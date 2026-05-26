Żółta woda nad Bałtykiem zaskakuje turystów

Wiosną polskie wybrzeże zmienia się nie tylko pod względem pogody i krajobrazu. W tym okresie można zauważyć również charakterystyczne żółte zabarwienie wody w Bałtyku. Szczególnie dobrze widoczne jest ono przy brzegu, gdzie tworzą się smugi i skupiska pyłku unoszące się na powierzchni morza. Niektórzy turyści widząc to zjawisko, wpadli w popłoch, myśląc, że to sinice. Sytuacja jednak szybko się wyjaśniła.

O tym niezwykłym zjawisku napisała Agnieszka prowadząca profil podróżniczy "AHOJ! Przygodo".

"Żółta woda w Bałtyku! To niesamowite zjawisko, pojawia się wiosną - najczęściej w maju i czerwcu. Intensywny kolor to efekt pyłku sosnowego, który wiatr nanosi na powierzchnię wody" - czytamy we wpisie.

Takie widoki można obserwować nie tylko nad morzem, ale także nad jeziorami i rzekami położonymi w pobliżu lasów sosnowych.

Skąd bierze się żółty kolor wody?

To nie zanieczyszczenie ani sinice. To naturalne zjawisko spotykane wiosną nad Bałtykiem

Źródłem żółtego zabarwienia jest pyłek produkowany przez sosny. Wiosną drzewa bardzo intensywnie pylą, uwalniając do atmosfery ogromne ilości drobnego, żółtego pyłu. Wiatr przenosi go na znaczne odległości, a część osiada na powierzchni wody.

"Wiosną, zwykle od początku/połowy maja do połowy czerwca, sosny bardzo intensywnie pylą, produkując ogromne ilości żółtego pyłku" - Agnieszka wyjaśniła to w swoim wpisie w prosty sposób.

Pyłek unoszący się na wodzie może tworzyć charakterystyczne pasy, skupiska lub cienką warstwę przypominającą film. Najbardziej widoczny jest podczas bezwietrznej pogody i przy spokojnym stanie morza.

To naturalne zjawisko, a nie zanieczyszczenie. Żółta woda często wywołuje niepokój wśród turystów, którzy obawiają się skażenia lub obecności chemikaliów. Eksperci podkreślają jednak, że nie ma powodów do obaw.

Jak zaznacza autorka profilu "AHOJ! Przygodo", eksperci podkreślają, że żółty kolor wody od pyłku sosny to zjawisko całkowicie naturalne i nie jest skutkiem zanieczyszczeń czy "chemii".

To coroczny proces związany z cyklem przyrody i intensywnym pyleniem drzew iglastych. Zjawisko jest szczególnie widoczne na terenach otoczonych sosnowymi lasami, których nad polskim Bałtykiem nie brakuje.

Co się dzieje z polskim morzem?

Czy można kąpać się w żółtej wodzie?

Wiele osób zastanawia się, czy kontakt z taką wodą jest bezpieczny. Specjaliści uspokajają, że pyłek sosny nie stanowi zagrożenia dla zdrowych osób.

"Kąpiel w takiej wodzie jest generalnie bezpieczna dla zdrowych osób; uważne muszą być jedynie osoby uczulone na pyłki drzew" - czytamy na profilu AHOJ! Przygodo.

Osoby cierpiące na alergie wziewne rzeczywiście mogą odczuwać większy dyskomfort w okresie intensywnego pylenia. Dla większości turystów żółta woda pozostaje jednak jedynie ciekawostką przyrodniczą.

Choć dla wielu osób widok żółtej wody może wydawać się niepokojący, w rzeczywistości jest to jedno z najbardziej charakterystycznych wiosennych zjawisk nad Bałtykiem. Każdego roku pyłek sosny tworzy na wodzie niezwykłe wzory i smugi, które przyciągają uwagę spacerowiczów i fotografów.

Natura potrafi zaskakiwać, a zjawiska wyglądające na niepokojące często mają całkowicie naturalne wyjaśnienie. Żółta woda w Bałtyku jest właśnie jednym z takich fenomenów.

