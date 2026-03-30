Spis treści: Castellón de la Plana - nadmorskie miasteczko bez tłumów Co zobaczyć w Castellón? Najważniejsze zabytki i atrakcje Plaże Costa del Azahar - relaks nad Morzem Śródziemnym Tanie loty z Polski. Kiedy najlepiej zaplanować podróż?

Castellón de la Plana - nadmorskie miasteczko bez tłumów

Castellón de la Plana to niewielkie, ale niezwykle klimatyczne miasto we wschodniej Hiszpanii, pełniące funkcję stolicy prowincji Castellón należącej do wspólnoty autonomicznej Walencji. Leży na malowniczym Costa del Azahar, czyli Wybrzeżu Kwiatu Pomarańczy, które swoją nazwę zawdzięcza lokalnym uprawom drzew pomarańczowych.

Choć miasto pozostaje w cieniu takich kierunków jak Walencja, Barcelona czy Alicante, właśnie w tym kryje się jego ogromny atut. Mniejszy ruch turystyczny przekłada się na spokojniejszą atmosferę, brak tłumów i bardziej autentyczne doświadczenie podróży. To miejsce, w którym można naprawdę odpocząć - zarówno na piaszczystych plażach, jak i wśród historycznej zabudowy czy zielonych przestrzeni.

Niewielkie rozmiary miasta sprawiają, że już kilka dni wystarczy, by odkryć jego najważniejsze zabytki i skorzystać z najciekawszych atrakcji. Spacerując po klimatycznych placach, wśród ogrodów pomarańczowych i ulic prowadzących w stronę morza, można w pełni poczuć autentyczny, lokalny charakter tego miejsca.

Castellón de la Plana świetnie sprawdza się również jako baza wypadowa do zwiedzania wybrzeża - m.in. urokliwego miasteczka Benicàssim z przepiękną plażą, czy historycznej Peñíscoli z niezwykłym zamkiem templariuszy, który fani seriali mogą kojarzyć z "Gry o tron".

Co zobaczyć w Castellón? Najważniejsze zabytki i atrakcje

Centralnym punktem miasta jest Plaza Mayor de Castellón - główny plac, wokół którego koncentruje się życie mieszkańców. To właśnie tutaj znajdziemy najważniejsze zabytki miasta, w tym ratusz, a właściwie to Nowy Pałac Miejski wybudowany w barokowym stylu.

Trudno przeoczyć charakterystyczną dzwonnicę El Fadrí, stojącą tuż obok Konkatedry Santa María. Ośmiokątna konstrukcja, wznoszona od XV do XVII wieku, mierzy 60 metrów wysokości i wyróżnia się surową formą reprezentującą charakterystyczny dla regionu walencki gotyk. Na jej szczycie znajduje się punkt widokowy, z którego możemy podziwiać panoramę miasta.

Sama konkatedra ma znacznie starsze korzenie - jej początki sięgają XII wieku. Do dziś zachowały się fragmenty pierwotnej, gotyckiej budowli, choć większość obecnej konstrukcji to efekt współczesnej rekonstrukcji.

Podczas spaceru po mieście warto dotrzeć także pod Palacio Episcopal de Castellón - XVIII-wieczny pałac w stylu neoklasycystycznym. Choć dziś otaczają go inne budynki i łatwo go przeoczyć, ma duże znaczenie dla dziedzictwa regionu.

Z kolei Casino Antiguo de Castellón stanowi doskonały przykład udanej przemiany dawnej rezydencji w elegancką przestrzeń o charakterze reprezentacyjnym. Po gruntownej przebudowie przeprowadzonej w latach 20. XX wieku budynek zyskał nowy, bardziej elegancki wygląd i do dziś przyciąga uwagę swoją architekturą. Obecnie pełni ważną rolę w życiu miasta - organizowane są tu zarówno wydarzenia kulturalne, jak i prywatne spotkania czy eleganckie bankiety. Stylowe wnętrza oraz historyczny charakter budynku sprawiają, że jest to jedna z bardziej prestiżowych przestrzeni w Castellón de la Plana.

Miłośnicy lokalnych smaków powinni zajrzeć do Mercado Central de Castellón - kupić tam można lokalne produkty w tym owoce, sery i najróżniejsze słodkości. Tam rozsmakujemy się również w lokalnych specjałach i zjemy m.in. paellę czy tapas.

Na obrzeżach warto odwiedzić Castell Vell, położony na wzgórzu La Magdalena. To pozostałość dawnej osady z czasów panowania Maurów, pierwotnie to właśnie tam znajdowało się obecne miasto. Co ciekawe zamek ma nietypowy kształt, dopasowany do naturalnego ukształtowania terenu i jest naprawdę ciekawym punktem na turystycznej mapie Castellón.

Plaże Costa del Azahar - relaks nad Morzem Śródziemnym

Jednym z największych atutów miasta oraz całego regionu jest jego wybrzeże. Costa del Azahar, czyli "Wybrzeże Kwiatu Pomarańczy", słynie z długich, piaszczystych plaż.

W samym Castellón de la Plana korzystać możemy z tętniącej życiem plaży Gurugú - to świetne miejsce zarówno dla rodzin, par, jak i grup znajomych. Na miejscu znajdziemy kilka barów, a także zewnętrzne obiekty sportowe oraz place zabaw dla dzieci.

Nieco spokojniejszym miejscem może okazać się plaża Serradal, oddalona od centrum miasta o około 6 km. Ceniona jest za czystość i dobrze rozwiniętą infrastrukturę. Oferuje nieco bardziej kameralną atmosferę, idealną do relaksu w otoczeniu natury.

Na tym jednak nie koniec. W całej prowincji Castellón znajdziemy wiele pięknych plaż, m.in. w miejscowościach Peñíscola, Oropesa del Mar, Alcocéber, Vinaroz czy Benicàssim. To sprawia, że region ten jest atrakcyjnym kierunkiem zarówno na krótki wyjazd, jak i dłuższy wakacyjny pobyt.

Wybrzeże Costa del Azahar skrywa wiele urokliwych zatoczek i kameralnych plaż

Tanie loty z Polski. Kiedy najlepiej zaplanować podróż?

Do Castellón de la Plana można dolecieć bezpośrednio tylko z jednego miasta w Polsce - Krakowa.

Ceny biletów w obie strony prezentują się bardzo atrakcyjnie, szczególnie wiosną. W kwietniu za podróż zapłacimy od około 270 zł, natomiast w maju ceny zaczynają się już od 230 zł. To dobry moment na wyjazd - pogoda sprzyja zarówno zwiedzaniu, jak i pierwszym chwilom relaksu na plaży. W kwietniu temperatury sięgają średnio 18 st. C. w ciągu dnia i około 11 st. C. nocą, a w maju wzrastają do około 23 st. C. w dzień i 15 st. C. po zmroku.

Warto jednak pamiętać, że czerwiec to ostatni moment na tańsze loty. Od lipca ceny wyraźnie rosną - za najtańsze połączenia w obie strony trzeba zapłacić już około 430 zł.

Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirują Canva Pro INTERIA.PL

"Nomada": Rzucili wszystko i ruszyli w świat na rowerach. Są już 33 miesiące w podróży INTERIA.PL