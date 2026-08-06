Tekst jest częścią cyklu "Mały budżet-wielka podróż" - wakacyjnej akcji redakcji lifestyle Interii, w ramach której co tydzień radzimy jak zorganizować niedrogie wakacje w popularnych miejscach. Zabierzemy Was nad Bałtyk, w góry, do Chorwacji, Grecji, Turcji i w wiele innych miejsc. Zaproponujemy atrakcje dla aktywnych i dla tych, którzy lubią poleniuchować. A to wszystko, bez zaciskania pasa. Bądźcie z nami przez całe lato!

Spis treści: Wakacje pod znakiem autentyczności Jezioro Salda nazywane jest tureckimi Malediwami Kayaköy - opuszczone miasto duchów Bozcaada to kameralna wyspa bez tłumów

Wakacje pod znakiem autentyczności

Decydując się na zboczenie z najbardziej popularnych szlaków turystycznych, zyskujesz szansę na odkrycie autentycznego oblicza regionu, w którym spędzasz wakacje. Uwolnisz się na chwilę od komercyjnych atrakcji i wszechobecnego zgiełku.

Mniej oczywiste kierunki pozwalają na głębszy kontakt z lokalną kulturą, zapewniają przestrzeń do prawdziwego wypoczynku i podają niezwykłe historie na tacy. Nie stój w kolejkach, nie przepychaj się przez tłumy na ulicach. Oto trzy mniej oblegane miejsca w Turcji zapewnią znacznie lepsze wspomnienia z wakacji.

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Jezioro Salda nazywane jest tureckimi Malediwami

Położone w prowincji Burdur w południowo-zachodniej Turcji jezioro Salda zyskało przydomek tureckich Malediwów i wystarczy jedno spojrzenie na brzeg, by zrozumieć dlaczego. O ile często takie określenia powstają na wyrost, zbiornik ten w pełni na niego zasłużył.

Jasny, niemal biały piasek pięknie kontrastuje z krystalicznie czystą wodą przyjmującą odcienie od jasnego turkusu po głęboki lazur. Akwen jest jednym z najgłębszych i najczystszych jezior w całym kraju, a otaczające go gaje oliwne oraz sosnowe lasy tworzą wyjątkowo rześki mikroklimat.

Jezioro Salda zadziwia kolorami wody i piasku Umit Bektas Agencja FORUM

Na tym nie koniec zalet jeziora Salda. Przybyć tu warto nie tylko dla odpoczynku, ale też naturalnej kuracji. Ze względu na unikalny skład mineralny brzegów zbiornika, ulgę odczuwają tutaj osoby borykające się z problemami skórnymi. Przyjemne z pożytecznym.

Kayaköy - opuszczone miasto duchów

Zaledwie 13 kilometrów od malowniczego kurortu Fethiye rozciąga się Kayaköy. To tajemnicza osada, w której czas zatrzymał się sto lat temu. Dawna grecka wioska była znana pod nazwą Levissi, a jej mieszkańcy zajmowali się rolnictwem, handlem, rzemiosłem. Życie toczyło się tutaj prężnie, choć dziś trudno sobie to wyobrazić.

Wizyta w mieście duchów pozwala się wyciszyć 123RF/PICSEL

Miejsce opustoszało na początku XX wieku w wyniku powojennej wymiany ludności między Turcją a Grecją. Dziś to niezwykły skansen pod gołym niebem, liczący ponad 500 kamiennych budowli - domów, kościołów i szkół wzniesionych na zielonym zboczu góry. Dawni mieszkańcy dbali o to, by nowe budynki nie zasłaniały widoków starszym domostwom - wiele miast mogłoby się od nich uczyć.

Dziś w Kayaköy dominuje nostalgiczna, refleksyjna atmosfera. Potęguje ją fakt, że tłem dla ruin dawnych zabudowań jest imponujące pasmo Gór Taurus. Pobyt tutaj daje niesamowity kontrast względem gwarnych plaż pobliskiego wybrzeża.

Bozcaada to kameralna wyspa bez tłumów

Nieduża wyspa położona jest w północnej części Morza Egejskiego. Bozcaada oparła się masowej turystyce, dlatego warto obrać ją za cel, gdy chodzi nam po głowie spokojniejszy odpoczynek.

Trafimy tutaj na harmonijne połączenie architektury tureckiej i greckiej. Wąskie uliczki zdobią pastelowe domy z drewnianymi okiennicami i bujne kaskady kwiatów. Wyspa słynie również z tradycji winiarskich, sięgających czasów starożytnych. Tutejsze wzgórza pokrywają uprawy winorośli jak z obrazka.

Już sam rejs na wyspę jest niemałą atrakcją 123RF/PICSEL

Co ważne dla większości wczasowiczów, Bozcaada słynie z kameralnych, piaszczystych plaż i znakomitych restauracji serwujących świeże owoce morza. Osoby spragnione zwiedzania nie odmówią sobie wizyty w zamku, będącym przykładem robiącej wrażenie architektury obronnej.

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