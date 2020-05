Najpiękniejsze polskie plaże

PODRÓŻE |

Wiele wskazuje na to, że tegoroczne wakacje spędzimy w Polsce. Pandemia koronawirusa zmusza nas do pozostania w kraju i odkrywania na nowo jego pięknych zakątków. Już pierwsze majowe weekendy pokazały, że Polacy tęsknią za morzem i to właśnie Bałtyk jest ich pierwszym wyborem. Dlatego przygotowaliśmy galerię ze zdjęciami najpiękniejszych, rodzimych plaż i podpowiedziami, gdzie wybrać się, by uniknąć tłumów.