Spis treści:
- Gdy zwiedzanie zaczyna się po zmroku
- Różne oblicza nocnej turystyki
- Krainy ciemnego nieba w Polsce
- Nocne wydarzenia na mapie Polski
- Zagraniczne inspiracje
Gdy zwiedzanie zaczyna się po zmroku
Trend nocturism, czyli nocną turystykę najkrócej opisać można jako ogół aktywności rekreacyjnych podejmowanych po zachodzie słońca. Odchodzi od modelu typowego zwiedzania w świetle dnia, odhaczania kolejnych atrakcji i robienia setek zdjęć na rzecz powolnego, bardziej świadomego doświadczenia przestrzeni.
Głównym założeniem jest przeżywanie momentów, które za dnia są nieosiągalne. Od podziwiania architektury wyłaniającej się z cienia, przez nasłuchiwanie odgłosów tylko pozornie uśpionej przyrody, aż po pełny wgląd w nieskończoność nocnego nieba. Zwiedzanie po zmroku pozwala uniknąć palącego upału latem i uciec od tłumów, których za dnia w większości popularnych miejsc nie brakuje.
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Różne oblicza nocnej turystyki
Odkrywanie świata po zmroku przybiera różnorodne formy, dopasowane do oczekiwań zarówno miłośników natury, jak i fanów kultury miejskiej.
Nie chodzi oczywiście o spacerowanie po ruchliwych placach, usłanych kawiarniami i restauracjami. Jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi odkrywania tajemnic nocy jest astroturystyka, ukierunkowana na obserwację gwiazd, planet i zjawisk astronomicznych. Jej entuzjaści szukają miejsc wolnych od tzw. zanieczyszczenia światłem, gdzie nocne niebo ukazuje się w pełnej krasie.
Innym nurtem jest turystyka miejska i kulturowa. Obejmuje spacery z przewodnikami po zabytkowych dzielnicach, nocne rejsy rzeczne czy nieoczywiste wydarzenia muzealne. Z kolei fani nieco mocniejszych wrażeń wybierają nocne trekkingi, spływy kajakowe czy przyrodnicze wycieczki w księżycowej poświacie.
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Krainy ciemnego nieba w Polsce
Polska może poszczycić się świetnymi warunkami do uprawiania astroturystyki, dzięki istnieniu wyjątkowych rezerwatów ciemności. Jednym z nich jest Izerski Park Ciemnego Nieba, zlokalizowany w Górach Izerskich na granicy polsko-czeskiej. To obszar, w którym naturalna ciemność jest chroniona przed światłem cywilizacji. Przyciąga pasjonatów astronomii z całego kraju, oferując niezwykłe tło do obserwacji np. Drogi Mlecznej.
Równie magicznym punktem na mapie naszego kraju jest Park Gwiezdnego Nieba "Bieszczady". Okoliczne połoniny i spokojne doliny po zmroku zamieniają się w otwarty teatr kosmiczny. Oba te miejsca przeżywają prawdziwe oblężenie zwłaszcza w sierpniu. To czas, kiedy niebo rozświetlane jest przez spektakularne Perseidy - sierpniowe noce słyną jako najlepszy czas do obserwacji "spadających gwiazd".
Nocne wydarzenia na mapie Polski
Górskie parki ciemnego nieba nie są jedynymi miejscami, w których można oddawać się nocnej turystyce. Ogromną popularnością cieszy się coroczna Noc Muzeów, kiedy placówki kulturalne w całym kraju otwierają swoje podwoje po zmroku, zapraszając zwiedzających na specjalne wystawy, pokazy i spacery po niedostępnych na co dzień zakamarkach.
Wiele miast proponuje również interesujące wycieczki tematyczne. We Wrocławiu można udać się na spacer śladami dawnego latarnika, a w Krakowie wybrać się szlakiem kryminalnym. Dużym wzięciem cieszą się także nocne spływy kajakowe na Mazurach. Coś ciekawego znajdzie się dla każdego nocnego marka.
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Zagraniczne inspiracje
Fascynacja nocną turystyką zatacza szerokie kręgi. Jednym z najciekawszych europejskich kierunków pod tym kątem są Wyspy Kanaryjskie, ze szczególnym uwzględnieniem Fuerteventury, która w całości posiada status Rezerwatu Starlight. Obserwacje nocnego nieba połączone ze spacerem po wulkanicznych krajobrazach zostają w pamięci na długie lata. Wysoką pozycję w rankingu najlepszych miejsc do uprawiania nocnej turystyki zajmuje również wyspa La Palma ze słynnym obserwatorium Roque de los Machachos.
Wśród innych europejskich destynacji wymienić trzeba Norwegię i Finlandię, dokąd turyści tłumnie podróżują zimą, by polować na spektakularną zorzę polarną. Nie tylko widoki sprawiają, że ten rodzaj zwiedzania zyskuje popularność. Turystyka nocą oparta jest na uważności, poszukiwaniu ciszy i odcięcia się od nadmiaru bodźców.
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