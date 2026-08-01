Spis treści: Czym jest trip-maxxing? Inny pomysł na wakacje Jeden wyjazd, mnóstwo wrażeń Trip-maxxing i jego zalety Jak zaplanować wyjazd w stylu trip-maxxing? Podstawowe wskazówki Maksymalizowanie podróży dla początkujących

Czym jest trip-maxxing? Inny pomysł na wakacje

Trip-maxxing (znany również jako travel-maxxing) to zdobywający coraz większą popularność trend, który podbija serca młodszych pokoleń podróżników. Choć zjawisko podróżowania od miasta do miasta nie jest absolutną nowością, raczej nie kojarzyło się jako typowy przepis na wymarzone wakacje. Czasy jednak się zmieniają, tak samo zresztą jak podejście do wyjazdów.

Samo pojęcie pochodzi od angielskiego słowa maximize i oznacza maksymalne wykorzystanie każdego elementu wyjazdu. Od wolnego czasu, poprzez dostępne atrakcje, aż po budżet. W przeciwieństwie do typowych wczasów spędzanych w jednym kurorcie, trip-maxxing zakłada tworzenie planów intensywnych podróży za sprawą łączenia kilku miast lub krajów podczas jednego wyjazdu. Dla podróżników czas staje się najcenniejszym zasobem, więc dążą do tego, aby każdą wycieczkę wycisnąć jak cytrynę.

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Jeden wyjazd, mnóstwo wrażeń

Choć angielskie pojęcie zdążyło zakorzenić się w języku mediów społecznościowych, w języku polskim można byłoby opisać trip-maxxing jako maksymalizację podróżowania lub po prostu maksymalne wyciskanie urlopu. Dając się ponieść fantazji podczas prób przetłumaczenia nazwy zjawiska, moglibyśmy skusić się na określenie podróżowania aktywnego czasowo.

Niezależnie od użytej terminologii, chodzi o to, by z kilku dni urlopu pozyskać tak wiele wrażeń kulturowych, krajobrazowych i kulinarnych, jak to tylko możliwe. Żadna godzina nie będzie marnowana na bezczynność w hotelowym pokoju.

Dobry plan wystarczy, aby odwiedzić większość atrakcji danego kierunku 123RF/PICSEL

Trip-maxxing i jego zalety

Jeśli wyjazd na urlop jednoznacznie kojarzy ci się z niespiesznymi spacerami, plażowaniem czy korzystaniem z basenu hotelowego, trip-maxxing może cię nie przekonać. Gdy jednak wzywa cię zew przygody, ten sposób podróżowania okazuje się strzałem w dziesiątkę.

Największą zaletą trip-maxxingu jest ogromna satysfakcja z efektywnego zagospodarowania czasu i znaczy wzrost liczby odwiedzanych miejsc w ciągu roku. Podróżnicze bingo realizuje się samo. Zamiast czekać na jeden dłuższy urlop w miejscu, w którym liczba atrakcji jest ograniczona, możesz odbyć kilka, a nawet kilkanaście podróży w ciągu roku. Intensywność bodźców sprawia, że nawet trzydniowy wypad czy przedłużony weekend w pamięci zostaje zarejestrowany jako dłuższa wyprawa. To z kolei pozwala skutecznie oderwać się od codziennej rutyny.

Jak zaplanować wyjazd w stylu trip-maxxing? Podstawowe wskazówki

Niewiele można zostawić improwizacji. Trip-maxxing wymaga precyzyjnego planowania i umiejętności zarządzania czasem. Najważniejsza jest analiza kalendarza, by sprytnie zorganizować podróż między kolejnymi miejscami. Ważne jest podróżowanie z niewielkim bagażem podręcznym, aby uniknąć czekania przy taśmie bagażowej na lotnisku czy bezproblemowo przemieszczać się pociągami i autobusami między kolejnymi punktami programu. Warto wybierać kierunki o dużym zagęszczeniu atrakcji na stosunkowo niewielkim obszarze.

Weź tylko najpotrzebniejsze rzeczy i ruszaj na zwiedzanie 123RF/PICSEL

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Maksymalizowanie podróży dla początkujących

Pierwszą propozycją, która pozwoli zobaczyć wiele, a przede wszystkim przetestować, czy ten rodzaj podróżowania nam odpowiada, jest połączenie wyjazdu do Budapesztu, Bratysławy i Wiednia. Trzy europejskie stolice są ze sobą dobrze skomunikowane, a jednocześnie gwarantują ogromną różnorodność architektury, kultury i kuchni, których doświadczymy w krótkim czasie.

Prawdziwym rajem dla entuzjastów maksymalizacji wrażeń jest Lombardia. Włoski region nie tylko obfituje w atrakcje, ale też pozwala przemieszczać się sprawnie i stosunkowo tanio. Z Polski bez trudu upolujemy niedrogi bilet lotniczy do Mediolanu-Bergamo. Oba miasta są warte zobaczenia i stanowią świetną bazę wypadową. Łatwo przedostaniemy się nad malownicze Jezioro Como. Jeśli wystarczy nam czasu, możemy odwiedzić także Weronę.

Znakomitym przykładem europejskiego trip-maxxingu jest podróż do dwóch portugalskich miast. Porto i Lizbona połączone są trasą kolejową, której pokonanie zajmuje około trzy godziny. Podczas jednego przedłużonego weekendu lub kilkudniowego urlopu jesteśmy więc w stanie zobaczyć dwa najsłynniejsze miasta kraju.

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