Oblicza Dubaju. Miasto przyszłości pełne rekordów

Nowoczesne oblicze Dubaju budują drapacze chmur, rozległe dzielnice biznesowe i projekty urbanistyczne realizowane z rozmachem niespotykanym w innych częściach świata. Nad miastem góruje Burj Khalifa - najwyższy budynek na tej planecie, który przypomina, że skala nie jest tu dodatkiem, lecz fundamentem myślenia o przestrzeni.

Miasto rozwija się jednak wielokierunkowo: od turystyki i handlu, przez ekologiczne inwestycje, po wydarzenia kulturalne i sportowe. Ropa od dawna nie jest już głównym źródłem dochodu.

Obok ikon architektury funkcjonują tu zielone tereny rekreacyjne, promenady i autonomiczna infrastruktura transportowa. Piaszczyste plaże są dostępne dla wszystkich, a wypoczynek nad turkusowymi wodami Zatoki Perskiej nie wymaga zameldowania w wielogwiazdkowych hotelach.

Charakter Dubaju tworzą także miejsca zaprojektowane jako doświadczenia - punkty widokowe, futurystyczne muzea, centra nauki, ogrody tematyczne czy kompleksy rozrywkowe. W sercu pustyni powstają projekty łączące technologię z przyrodą, takie jak choćby tropikalna biokopuła Green Planet.

Miasto jest również oazą dla ludzi z całego świata - ponad 200 narodowości współtworzy jego codzienny rytm, który najlepiej obserwować wybierając się na wieczorny spacer po rozświetlonej dubajskiej marinie.

W tym mieście nie można się nudzić. Wyspa w kształcie palmy, pustynne safari, narty pod dachem, gigantyczne centra handlowe i rekordowe atrakcje to tylko fragment tej układanki. Dubaj dopiero się rozkręca i jasno daje do zrozumienia, że jego ambicje sięgają znacznie dalej niż horyzont. To metropolia, która nie zatrzymuje się na osiągniętych rekordach, lecz traktuje je jako punkt wyjścia. Przekonajcie się sami!

