Spis treści: Gdzie leży Poddąbie i dlaczego warto je odwiedzić? Poddąbie - idealne miejsce na piesze i rowerowe wycieczki z widokami Poddąbie - klimatyczna miejscowość z dobrym jedzeniem Największe atrakcje w okolicy Poddąbia

Gdzie leży Poddąbie i dlaczego warto je odwiedzić?

Poddąbie to niewielka miejscowość letniskowa leżąca między Ustką a Rowami. Jej największym atutem są bukowo-sosnowe lasy położone na urokliwych klifach, a także przepiękne wybrzeże z niezatłoczonymi plażami. Poddąbie znajduje się w strefie uzdrowiskowej Ustki i oferuje leczniczy mikroklimat - powietrze przesycone jest jodem i solami morskimi, a także olejkami eterycznymi wydzielanymi przez sosny.

Ta niewielka miejscowość to też drugi na polskim wybrzeżu rejon, który może się poszczycić największą liczbą dni słonecznych w roku. Co ciekawe, na stałe żyje tu zaledwie 8 rodzin, ale latem Poddąbie zmienia się nie do poznania - uliczki wypełnia cichy gwar, a także zapach gofrów i smażonych ryb.

Poddąbie - idealne miejsce na piesze i rowerowe wycieczki z widokami

Poddąbie oddzielone jest od morza szerokim pasem lasów. Od plaży oddziela nas więc 5-10 minut spacerem przyjemną leśną ścieżką. Nad samym wybrzeżem czekają przepiękne panoramiczne widoki z klifu, a las wydaje się tu być magiczny, także ze względu na liczne jary porośnięte mchem. To idealne miejsce na długie spacery. Czerwony szlak pieszy prowadzi zarówno na zachód, jak i na wschód, a przez większą część trasy poruszamy się po wysokich klifach, skąd można podziwiać puste plaże i Bałtyk we wszystkich odcieniach zieleni i błękitu.

W Poddąbiu nawet las jest magiczny - urokliwe mostki, porośnięte mchem jary przenoszą w baśniowy świat Magdalena Kowalska Archiwum autora

Z Poddąbia prowadzi także wygodny szlak rowerowy do Ustki. W większości obejmuje gładkie betonowe i asfaltowe ścieżki, a także betonowe płyty. Co ważne, jest całkowicie oddzielony od ruchu samochodowego, bo wytyczono go na trasie dawnej kolei wąskotorowej - Szlak Zwiniętych Torów. Sieć ścieżek rowerowych prowadzi także w drugą stronę - do Rowów i jeszcze dalej - do Czołpina, Smołdzina i Kluk, w których mieści się słynny skansen wsi słowińskiej. To idealna opcja na mniej udaną pogodę nad Bałtykiem. Trzeba się jednak liczyć z o wiele mniej komfortową nawierzchnią ścieżek.

Z Poddąbia prowadzą urokliwe ścieżki rowerowe do Ustki - z dala od ruchu samochodowego Magdalena Kowalska Archiwum autora

Poddąbie - klimatyczna miejscowość z dobrym jedzeniem

Ogromną wadą mniejszych miejscowości nad Bałtykiem jest brak lub niewielki wybór oferty gastronomicznej. Tymczasem w Poddąbiu można się stołować w kilku naprawdę dobrych restauracjach i kawiarniach. Pyszną rybę jedliśmy w Smażalni i Wędzarni Ryb u Bolka. Dużą popularnością cieszy się też restauracja Chyba Ryba z dużym i bardzo klimatycznym ogródkiem. Tu mieliśmy przyjemność jeść chrupiącą i aromatyczną pizzę, ale menu oferuje szeroki wybór dań. Na deser najlepiej udać się do Klaja Cafe, która przyciąga słodkim zapachem gofrów, a także pysznymi lodami i kawą. Dobre i duże gofry i lody włoskie jedliśmy również w kilku budkach otwartych sezonowo. Poddąbie, jak wiele mniejszych miejscowości nad morzem oferuje naprawdę dobrą ofertę gastronomiczną - turystów jest tu tak mało, że kluczem do sukcesu jest sprawienie, by chcieli wrócić w to samo miejsce. My na pewno będziemy wracać.

Plaża w Poddąbiu jest niemal dzika, otoczona klifami i lasem, co nadaje jej wyjątkowy, kameralny charakter 123RF/PICSEL

Największe atrakcje w okolicy Poddąbia

Dla miłośników polskiego morza samo Poddąbie i okolice wraz z pięknymi plażami będą wystarczające, by spędzić tam cały urlop. Jednak w okolicy znajduje się wiele ciekawych atrakcji. Odwiedzić można sąsiednie Orzechowo ze słynnym klifem, a także wybrać się na dłuższy spacer do Ustki. Dawna osada rybacka zachwyca klimatyczną zabudową i zabytkowymi szachulcowymi chatami. Z portu można wypłynąć w rejs po Bałtyku, a ruchomy most pieszo-rowerowy umożliwia przedostanie się na drugą stronę miasta. Zwiedzić można też latarnię morską i przespacerować się długą promenadą ciągnącą się wzdłuż morza.

W Ustce wciąż można poczuć klimat dawnej osady rybackiej Magdalena Kowalska Archiwum autora

Wiela atrakcji czeka też na wschód od Poddąbia - na czele ze Słowińskim Parkiem Narodowym słynącym z ruchomych wydm i kilometrów szerokich pustych plaż. Koniecznie trzeba wybrać się do Czołpina, a stamtąd do latarni morskiej i na ogromną Wydmę Czołpińską. Urokliwe zakątki można znaleźć na trasie rowerowej z Rowów do Czołpina, a także do Smołdzińskiego Lasu. Tu największymi atrakcjami jest wzgórze Rowokół, z którego rozciągają się panoramiczne widoki na okolicę oraz jezioro Gardno.

Zainspiruj się i zaplanuj swoją kolejną podróż. Nawet krótką, ale pełną wrażeń. Odkryj miejsca, które zachwycają klimatem, smakiem i spokojem, jakiego na co dzień brakuje. Więcej na kobieta.interia.pl

Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirują Canva Pro INTERIA.PL





Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 165: Patricia Kazadi INTERIA.PL