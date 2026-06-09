Zielona Wenecja rzut beretem od polskiej granicy. Nadal niewielu o niej słyszało

Joanna Leśniak

Oprac.: Joanna Leśniak

Nie znajdziemy tu ani wysokich gór, ani spektakularnych klifów czy zabytków, które kojarzymy z książek do historii. Mimo to niezwykły region położony tuż przy polskiej granicy potrafi oczarować od pierwszego wejrzenia. Malownicza kraina kanałów, lasów i niewielkich miasteczek nie bez powodu jest określana mianem "Zielonej Wenecji Niemiec" lub "niemieckiej Amazonii".

Drewniany dom z czerwonym dachem nad jeziorem, otoczony zielenią, taras skierowany ku wodzie, odbicie w tafli.
Odkryj perełkę niedaleko polskiej granicyFrank RöderAgencja FORUM

Spis treści:

  1. Spreewald poza utartym szlakiem
  2. Pomysł na weekend z dala od zgiełku
  3. Turystyczny skarb tuż za polską granicą
  4. Zielona Wenecja Niemiec
  5. Co robić na miejscu? Spreewald i jego atrakcje
  6. Nieco bliżej cywilizacji, czyli malownicze miasteczka

Spreewald poza utartym szlakiem

Oto kierunek idealny dla osób, które szukają kontaktu z naturą, spokojnego wypoczynku i nieco mniej oczywistych atrakcji na terenie Europy. Spreewald to wyjątkowy region przyrodniczy położony w Brandenburgii, na południowy wschód od Berlina. Jego sercem jest rozległa dolina rzeki Sprewy, która na przestrzeni wieków utworzyła niezwykłą sieć kanałów i rozlewisk. W efekcie powstał krajobraz przypominający naturalny labirynt, na który składa się ponad tysiąc kilometrów wodnych dróg.

Pomysł na weekend z dala od zgiełku

Obszar ten jest objęty ochroną jako Rezerwat Biosfery UNESCO, co pozwoliło zachować jego unikalny charakter i bogactwo przyrodnicze. Spreewald to zachwycające i nieco tajemnicze lasy łęgowe oraz podmokłe łąki, które mogłyby być scenerią niejednej fantastycznej opowieści. Zobaczymy tu również tradycyjną zabudowę i będziemy mogli zanurzyć się w spokojnej atmosferze. Może się wydawać, że w tym miejscu nikt się nie spieszy.

Drewniane domy nad kanałem, łódź z turystami prowadzona przez przewoźnika, wiosenna zieleń i kwitnące drzewa otaczające wodę.
Spreewald to miejsce, w którym można odpocząćFrauke ScholzAgencja FORUM

Zobacz też: Alternatywa dla zatłoczonych kurortów. Tutaj wypoczniesz bez tłumów

Turystyczny skarb tuż za polską granicą

Z perspektywy nadwiślańskiego turysty jednym z największych atutów regionu jest jego bliskość względem Polski. Od przejść granicznych w województwie lubuskim dzieli go zaledwie około 70-100 kilometrów, w zależności od wybranej trasy.

Z Zielonej Góry można dotrzeć tu samochodem w nieco ponad dwie godziny. Z kolei podróż ze Szczecina zajmuje niecałe trzy godziny. Dzięki tak dogodnemu położeniu Spreewald staje się ciekawym celem zarówno weekendowego wyjazdu, jak i dłuższego urlopu połączonego ze zwiedzaniem zakątków Brandenburgii czy Berlina.

Zielona Wenecja Niemiec

Tego typu porównania zdarzają się często, lecz trzeba przyznać, że w przypadku wielu miejsc bywają one na wyrost. W tym przypadku trudno jednak mówić o przesadzie. Największym fenomenem regionu jest rozbudowana sieć kanałów, ale w naturalnej - nie miejskiej odsłonie.

Mały biały domek kryty strzechą, stojący przy brzegu stawu, otoczony gęstym lasem odbijającym się w spokojnej tafli wody.
Na brak zieleni nie można tutaj narzekać123RF/PICSEL

Przecinają one lasy, pola, szuwary i maleńkie osady. W niektórych miejscach wodne szlaki pełnią funkcję ulic, a do części zabudowań jeszcze do niedawna można było dotrzeć wyłącznie łodzią. Niektórzy podróżnicy nazywają Spreedwald nawet niemiecką Amazonią, podkreślając imponującą sieć wodnych tras i naturalny, nietknięty przemysłem charakter.

Zobacz też: "Mała Prowansja" zachwyca fioletowymi dywanami. Nie przegap widoków

Co robić na miejscu? Spreewald i jego atrakcje

Główną atrakcją regionu są rejsy tradycyjnymi płaskodennymi łodziami, noszącymi nazwę kahn. Z ich podkładu najlepiej widać niezwykły krajobraz, a powolne przemieszczanie się po wodnych szlakach pozwala zrelaksować się w trybie natychmiastowym. W spokoju i bez patrzenia za zegarek łatwo jest dostrzec bogactwo lokalnej przyrody.

Popularnością cieszą się jakże spływy kajakowe, które dają jeszcze większą swobodę w odkrywaniu mniej uczęszczanych szlaków. Na wszelki wypadek warto zaopatrzyć się w mapę w jednej z wielu wypożyczalni. Spreewald to także taj dla rowerzystów i fanów pieszych wędrówek, którzy chcą oddawać się odpoczynkowi z dala od pędzących samochodów i tłumu ludzi.

Zobacz również:

Szukasz miejsc nad polskim morzem bez tłumów? Tu znajdziesz spokój
Podróże

Stilo. Czarny koń pomorskich wakacji bez tłumów i kramów

Karolina Iwaniuk
Karolina Iwaniuk

Nieco bliżej cywilizacji, czyli malownicze miasteczka

Najbardziej znanym miastem regionu jest Lübbenau - turystyczne serce Spreewaldu. Właśnie tutaj rozpoczyna się większość rejsów po kanałach i wycieczek kajakowych. Historyczne centrum miasta zachowało swój kameralny charakter, a liczne restauracje i kawiarnie zachęcają do odpoczynku po aktywnym dniu.

Drewniany dom z czerwonym dachem otoczony bujną zielenią i kolorowymi krzewami, położony bezpośrednio przy brzegu spokojnego kanału wodnego.
Domy na wodzie prezentują się wyjątkowo pięknie123RF/PICSEL

Kilka kilometrów dalej znajduje się Lehde. Maleńka osada co prawda oficjalnie uznawana jest za dzielnicę Lübbenau, lecz zachowuje odrębny charakter. Tradycyjne domy kryte strzechą, drewniane mostki i wszechobecna zieleń sprawiają, że miejsce wygląda jak z innej epoki.

Do najbardziej urokliwych miejscowości regionu zalicza się Burg. Rozległa, rozproszona zabudowa wtapia się w pejzaż pełen łąk, kanałów i lasów. Miejscowość słynie z uzdrowiskowego charakteru oraz nowoczesnych kompleksów termalnych. Zabiegi na bazie wody bogatej w minerały porównywane są do działania fontanny młodości.

Czy podczas podróży szukasz miejsc poza głównym szlakiem turystycznym?
Zawsze
Często
Rzadko
Nigdy

Zainspiruj się i zaplanuj swoją kolejną podróż. Nawet krótką, ale pełną wrażeń. Odkryj miejsca, które zachwycają klimatem, smakiem i spokojem, jakiego na co dzień brakuje. Więcej na kobieta.interia.pl

Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirują
Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirująCanva ProINTERIA.PL


Bajkowy zamek trafił na listę dziedzictwa UNESCODeutsche WelleDeutsche Welle

Najnowsze