Polska reprezentacja z sukcesem na Sydney Marathon - Jurczaki i Team Plusssz na mecie

Jurczaki Team to duet z Legnicy, który inspiruje tysiące osób swoją historią. Jakub Jurczak, urodzony z czterokończynowym mózgowym porażeniem dziecięcym, od kilku lat wspólnie z ojcem realizuje sportowe marzenia - od triathlonów, przez morsowanie, po historyczne zawody Castle Triathlon Malbork 2020, gdzie jako pierwszy taki rodzinny duet w Europie pokonali pełen dystans IRONMAN. Ich występ w Australii jest kolejnym rozdziałem w tej niezwykłej opowieści o sile więzi i determinacji.

"Dla nas każdy kilometr to małe zwycięstwo. A meta w Sydney to dowód, że razem możemy pokonać każdą przeszkodę" - powiedział na mecie Przemysław Jurczak.

Obok Jurczaków, trasę 42,195 km przez ikoniczne miejsca Sydney - od Harbour Bridge po Opera House - pokonał Team Plusssz. Sportowe influencerki i ambasadorki zdrowego stylu życia: Joanna Jóźwik, Agnieszka "Body by Aga" Janisz, Dominika Stelmach oraz Aleksandra Zienowicz-Bączek, wspólnie reprezentowały wartości marki - pasję, energię i siłę płynącą z aktywności fizycznej.

"Radość jest ogromna! Jurczaki i Plussz Team pokazali dziś, że dzięki pasji i wzajemnemu wsparciu można przekraczać każdą granicę. Ich wyniki to piękne potwierdzenie, że determinacja i odpowiednie przygotowanie prowadzą prosto do sukcesu. Jesteśmy dumni, że Plusssz może być częścią tej niezwykłej historii" - mówi Katarzyna Sikorska, dyrektor marketingu marki Polski Lek.

Za zawodnikami stoją tygodnie treningów, setki przebiegniętych kilometrów i litry inteligentnego nawodnienia od Plusssza.

Marka od lat aktywnie wspiera sport i zdrowy styl życia - w tym roku była Partnerem Generalnym L'Etape Poland by Tour de France, a także promowała inteligentne nawodnienie podczas letniego Projektu Plaża TVN nad polskim wybrzeżem.

