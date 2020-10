Polskie kurorty na starych zdjęciach

W tym roku, z powodu pandemii koronawirusa, zdecydowana większość Polaków wakacje spędzała w kraju. I choć niektórym udało się odkryć urokliwe zakątki i uniknąć tłumów, część z nas do domów wróciła w nie najlepszym nastroju. Powód? Wszędobylskie bilboardy, krzykliwe i plastikowe szyldy reklamowe, a do tego zatrzęsienie budek z kebabem i prowizorycznych pizzerii. A przecież polskie kurorty są piękne – by sobie o tym przypomnieć, wystarczy spojrzeć na stare zdjęcia, które znajdziecie w naszej galerii. Zapraszamy na sentymentalną podróż w poszukiwaniu utraconego (mamy nadzieję, że nie bezpowrotnie) piękna!