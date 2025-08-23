Uzdrowisko w Żegiestowie-Zdroju - od dawnej świetności po trudne czasy

Historia tego miejsca sięga XIX wieku, gdy odkryto tutaj źródła mineralne i rozpoczęto budowę pierwszych domów gościnnych, które przyciągały osoby skuszone zdrowotną mocą tutejszych wód. Nie były to zresztą czcze obietnice, bowiem ich niezwykłe właściwości lecznicze dość szybko zostały potwierdzone przez dra Józefa Dietla, uznawanego za pioniera polskiej balneologii. Dzięki jego badaniom i zaangażowaniu uzdrowisko zaczęło zyskiwać sławę i renomę miejsca, w którym leczyć można rozmaite schorzenia.

Złoty okres dla Żegiestowa-Zdroju przypadł na początek XX wieku. Jak grzyby po deszczu wyrastały tu eleganckie wille i pensjonaty, a Dom Zdrojowy wraz z pijalnią wody "Anna" tętniły życiem. Przyjeżdżali tu nie tylko kuracjusze, ale także artyści i zamożni goście spragnieni odpoczynku w otoczeniu zniewalającej przyrody Doliny Popradu. Niestety, z czasem uzdrowisko zaczęło podupadać, a na ten stan rzeczy złożyło się wiele czynników. Z perspektywy czasu często mówiło się o zmarnowanym potencjale i wieloletnich zaniedbaniach, które doprowadziły do tego, że od 2002 roku Dom Zdrojowy był zamknięty na głucho. To zmieniło się jednak 1 maja 2025 roku.

Lecznicze właściwości wód w Żegiestowie-Zdroju

Choć uzdrowisko jest niewielkie, jego oferta lecznicza wcale nie ustępuje większym ośrodkom. Tutejsze źródła mineralne od lat wykorzystywane są w licznych kuracjach. Ich działanie jest doceniane szczególnie w kuracjach chorób układu oddechowego, leczenia problemów żołądkowych i wątroby, a także pomaga w walce z kamicą nerkową. Kuracjusze zmagający się ze schorzeniami reumatologicznymi, metabolicznymi i przewlekłymi stanami zapalnymi również mogą liczyć na poprawę samopoczucia.

Do tego dochodzą klasyczne zabiegi sanatoryjne - kąpiele, masaże, rehabilitacja. Wszystko w kameralnej atmosferze Beskidu Sądeckiego.

Malownicze położenie nad Popradem

Józef Dietl pisał: Kto raz był w Żegiestowie, ten tęskni nieustannie za jego ożywczym powietrzem, za jego czarującym krajobrazem, za jego zdumiewającymi widokami, za jego szumiącymi zdrojami. Trudno nie zgodzić się z zachwytem nad rejonem, w jakim położona jest uzdrowiskowa wieś.

Znajduje się bowiem w Beskidzie Sądeckim, w dolinie rzeki Poprad, malowniczo przecinającej okoliczne wzgórza. Tworzy charakterystyczne zakola i przełomy, które nadają temu miejscu niepowtarzalny charakter. Nie znajdziemy tutaj wielkomiejskiego gwaru. Podróżni przybywający po ciszę przerywaną co najwyżej szumem wody i śpiewem ptaków nie będą rozczarowani. Nie jest to wielki, zatłoczony kurort, a kameralne uzdrowisko, w którym można nacieszyć się bliskością nienaruszonej przyrody. Idealna odskocznia od współczesnego pędu oraz hałasu, z jakim mamy styczność na co dzień.

Nie tylko sanatorium, czyli co robić w Żegiestowie-Zdroju?

Uzdrowiskowy charakter miejsca to jedno, ale Żegiestów-Zdrój swoim urokiem oczaruje nie tylko kuracjuszy. Stanowi idealne miejsce dla tych, którzy kochają naturę i aktywny wypoczynek. Nie trzeba oddawać się leczniczym zabiegom, by móc wyruszyć na kojący spacer wzdłuż Popradu lub podziwiać panoramy z platformy widokowej "Filip". Oto punkt, z którego dojrzymy nie tylko Przełom Popradu, ale także Łopatę Polską i Łopatę Słowacką oraz okoliczne szczyty Beskidu Sądeckiego.

Wielbicielom pieszych wędrówek nie zabraknie tu górskich szlaków. Tak samo zadowoleni będą miłośnicy zwiedzania okolicy na rowerze. W sezonie letnim dużą atrakcją są spływy kajakowe i pontonowe. Z kolei zimą Żegiestów-Zdrój może stanowić bazę wypadową do stacji narciarskich w Muszynie i Krynicy-Zdroju. Po bardziej intensywnych aktywnościach idealnym zwieńczeniem okaże się powolny spacer, podczas którego podziwiać będziemy odrestaurowane wille, coraz śmielej przypominające o dawnych czasach świetności.

