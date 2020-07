Najpiękniejsze stacje metra na świecie

Szara platforma, przy której zatrzymują się pociągi? W ich przypadku to coś więcej! Najpiękniejsze stacje metra to prawdziwe architektoniczne perełki, w których funkcja użytkowa łączy się z efektownym wystrojem. Znajdziemy wśród nich podziemne pałace, muzealne sale pełne rzeźb i witraży, a także nowoczesne wnętrza pełne śmiałych rozwiązań. W tych miejscach czekanie na środek transportu to prawdziwa przyjemność!