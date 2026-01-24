Spis treści: Dlaczego termin wakacji ma kluczowe znaczenie dla ceny? Najtańsze tygodnie na wakacje latem Wakacje przed sezonem. Tańsze, spokojniejsze i coraz popularniejsze Urlop po sezonie. Kiedy ceny lecą w dół, a pogoda nadal dopisuje Najdroższe terminy, których lepiej unikać Tanie wakacje za granicą. Kiedy rezerwować, by zapłacić najmniej Wakacje w Polsce. Te terminy pozwalają sporo zaoszczędzić

Dlaczego termin wakacji ma kluczowe znaczenie dla ceny?

Ceny wakacji w biurach podróży zależą przede wszystkim od rynku turystycznego, a dokładnie od podaży i popytu. Hotele i samoloty mają ograniczoną liczbę miejsc, dlatego przy dużym popycie, czyli liczbie chętnych, cena wakacji idzie w górę. To z tego powodu okres wakacyjny - lipiec, sierpień zbiegający się z przerwą w szkołach nie tylko w Polsce jest najdroższy. Krótsze piki wzrostu cen wyjazdów i noclegów zarówno w kraju, jak i za granicą obserwujemy też w weekendy i tzw. długie weekendy.

Koszt wypoczynku za granicą regulowany jest również przez cenę paliwa lotniczego czy kurs walut. Czynniki te również mają wpływ na ostateczną cenę wakacji, którą biuro może zaproponować klientowi. Ich wartość z kolei może spaść lub wzrosnąć nawet w szczycie sezonu wakacyjnego.

Najtańsze tygodnie na wakacje latem

Czy zatem planując wakacje, należy jak ognia unikać miesięcy letnich? Trudno z nich zrezygnować, ponieważ w Polsce to właśnie w tych miesiącach możemy oczekiwać najlepszej pogody zarówno nad morzem, w górach, jak i na Mazurach. Podobnie jest w wielu państwach europejskich.

Chcąc zaoszczędzić na wakacjach podczas letnich miesięcy, najlepiej wybrać ostatni tydzień sierpnia. Wiele rodzin z dziećmi w tym czasie wraca z urlopu, aby przygotować pociechy do powrotu do szkoły. Popyt maleje, a linie lotnicze i hotele chcąc zapełnić miejsca, obniżają ceny lotów i noclegu.

W czasie wakacji warto śledzić również ewentualne promocje w biurach podróży. To kolejny sposób, aby zaoszczędzić na wakacjach. Często dotyczą kierunków z bardzo szeroką bazą turystyczną, w której zostały wolne miejsca lub odwrotnie - kierunki mniej popularne.

Wakacje przed sezonem. Tańsze, spokojniejsze i coraz popularniejsze

Wiele osób, chcąc zaoszczędzić na wakacjach, wybiera terminy przed szczytem sezonu turystycznego i rezerwuje wakacje w maju lub w czerwcu. Rozwiązanie to ma wiele zalet. W miesiącach tych nie ma tak dużego popytu, więc ceny noclegów i biletów lotniczych są niższe. Pogoda również może już dopisać. W Polsce maj pod tym względem jest niepewny, ale czerwiec potrafi już zaskoczyć wakacyjną aurą. Za granicą z kolei w wielu państwach na południu Europy panują korzystniejsze warunki niż w wakacje. Temperatura jest wysoka, ale jeszcze nie dokucza nadmiernymi upałami.

W tych miesiącach należy jednak uważać na dwa terminy. Pierwszy tydzień maja może być drogi ze względu na przypadającą wówczas majówkę. Długi weekend zwiększa pobyt i podnosi ceny wyjazdów. W czerwcu taka pułapka występuje w okolicach Bożego Ciała. W 2026 roku jest to 4 czerwca. Choć w tym terminie możemy zaoszczędzić pulę dni urlopowych, to jednak ceny wyjazdów w tym czasie wyrównają bilans zysków i strat.

Urlop po sezonie. Kiedy ceny lecą w dół, a pogoda nadal dopisuje

Kolejnym dobrym rozwiązaniem jest urlop po sezonie, czyli przypadający na wrzesień i październik. W tym czasie można zaobserwować spadek cen w biurach podróży. I choć w Polsce we wrześniu może być już kapryśna pogoda, to w Bułgarii miesiąc ten dalej traktowany jest jako kontynuacja lata. Temperatura w tym czasie wynosi ok. 25 st. Celsjusza, a brak tłumów i niższe ceny noclegów dla wielu osób okazują się bardzo kuszące.

Egipt po sezonie jest równie atrakcyjny i tańszy Kamil Macniak 123RF/PICSEL

W październiku z kolei warto wybrać się na Cypr czy do Grecji. Panują tam wówczas łagodniejsze warunki, ale dalej można rozkoszować się słoneczną aurą. Jest to także doskonały czas na odwiedzenie krajów Afryki Północnej - Egiptu, Maroko czy Tunezji. Panuje tam wówczas temperatura ok. 29 st. Celsjusza sprzyjająca wypoczynkowi na świeżym powietrzu i zwiedzaniu.

Najdroższe terminy, których lepiej unikać

Najmniej korzystnymi terminami do rezerwacji wakacji są oczywiście miesiące letnie, czyli lipiec i sierpień. To właśnie w tym czasie ceny wakacji są najdroższe. Należy jednak uważać również na długie weekendy. W 2026 roku wyższe ceny biletów i noclegów można oczekiwać w:

25 kwietnia- 3 maja - popularna majówka, w tym roku może nie wypada najkorzystniej, ale biorąc 4 dni urlopu, zyskujemy 9 dni wolnego;

4- 7 czerwca - weekend z Bożym Ciałem;

15 lipca-15 sierpnia - w tym czasie obserwuje się najwyższe ceny w całej Europie, jest to tzw. szczyt sezonu.

W okolicach 11 listopada, w tym roku wypadający w środę, również można zaobserwować wzrost cen noclegów i biletów. To termin popularny na wypoczynki krajowe i wyjazdy typu city-break do krajów Europy Południowej. Podobny wzrost cen można obserwować w okolicy Bożego Narodzenia i Sylwestra.

Tanie wakacje za granicą. Kiedy rezerwować, by zapłacić najmniej

Od wielu lat panowało przeświadczenie, że z rezerwacją wakacji najlepiej poczekać do ostatniej chwili. Oferty typu Last Minute pozwalały sporo zaoszczędzić. W obliczu niesprzedanych miejsc noclegowych i biletów lotniczych wiele biur podróży decyduje się obniżyć ceny wycieczek. Ten model jednak coraz mocniej odchodzi do lamusa.

Według danych Traveldata opublikowanych przez Rzeczpospolitą wynika, że znacznie korzystniejsze są oferty First Minute, czyli zarezerwowane z dużym wyprzedzeniem. Dzięki temu można zaoszczędzić sporo nie tylko na wyjazdach w terminach mniej obleganych, ale także w szczycie sezonu turystycznego. W porównaniu z ofertą Last Minute mogą być tańsze nawet o 6,7 proc. lub więcej.

W czasie wakacji warto śledzić również ewentualne promocje w biurach podróży 123RF/PICSEL

Rezerwacja wakacji na 2026 rok w trybie First Minute zaczęła się w lipcu 2025 roku. Choć nie każdy może pozwolić sobie na tak wczesne planowanie wakacji, to jednak ten sposób niesie ze sobą dużo korzyści:

zaliczka na wakacje jest mniejsza ok. 5-15 proc. wartości wycieczki,

pełna oferta hoteli i terminów,

gwarancja ceny.

Wiele biur podróży oferuje również możliwość darmowej zmiany rezerwacji.

Wakacje w Polsce. Te terminy pozwalają sporo zaoszczędzić

W Polsce najtańszym okresem na wypoczynek jest czas poza sezonem, czyli marzec kwiecień. Chcąc zaoszczędzić na wakacjach w okresie letnim, warto rezerwować noclegi z dużym wyprzedzeniem. Wówczas można zyskać nawet 13-procentowe upusty. Warto jednak zauważyć pewną rozbieżność cenową. Wypoczynek nad morzem ze względu na bardzo krótki sezon jest zazwyczaj najdroższy. Taniej zarezerwujemy noclegi w górach.

