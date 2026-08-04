Spis treści: Gdy zwiedzanie zaczyna się po zmroku Różne oblicza nocnej turystyki Krainy ciemnego nieba w Polsce Nocne wydarzenia na mapie Polski Zagraniczne inspiracje

Gdy zwiedzanie zaczyna się po zmroku

Trend nocturism, czyli nocną turystykę najkrócej opisać można jako ogół aktywności rekreacyjnych podejmowanych po zachodzie słońca. Odchodzi od modelu typowego zwiedzania w świetle dnia, odhaczania kolejnych atrakcji i robienia setek zdjęć na rzecz powolnego, bardziej świadomego doświadczenia przestrzeni.

Głównym założeniem jest przeżywanie momentów, które za dnia są nieosiągalne. Od podziwiania architektury wyłaniającej się z cienia, przez nasłuchiwanie odgłosów tylko pozornie uśpionej przyrody, aż po pełny wgląd w nieskończoność nocnego nieba. Zwiedzanie po zmroku pozwala uniknąć palącego upału latem i uciec od tłumów, których za dnia w większości popularnych miejsc nie brakuje.

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Różne oblicza nocnej turystyki

Odkrywanie świata po zmroku przybiera różnorodne formy, dopasowane do oczekiwań zarówno miłośników natury, jak i fanów kultury miejskiej.

Nie chodzi oczywiście o spacerowanie po ruchliwych placach, usłanych kawiarniami i restauracjami. Jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi odkrywania tajemnic nocy jest astroturystyka, ukierunkowana na obserwację gwiazd, planet i zjawisk astronomicznych. Jej entuzjaści szukają miejsc wolnych od tzw. zanieczyszczenia światłem, gdzie nocne niebo ukazuje się w pełnej krasie.

Wieczorami miasta pustoszeją i pokazują swoje inne oblicza 123RF/PICSEL

Innym nurtem jest turystyka miejska i kulturowa. Obejmuje spacery z przewodnikami po zabytkowych dzielnicach, nocne rejsy rzeczne czy nieoczywiste wydarzenia muzealne. Z kolei fani nieco mocniejszych wrażeń wybierają nocne trekkingi, spływy kajakowe czy przyrodnicze wycieczki w księżycowej poświacie.

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Krainy ciemnego nieba w Polsce

Polska może poszczycić się świetnymi warunkami do uprawiania astroturystyki, dzięki istnieniu wyjątkowych rezerwatów ciemności. Jednym z nich jest Izerski Park Ciemnego Nieba, zlokalizowany w Górach Izerskich na granicy polsko-czeskiej. To obszar, w którym naturalna ciemność jest chroniona przed światłem cywilizacji. Przyciąga pasjonatów astronomii z całego kraju, oferując niezwykłe tło do obserwacji np. Drogi Mlecznej.

Równie magicznym punktem na mapie naszego kraju jest Park Gwiezdnego Nieba "Bieszczady". Okoliczne połoniny i spokojne doliny po zmroku zamieniają się w otwarty teatr kosmiczny. Oba te miejsca przeżywają prawdziwe oblężenie zwłaszcza w sierpniu. To czas, kiedy niebo rozświetlane jest przez spektakularne Perseidy - sierpniowe noce słyną jako najlepszy czas do obserwacji "spadających gwiazd".

Nocne wydarzenia na mapie Polski

Górskie parki ciemnego nieba nie są jedynymi miejscami, w których można oddawać się nocnej turystyce. Ogromną popularnością cieszy się coroczna Noc Muzeów, kiedy placówki kulturalne w całym kraju otwierają swoje podwoje po zmroku, zapraszając zwiedzających na specjalne wystawy, pokazy i spacery po niedostępnych na co dzień zakamarkach.

Wiele miast proponuje również interesujące wycieczki tematyczne. We Wrocławiu można udać się na spacer śladami dawnego latarnika, a w Krakowie wybrać się szlakiem kryminalnym. Dużym wzięciem cieszą się także nocne spływy kajakowe na Mazurach. Coś ciekawego znajdzie się dla każdego nocnego marka.

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Zagraniczne inspiracje

Wiele nieoczywistych wypraw zaczyna się o zachodzie słońca 123RF/PICSEL

Fascynacja nocną turystyką zatacza szerokie kręgi. Jednym z najciekawszych europejskich kierunków pod tym kątem są Wyspy Kanaryjskie, ze szczególnym uwzględnieniem Fuerteventury, która w całości posiada status Rezerwatu Starlight. Obserwacje nocnego nieba połączone ze spacerem po wulkanicznych krajobrazach zostają w pamięci na długie lata. Wysoką pozycję w rankingu najlepszych miejsc do uprawiania nocnej turystyki zajmuje również wyspa La Palma ze słynnym obserwatorium Roque de los Machachos.

Wśród innych europejskich destynacji wymienić trzeba Norwegię i Finlandię, dokąd turyści tłumnie podróżują zimą, by polować na spektakularną zorzę polarną. Nie tylko widoki sprawiają, że ten rodzaj zwiedzania zyskuje popularność. Turystyka nocą oparta jest na uważności, poszukiwaniu ciszy i odcięcia się od nadmiaru bodźców.

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