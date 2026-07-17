W skrócie Niemcy stanowią najliczniejszą grupę turystów w Polsce, ceniąc sobie czyste plaże, poczucie bezpieczeństwa, łatwość płatności kartą oraz korzystny stosunek jakości do ceny.

Turyści z Europy Zachodniej wybierają Polskę ze względu na umiarkowany klimat, bezpieczeństwo oraz zabytki, traktując nasz kraj jako atrakcyjną alternatywę dla upalnych kurortów.

Zagraniczni goście coraz częściej traktują Polskę nie tylko jako kraj tranzytowy, ale jako główny cel podróży, chwaląc naszą kulturę, tradycje, gościnność i autentyczną atmosferę.

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Jeszcze kilkanaście lat temu to głównie Polacy wyjeżdżali na wakacje do Niemiec, Włoch czy Hiszpanii. Dziś coraz częściej sytuacja się odwraca - to zagraniczni turyści odkrywają Polskę i coraz chętniej wybierają ją jako kierunek urlopowy. Nad Bałtykiem można usłyszeć język niemiecki, w górach spotkać turystów z różnych stron świata, a polskie miasta przyciągają osoby, które chcą poznać naszą historię i kulturę.

Niemcy doceniają polskie plaże, ceny i bezpieczeństwo

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego Niemcy od lat pozostają najliczniejszą grupą zagranicznych turystów odwiedzających Polskę. Przyciąga ich przede wszystkim bliskość, ale też bezpieczeństwo, natura i spokojniejsza atmosfera niż w wielu popularnych europejskich kurortach.

Dla naszych zachodnich sąsiadów Polska staje się coraz atrakcyjniejszym kierunkiem na wakacje. Bliskość, rozwinięta infrastruktura, możliwość płacenia kartą niemal wszędzie oraz korzystne ceny sprawiają, że coraz więcej Niemców wybiera urlop właśnie nad polskim morzem.

Zapytałam Vincenta Helbiga, znanego w sieci jako Wasz Niemiec, dlaczego jego rodacy tak chętnie odwiedzają Polskę.

- Moi znajomi przyjeżdżają do Polski z różnych powodów. Chwalą przede wszystkim zadbane i czyste plaże, bliskość Niemiec, poczucie bezpieczeństwa oraz uprzejmą obsługę, która często mówi po niemiecku. Zwracają też uwagę na przystępne ceny, duże porcje w restauracjach i to, że praktycznie wszędzie można płacić kartą. Niektórzy mówią nawet, że Polska pod wieloma względami przypomina Niemcy sprzed 20 lat albo wygląda tak, jak chcieliby, żeby dziś wyglądał ich kraj - wyjaśnia Helbig.

Niektórzy mówią nawet, że Polska pod wieloma względami przypomina Niemcy sprzed 20 lat albo wygląda tak, jak chcieliby, żeby dziś wyglądał ich kraj 123RF/PICSEL

Hiszpanie i Włosi szukają w Polsce spokoju i innej kultury

Oczywiście Polskę odwiedzają nie tylko Niemcy. Z roku na rok nasz kraj przyciąga coraz więcej turystów z całej Europy. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego i Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2023 r. Polskę odwiedziło około 19 mln zagranicznych turystów. Po Niemcach najliczniejsze grupy stanowili goście z Ukrainy, Czech, Wielkiej Brytanii, Litwy, Holandii, Słowacji i Francji. Coraz częściej przyjeżdżają również turyści z Włoch i Hiszpanii, choć ich liczba jest znacznie mniejsza niż odwiedzających z krajów sąsiadujących.

Dla mieszkańców Europy Zachodniej Polska jest przede wszystkim kierunkiem na city break, wyjazd objazdowy lub wypoczynek nad Bałtykiem i na Mazurach, natomiast turyści z państw sąsiadujących częściej odwiedzają rodzinę i znajomych lub przyjeżdżają na krótszy wypoczynek. Średni pobyt zagranicznego turysty w Polsce wynosi około 6-7 noclegów.

Z badań wynika również, że osoby przyjeżdżające z Europy Zachodniej doceniają przede wszystkim bogate dziedzictwo historyczne, zabytkowe miasta, kontakt z naturą oraz korzystny stosunek jakości do ceny. W ostatnich latach coraz większe znaczenie ma także bezpieczeństwo oraz umiarkowany klimat. W czasie gdy południe Europy zmaga się z falami upałów i rekordowym zatłoczeniem popularnych kurortów, część turystów świadomie wybiera chłodniejsze kierunki. Trend ten, określany jako "coolcation", sprawia, że zainteresowanie polskim wybrzeżem, jeziorami i terenami górskimi systematycznie rośnie

"U was czuję się bezpiecznie. Nie boję się zostawić telefonu na stoliku"

- Dla mnie Polska jest odmianą od codzienności, którą znam. Osoby mieszkające we Włoszech czy Hiszpanii są przyzwyczajone do zupełnie innego stylu życia - mówi mój kolega z Barcelony. - U nas wszystko kręci się wokół późnych kolacji, głośnych ulic, intensywnego sezonu turystycznego i bardzo wysokich temperatur latem. Polska przyciąga spokojniejszym tempem życia, zielenią, naturą i poczuciem bezpieczeństwa. U was czuję się na tyle bezpiecznie, że nie boję się zostawić telefonu na stoliku w restauracji - śmieje się Miquel, rdzenny mieszkaniec Katalonii, a prywatnie mój kolega i sąsiad z czasów, gdy mieszkałam w Hiszpanii.

I faktycznie, bezpieczeństwo jest jednym z aspektów, na które zwracają uwagę zagraniczni turyści wybierający Polskę. Szczególnie dla osób przyjeżdżających z Hiszpanii czy Włoch, gdzie w największych miastach i popularnych kurortach problem drobnych kradzieży oraz działalności kieszonkowców jest bardziej odczuwalny, Polska może wydawać się spokojniejszym kierunkiem. Wielu podróżnych docenia możliwość swobodnego spacerowania, mniejszą liczbę zatłoczonych miejsc oraz bardziej kameralną atmosferę niż w najpopularniejszych europejskich kurortach.

"Polska wygląda tak, jak Niemcy chcieliby, żeby wyglądał ich kraj" 123RF/PICSEL

Polska przyciąga turystów nie tylko z Europy. "Wasz kraj ma w sobie coś, co sprawia, że chce się tu wracać"

O swoich doświadczeniach opowiedział mi również mój kolega z Iranu, Sam Zarif, który na co dzień mieszka w Hiszpanii. Jak przyznaje, do odwiedzenia Polski skłoniła go przede wszystkim ciekawość oraz osobiste związki z naszym krajem.

- Chęć odwiedzenia Polski wynikała z połączenia ciekawości i osobistych doświadczeń. Nigdy wcześniej tu nie byłem, dlatego bardzo chciałem poznać z bliska jej historię i kulturę. Jest coś wyjątkowego w odkrywaniu kraju, który wcześniej znało się jedynie z opowieści - mówi. I dodaje: - Największym przeżyciem były jednak trzy polskie wesela, na które zostałem zaproszony dzięki mojej partnerce. To było coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Energia, tradycje, gościnność i radość, z jaką Polacy świętują, zrobiły na mnie ogromne wrażenie. To właśnie te doświadczenia sprawiły, że chcę wrócić do Polski.

Marzę o odwiedzeniu kolejnych miast i odkryciu miejsc, których jeszcze nie widziałem. Polska ma w sobie coś, co sprawia, że chce się tu wracać.

Polska przestaje być tylko krajem "po drodze"

Jeszcze kilka lat temu Polska dla wielu zagranicznych turystów była jedynie przystankiem w drodze do innych krajów Europy. Dziś coraz częściej staje się głównym celem podróży. Przyciąga nie tylko plażami, górami czy zabytkami, ale także spokojem, gościnnością i autentyczną atmosferą. Historie zagranicznych turystów pokazują, że właśnie tego coraz częściej szukają podróżujący.

Warto jednak pamiętać, że rosnąca popularność Polski ma swoją cenę. W sezonie nad morzem nie brakuje turystów, a ceny noclegów i restauracji bywają wysokie. Dla wielu Polaków wakacje nad Bałtykiem stają się coraz większym wydatkiem, choć dla zagranicznych gości Polska nadal pozostaje atrakcyjnym cenowo kierunkiem.

Polska przestaje być tylko krajem "po drodze" 123RF/PICSEL

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"Wydarzenia": Turyści szturmują Polskę Polsat News Polsat News