj także starożytny teatr z przepięknym widokiem na zatokę. Jego budowniczymi mieli być Rzymianie. Szacuje się, że za czasów swojej świetności był w stanie pomieścić tysiące widzów. Współcześnie został częściowo odrestaurowany i regularnie zamienia się w scenę koncertów i spektakli.

Tajemnicze zakątki na każdym kroku

Milos to kierunek dla osób, które w podróżach szukają nie tylko turystycznych udogodnień, ale przede wszystkim autentyczności. Gdy połączymy to z niesamowitymi, różnorodnymi krajobrazami i spokojem, uzyskamy przepis na udane wakacje. Tym bardziej że na miejscu nie brakuje prawdziwie magicznych zakątków.

Białe klify z dużą jaskinią skalną przy krawędzi, otoczone turkusową, przejrzystą wodą Morza Śródziemnego, podkreślające kontrast między wapiennymi formacjami skalnymi a głębokim błękitem morza.
Jaskinia Sikia z lotu ptaka123RF/PICSEL

Do tego grona z całą pewnością zaliczyć można jaskinię Sikię. To ogromna grota z naturalnym basen i "oknem" w suficie, przez które do jej wnętrza wpada światło, tworząc atmosferę jak nie z tego świata.

