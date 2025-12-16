Spis treści: Druga zimowa stolica Polski. Tak Szczyrk kusi turystów Szczyrk: popularne miejsce na świąteczny wyjazd Raj dla narciarzy Nie tylko białe szaleństwo. W góry marsz W sercu górskiego kurortu

"Kocham te widoki" - to tylko jeden z komentarzy w mediach społecznościowych opisujący Szczyrk. Górski kurort w Beskidzie Śląskim jest jednym z najchętniej wybieranych zimą kierunków w Polsce.

Druga zimowa stolica Polski. Tak Szczyrk kusi turystów

Miasto jest przede wszystkim narciarską stolicą Polski. W Beskidach dostępnych jest łącznie 200 km tras zjazdowych, z czego w samym tylko Szczyrku jest ich łącznie 40 km.

Jakmówiła Interii w styczniu Anna Goliasz z Informacji Turystycznej Szczyrku, "okres świąt Bożego Narodzenia i sylwestra to najbardziej oblegany czas w roku. Bez względu na warunki atmosferyczne oraz ilości śniegu, turyści chcą spędzić ten czas w górach".

W tej kwestii raczej niewiele się zmieniło. W trakcie konferencji prasowej inaugurującej zimowy sezon w Beskidach, Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej zaznaczyła, że według najnowszych danych, 50 proc. ankietowanych aktualnie decyduje się na dłuższy urlop zimą, z czego 49 proc. deklaruje wyjazd w góry.

"Beskidy to jeden z naturalnych wyborów, zwłaszcza, że jest to jedna z czterech certyfikowanych marek" - powiedziała Krucz.

Z kolei Joanna Bojczuk, członkini zarządu województwa śląskiego przyznała, że "Szczyrk i Skrzyczne to miejsce absolutnie magiczne".

"Sam Szczyrk, często nazywany zimową stolicą Polski, po raz kolejny stanie się centrum zimowych atrakcji" - dodała.

Szczyrk jest nazywany narciarską stolicą Polski ANDRZEJ ZBRANIECKI East News

Szczyrk: popularne miejsce na świąteczny wyjazd

Słowa te potwierdzają dane portalu Travelist.pl. Wynika z nich, że Polacy coraz chętnie wyjeżdżają na przełomie roku. W okresie sylwestrowo-noworocznym największe obłożenie notują obiekty górskie (już niemal 90 proc. zajętych pokoi), na drugim miejscu są jeziora, a podium zamyka Bałtyk.

- Wśród popularnych kierunków nad morzem wyróżniają się Kołobrzeg, Mielno i Międzyzdroje, w górach są to Szklarska Poręba, Szczyrk i Karpacz, a nad jeziorami prym wiodą Ostróda, Żnin i Tleń - informuje Eliza Maćkiewicz z portalu Travelist.pl.

Na podobny trend wskazują dane portalu rezerwacyjnego Triverna. Wśród najpopularniejszych miejscowości znalazły się "górskie klasyki" takie jak Szklarska Poręba, Szczyrk i Świeradów-Zdrój.

"Obłożenie w górach - szczególnie w Tatrach i Karkonoszach - już teraz sięga 70-90 proc., a w najbardziej rozpoznawalnych obiektach dochodzi nawet do 100 proc. Co ciekawe, regiony takie jak Beskidy, Zieleniec czy Kotlina Kłodzka również przyciągają coraz więcej gości, choć tam wolnych miejsc wciąż jest nieco więcej niż w Tatrach czy Karkonoszach" - czytamy w komunikacie.

Raj dla narciarzy

W tym sezonie narciarze w trzech ośrodkach mogą korzystać ze wspólnego skipassu. Mowa o Szczyrk Mountain Area, Skrzyczne - ośrodek narciarski i Beskid Sport Arena. Amatorzy białego szaleństwa mogą korzystać z kilkudziesięciu kilometrów tras zjazdowych o różnym stopniu trudności.

Bilety na trasy można rezerwować online, nowością - według zapowiedzi - będą nocne zjazdy w godzinach od 18 do 21. Do dyspozycji turystów będzie też skibus na linii Skalite - Szczyrk - Solisko. Autobusy będą dostępne dla turystów, narciarzy, snowboardzistów i mieszkańców. Darmowe skibusy będą oznaczone grafiką GOPASS, a na przejazd pozostałymi autobusami (Komunikacja Beskidzka - linia 120) należy wykupić bilet.

Nie tylko białe szaleństwo. W góry marsz

Szczyrk, chociaż jest uznawany za mekkę narciarzy, ma do zaoferowania o wiele więcej. Miasto jest położone w malowniczej dolinie Żylicy, na południe od Bielska-Białej. Dość blisko stąd do innych atrakcyjnych turystycznie miejscowości takich jak Wisła, Ustroń, Istebna, Brenna, Koniaków czy Żywiec. Dlatego też Szczyrk może być świetną bazą wypadową w inne zakątki regionu.

Szczyrk słynie z malowniczych szlaków. Jednym z nich jest ten prowadzący na Skrzyczne, najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego (1257 m n.p.m.). Pod samym szczytem znajduje się schronisko PTTK Skrzyczne. Przejście zajmuje ok. 2,5 godziny, a wędrówkę można zacząć przy parkingu pod urzędem miasta. Na górę można dojść szlakiem zielonym lub niebieskim. Chętni mogą skorzystać z wyciągu krzesełkowego.

"Kolejka na Skrzyczne ma już 65 lat, ale przeżywa drugą młodość po przeprowadzonych tutaj inwestycjach" - powiedział podczas konferencji Antoni Byrdy, burmistrz Szczyrku.

Kolejka na Skrzyczne w Szczyrku Albin Marciniak East News

W pogodny dzień ze Skrzycznego można zobaczyć masywy Pilska, Babiej Góry, łańcuch Tatr, Tatry Niskie i Małą Fatrę.

Kolejna propozycja dla amatorów górskich wycieczek: Szlak im. Stanisława Huli. Trasa przebiega przez Skrzyczne, Małe Skrzyczne, Malinową Skałę, Przełęcz Salmopolską, Kotarz, Przełęcz Karkoszczonkę i Klimczok. Trasa zaczyna się i kończy w centrum Szczyrku i ma długość 31 kilometrów. Przejście całej trasy zajmuje 11 godzin. Może to dobra okazja, by podzielić ją na odcinki i zdecydować się na nocleg w klimatycznym górskim schronisku?

W sercu górskiego kurortu

Jedną z najbardziej malowniczych wizytówek Szczyrku jest również deptak nad Żylicą. To pieszy trakt, który jest idealny na długie spacery.

Pobyt w Szczyrku to też dobra okazja, by skorzystać z dobrodziejstw odnowy biologicznej. Z profesjonalnych zabiegów relaksujących i leczniczych można korzystać w centrach spa i wellness.

Górski kurort skrywa też architektoniczne perełki takie jak sanktuarium św. Jakuba Apostoła. To drewniany obiekt wzniesiony ok. 1800 roku, znajdujący się na Szlaku Architektury Drewnianej w woj. śląskim.

Pobyt w górach zobowiązuje, dlatego w Szczyrku dobrze znaleźć czas na odwiedziny Muzeum Górskiego. Powstało w budynku trybun amfiteatru Skalite, położonego w sąsiedztwie kompleksu skoczni Skalite im. Beskidzkich Olimpijczyków i deptaku nad Żylicą. To historia sportu i turystyki oraz ludowe dzieje regionu w jednym. Wśród eksponatów m.in. narty skokowe, biegowe i zjazdowe, oryginalne numery startowe z Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Pucharów Świata polskich zawodników (od lat 60. po dziś), zbiory zdjęć od lat 30., roczniki gazety "Sportowiec" czy przedwojenne kalendarze narciarskie.

W mieście nie brakuje oczywiście miejsc, w których można smacznie zjeść i spróbować lokalnych specjałów. Restauracje, karczmy, kawiarnie - do wyboru, do koloru.

