W tym roku wakacje sporej części Polaków będą inne niż dotychczas. Wielu zrezygnuje z zagranicznych, egzotycznych wycieczek i spędzi urlop w kraju. Nie wszyscy jednak przepadają za wakacje wśród tłumu turystów, jak to bywa nad Bałtykiem czy w Tatrach. Przedstawiamy najpiękniejsze miejsca w Polsce, w których wypoczynek na pewno będzie udany.

Na Mazurach każdy znajdzie to, co lubi - jeziora, lasy, rzeki, kanały, zabytki, kajakowe szlaki i rejsy żeglarskie. Ten polski naszego kraju zachwyca polskich, ale też zagranicznych turystów. Wielkie Jeziora Mazurskie to szlak wodny rozciągający się od Mamr po Jezioro Nidzkie. W sezonie życie tutaj toczy się intensywnie. Śniardwy - największe mazurskie jezioro przyciąga windsurferów. Popularny jest też kajakowy szlak Krutynią - jeden z najurokliwszych w Polsce. Miłośników przyrody zachwyci także Puszcza Piska. Dla tych, którzy lubią zwiedzać również znajdzie się wiele fascynujących miejsc - jednym z nich jest zamek krzyżacki w Szczytnie. W Wojnowie natomiast, jednej z najpiękniejszych mazurskich wsi, zwiedzić możecie molennę, czyli świątynię staroobrzędowców. Warto też wybrać się do Gierłoży, by zobaczyć pozostałości kwatery Hitlera, w Mamerkach zaś - gigantyczne bunkry, gdzie mieściła się kwatera niemieckiego dowództwa wojsk lądowych.