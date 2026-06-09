Zielona Wenecja rzut beretem od polskiej granicy. Nadal niewielu o niej słyszało
Nie znajdziemy tu ani wysokich gór, ani spektakularnych klifów czy zabytków, które kojarzymy z książek do historii. Mimo to niezwykły region położony tuż przy polskiej granicy potrafi oczarować od pierwszego wejrzenia. Malownicza kraina kanałów, lasów i niewielkich miasteczek nie bez powodu jest określana mianem "Zielonej Wenecji Niemiec" lub "niemieckiej Amazonii".
Spis treści:
- Spreewald poza utartym szlakiem
- Pomysł na weekend z dala od zgiełku
- Turystyczny skarb tuż za polską granicą
- Zielona Wenecja Niemiec
- Co robić na miejscu? Spreewald i jego atrakcje
- Nieco bliżej cywilizacji, czyli malownicze miasteczka
Spreewald poza utartym szlakiem
Oto kierunek idealny dla osób, które szukają kontaktu z naturą, spokojnego wypoczynku i nieco mniej oczywistych atrakcji na terenie Europy. Spreewald to wyjątkowy region przyrodniczy położony w Brandenburgii, na południowy wschód od Berlina. Jego sercem jest rozległa dolina rzeki Sprewy, która na przestrzeni wieków utworzyła niezwykłą sieć kanałów i rozlewisk. W efekcie powstał krajobraz przypominający naturalny labirynt, na który składa się ponad tysiąc kilometrów wodnych dróg.
Pomysł na weekend z dala od zgiełku
Obszar ten jest objęty ochroną jako Rezerwat Biosfery UNESCO, co pozwoliło zachować jego unikalny charakter i bogactwo przyrodnicze. Spreewald to zachwycające i nieco tajemnicze lasy łęgowe oraz podmokłe łąki, które mogłyby być scenerią niejednej fantastycznej opowieści. Zobaczymy tu również tradycyjną zabudowę i będziemy mogli zanurzyć się w spokojnej atmosferze. Może się wydawać, że w tym miejscu nikt się nie spieszy.
Turystyczny skarb tuż za polską granicą
Z perspektywy nadwiślańskiego turysty jednym z największych atutów regionu jest jego bliskość względem Polski. Od przejść granicznych w województwie lubuskim dzieli go zaledwie około 70-100 kilometrów, w zależności od wybranej trasy.
Z Zielonej Góry można dotrzeć tu samochodem w nieco ponad dwie godziny. Z kolei podróż ze Szczecina zajmuje niecałe trzy godziny. Dzięki tak dogodnemu położeniu Spreewald staje się ciekawym celem zarówno weekendowego wyjazdu, jak i dłuższego urlopu połączonego ze zwiedzaniem zakątków Brandenburgii czy Berlina.
Zielona Wenecja Niemiec
Tego typu porównania zdarzają się często, lecz trzeba przyznać, że w przypadku wielu miejsc bywają one na wyrost. W tym przypadku trudno jednak mówić o przesadzie. Największym fenomenem regionu jest rozbudowana sieć kanałów, ale w naturalnej - nie miejskiej odsłonie.
Przecinają one lasy, pola, szuwary i maleńkie osady. W niektórych miejscach wodne szlaki pełnią funkcję ulic, a do części zabudowań jeszcze do niedawna można było dotrzeć wyłącznie łodzią. Niektórzy podróżnicy nazywają Spreedwald nawet niemiecką Amazonią, podkreślając imponującą sieć wodnych tras i naturalny, nietknięty przemysłem charakter.
Co robić na miejscu? Spreewald i jego atrakcje
Główną atrakcją regionu są rejsy tradycyjnymi płaskodennymi łodziami, noszącymi nazwę kahn. Z ich podkładu najlepiej widać niezwykły krajobraz, a powolne przemieszczanie się po wodnych szlakach pozwala zrelaksować się w trybie natychmiastowym. W spokoju i bez patrzenia za zegarek łatwo jest dostrzec bogactwo lokalnej przyrody.
Popularnością cieszą się jakże spływy kajakowe, które dają jeszcze większą swobodę w odkrywaniu mniej uczęszczanych szlaków. Na wszelki wypadek warto zaopatrzyć się w mapę w jednej z wielu wypożyczalni. Spreewald to także taj dla rowerzystów i fanów pieszych wędrówek, którzy chcą oddawać się odpoczynkowi z dala od pędzących samochodów i tłumu ludzi.
Nieco bliżej cywilizacji, czyli malownicze miasteczka
Najbardziej znanym miastem regionu jest Lübbenau - turystyczne serce Spreewaldu. Właśnie tutaj rozpoczyna się większość rejsów po kanałach i wycieczek kajakowych. Historyczne centrum miasta zachowało swój kameralny charakter, a liczne restauracje i kawiarnie zachęcają do odpoczynku po aktywnym dniu.
Kilka kilometrów dalej znajduje się Lehde. Maleńka osada co prawda oficjalnie uznawana jest za dzielnicę Lübbenau, lecz zachowuje odrębny charakter. Tradycyjne domy kryte strzechą, drewniane mostki i wszechobecna zieleń sprawiają, że miejsce wygląda jak z innej epoki.
Do najbardziej urokliwych miejscowości regionu zalicza się Burg. Rozległa, rozproszona zabudowa wtapia się w pejzaż pełen łąk, kanałów i lasów. Miejscowość słynie z uzdrowiskowego charakteru oraz nowoczesnych kompleksów termalnych. Zabiegi na bazie wody bogatej w minerały porównywane są do działania fontanny młodości.
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