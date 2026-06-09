Spis treści: Spreewald poza utartym szlakiem Pomysł na weekend z dala od zgiełku Turystyczny skarb tuż za polską granicą Zielona Wenecja Niemiec Co robić na miejscu? Spreewald i jego atrakcje Nieco bliżej cywilizacji, czyli malownicze miasteczka

Spreewald poza utartym szlakiem

Oto kierunek idealny dla osób, które szukają kontaktu z naturą, spokojnego wypoczynku i nieco mniej oczywistych atrakcji na terenie Europy. Spreewald to wyjątkowy region przyrodniczy położony w Brandenburgii, na południowy wschód od Berlina. Jego sercem jest rozległa dolina rzeki Sprewy, która na przestrzeni wieków utworzyła niezwykłą sieć kanałów i rozlewisk. W efekcie powstał krajobraz przypominający naturalny labirynt, na który składa się ponad tysiąc kilometrów wodnych dróg.

Pomysł na weekend z dala od zgiełku

Obszar ten jest objęty ochroną jako Rezerwat Biosfery UNESCO, co pozwoliło zachować jego unikalny charakter i bogactwo przyrodnicze. Spreewald to zachwycające i nieco tajemnicze lasy łęgowe oraz podmokłe łąki, które mogłyby być scenerią niejednej fantastycznej opowieści. Zobaczymy tu również tradycyjną zabudowę i będziemy mogli zanurzyć się w spokojnej atmosferze. Może się wydawać, że w tym miejscu nikt się nie spieszy.

Spreewald to miejsce, w którym można odpocząć Frauke Scholz Agencja FORUM

Turystyczny skarb tuż za polską granicą

Z perspektywy nadwiślańskiego turysty jednym z największych atutów regionu jest jego bliskość względem Polski. Od przejść granicznych w województwie lubuskim dzieli go zaledwie około 70-100 kilometrów, w zależności od wybranej trasy.

Z Zielonej Góry można dotrzeć tu samochodem w nieco ponad dwie godziny. Z kolei podróż ze Szczecina zajmuje niecałe trzy godziny. Dzięki tak dogodnemu położeniu Spreewald staje się ciekawym celem zarówno weekendowego wyjazdu, jak i dłuższego urlopu połączonego ze zwiedzaniem zakątków Brandenburgii czy Berlina.

Zielona Wenecja Niemiec

Tego typu porównania zdarzają się często, lecz trzeba przyznać, że w przypadku wielu miejsc bywają one na wyrost. W tym przypadku trudno jednak mówić o przesadzie. Największym fenomenem regionu jest rozbudowana sieć kanałów, ale w naturalnej - nie miejskiej odsłonie.

Na brak zieleni nie można tutaj narzekać 123RF/PICSEL

Przecinają one lasy, pola, szuwary i maleńkie osady. W niektórych miejscach wodne szlaki pełnią funkcję ulic, a do części zabudowań jeszcze do niedawna można było dotrzeć wyłącznie łodzią. Niektórzy podróżnicy nazywają Spreedwald nawet niemiecką Amazonią, podkreślając imponującą sieć wodnych tras i naturalny, nietknięty przemysłem charakter.

Co robić na miejscu? Spreewald i jego atrakcje

Główną atrakcją regionu są rejsy tradycyjnymi płaskodennymi łodziami, noszącymi nazwę kahn. Z ich podkładu najlepiej widać niezwykły krajobraz, a powolne przemieszczanie się po wodnych szlakach pozwala zrelaksować się w trybie natychmiastowym. W spokoju i bez patrzenia za zegarek łatwo jest dostrzec bogactwo lokalnej przyrody.

Popularnością cieszą się jakże spływy kajakowe, które dają jeszcze większą swobodę w odkrywaniu mniej uczęszczanych szlaków. Na wszelki wypadek warto zaopatrzyć się w mapę w jednej z wielu wypożyczalni. Spreewald to także taj dla rowerzystów i fanów pieszych wędrówek, którzy chcą oddawać się odpoczynkowi z dala od pędzących samochodów i tłumu ludzi.

Nieco bliżej cywilizacji, czyli malownicze miasteczka

Najbardziej znanym miastem regionu jest Lübbenau - turystyczne serce Spreewaldu. Właśnie tutaj rozpoczyna się większość rejsów po kanałach i wycieczek kajakowych. Historyczne centrum miasta zachowało swój kameralny charakter, a liczne restauracje i kawiarnie zachęcają do odpoczynku po aktywnym dniu.

Domy na wodzie prezentują się wyjątkowo pięknie 123RF/PICSEL

Kilka kilometrów dalej znajduje się Lehde. Maleńka osada co prawda oficjalnie uznawana jest za dzielnicę Lübbenau, lecz zachowuje odrębny charakter. Tradycyjne domy kryte strzechą, drewniane mostki i wszechobecna zieleń sprawiają, że miejsce wygląda jak z innej epoki.

Do najbardziej urokliwych miejscowości regionu zalicza się Burg. Rozległa, rozproszona zabudowa wtapia się w pejzaż pełen łąk, kanałów i lasów. Miejscowość słynie z uzdrowiskowego charakteru oraz nowoczesnych kompleksów termalnych. Zabiegi na bazie wody bogatej w minerały porównywane są do działania fontanny młodości.

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