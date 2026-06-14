Spis treści: Z czego słynie La Gomera? Stolica wyspy - tutaj wszystko się zaczyna Najpiękniejsze wioski La Gomery Zielone serce wyspy, czyli Park Narodowy Garajonay Valle Gran Rey to wizytówka La Gomery Los Órganos i Roque de Agando - naturalne symbole wyspy Plaże La Gomery. Od rodzinnego wypoczynku po dzikie zatoki

Z czego słynie La Gomera?

La Gomera jest uznawana za jedną z najbardziej zielonych wysp archipelagu kanaryjskiego. Nie jest duża - jej średnica to raptem 22 kilometry i nadal pozostaje w cieniu sąsiadującej z nią Teneryfy. Okazuje się jednak idealnym miejscem dla miłośników natury, pieszych wędrówek i spokojnego odkrywania zakątków, które wyglądają jak fantastyczna kraina.

Krajobraz wyspy tworzą głębokie wąwozy, strome klify oraz bujne lasy, które kapitalnie kontrastują z surowym, wulkanicznym wybrzeżem. Z racji tego, że nie powstały tutaj ogromne kompleksy hotelowe i ciągnące się po horyzont kurorty, La Gomera zachowała spokojny charakter i autentyczną atmosferę. W tym miejscu trzeba wspomnieć, że wyspa słynie z wyjątkowego języka gwizdanego Silbo Gomero. Przez wieki służył mieszkańcom do komunikacji pomiędzy odległymi dolinami i do dziś jest w użyciu.

La Gomera to wciąż nie do końca odkryty przez turystów zakątek Joko Agencja FORUM

Stolica wyspy - tutaj wszystko się zaczyna

Na wyspę najłatwiej jest dostać się promem z Teneryfy. Dociera on do portu w San Sebastian - stolicy La Gomery. Rejs trwa około 50 minut. Nie brakuje tutaj sklepów, kawiarni, restauracji i najpotrzebniejszych punktów usługowych, dlatego wiele osób wybiera miasto na swoją bazę wypadową. Tym bardziej że nadal zachowało kameralny charakter, a do tego jest silnie związane z historią podróży Krzysztofa Kolumba.

Najpiękniejsze wioski La Gomery

Wśród najbardziej malowniczych miejsc wymienia się Agulo, często określane mianem najpiękniejszej miejscowości na wyspie. Białe domy położone na skalnych tarasach tworzą niezwykły pejzaż, a dodatkową atrakcją jest Mirador de Abrante, czyli szklana platforma widokowa zawieszona nad przepaścią.

Agulo położona jest na północnym wybrzeżu wyspy Schickert, Peter East News

W sercu zielonych lasów ukryta jest z kolei niewielka osada El Cedro, otoczona niezwykłą przyrodą i licznymi szlakami pieszymi. Urokliwym miejscem jest także Hermigua, rozciągająca się wśród tarasowych upraw i palmowych dolin. Oto punkt idealny, gdy zależy nam na dotarciu do najbardziej charakterystycznych krajobrazów La Gomery.

Zielone serce wyspy, czyli Park Narodowy Garajonay

Jednym z największych skarbów La Gomery jest Park Narodowy Garajonay, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To jeden z niewielu podobnych obszarów na świecie, porośnięty pradawnym lasem wawrzynowym. Przechadzając się jego ścieżkami, możemy uzmysłowić sobie, jak wyglądały krajobrazy sprzed milionów lat.

Tutaj poczujesz się jak w dżungli 123RF/PICSEL

Imponujących rozmiarów drzewa, egzotyczna roślinność i mchy porastające pnie oraz konary sprawiają, że możemy poczuć się jak bohaterowie baśniowej opowieści. Park zajmuje znaczną część centralnego terytorium wyspy i oferuje liczne trasy trekkingowe.

Valle Gran Rey to wizytówka La Gomery

Valle Gran Rey, czyli "Dolina Wielkiego Króla" przez wielu podróżników jest uznawana za najpiękniejsze miejsce na wyspie. Rozległa dolina otoczona wysokimi górami schodzi stopniowo ku Oceanowi Atlantyckiemu, tworząc pocztówkowy krajobraz.

Tarasy uprawne i tradycyjna zabudowa harmonijnie współgrają z dzikością natury. To także jedno z najlepszych miejsc do obserwowania zachodów słońca, które każdego wieczoru przyciągają zarówno turystów, jak i lokalnych mieszkańców.

Oto prawdziwie zielona dolina na La Gomerze 123RF/PICSEL

Los Órganos i Roque de Agando - naturalne symbole wyspy

Wśród najbardziej spektakularnych atrakcji La Gomery szczególne miejsce zajmuje niezwykła formacja bazaltowych klifów znana jako Los Órganos. Pionowe kolumny przypominają gigantyczne piszczałki organów, co najlepiej podziwiać od strony oceanu podczas rejsu wzdłuż wybrzeża.

Skała wyglądająca jak ogromne organy to cud natury Michael Nitzschke Agencja FORUM

Podróżnicy przybywają na La Gomerę również dla Roque de Agando - monumentalnej skały wyrastającej samotnie nad otaczający krajobraz. Wulkaniczny monolit stał się jednym ze znaków rozpoznawczych wyspy.

Plaże La Gomery. Od rodzinnego wypoczynku po dzikie zatoki

La Gomera nie słynie z szerokich, piaszczystych plaż. Być może właśnie dlatego nie stała się łakomym kąskiem dla inwestycji związanych z masową turystyką. Nadal jednak można znaleźć tu wiele ciekawych miejsc do wypoczynku nad oceanem, kiedy piesze wędrówki już trochę nas zmęczą.

Osoby szukające komfortowych warunków powinny udać się do Playa de Santiago. To jedna z największych plaż na wyspie z czarnym piaskiem i krystaliczną wodą. Jest łatwo dostępna, cechuje się łagodnym zejściem do wody, a w jej otoczeniu znaleźć można sklepiki i restauracje.

Na La Gomerze da się znaleźć miejsca odpowiednie do spokojnego plażowania 123RF/PICSEL

Miłośnicy bardziej dzikich krajobrazów mogą natomiast odkrywać ukryte zatoki i mniej dostępne odcinki wybrzeża otoczone wysokimi klifami. Wiele z nich przyciąga wielbicieli surfingu oraz nurkowania.

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