Spis treści: Dlaczego warto mieć lagerstroemię w ogrodzie? Czy lagerstroemia rośnie szybko? Czy lagerstroemia zimuje w gruncie? Lagerstroemia i pielęgnacja? Laik sobie poradzi

Dlaczego warto mieć lagerstroemię w ogrodzie?

Krzew w ogrodzie, który kwitnie od początków lipca, aż do końca października? Oto lagerstroemia, która ma rzeszę sympatyków na całym świecie. Przez 120 dni jej łodygi ozdobione są kwiatami zebranymi w puszyste wiechy, które dominują w całym pokroju rośliny. Lagerstroemia może przybierać różne barwy. Najczęściej dominują purpury i róże, ale można również spotkać odmiany fioletowe, czerwone lub białe.

Nawet po ekstremalnie długim okresie kwitnienia lagerstroemia wygląda nadal pięknie. Wszystko przez to, że jesienią liście wybarwiają się na różne odcienie złota, a pofalowana i łuszcząca kora dodaje roślinie uroku i przykuwa wzrok wszystkich, którzy przechodzą w pobliżu.

Lagerstroemia jest pokaźna i trzeba mieć na uwadze fakt, że może szybko zdominować nasz ogród. Nie trzeba jednak się jej obawiać, ponieważ można z tego wybrnąć, kiedy mamy małą przestrzeń i to na dwa sposoby. Wystarczy posadzić albo odmianę karłowatą, albo po prostu regularnie przycinać nasz "bez południa".

Czy lagerstroemia rośnie szybko?

Jeśli lagerstroemia będzie mieć dobre warunki, to co roku przyrośnie o 60 cm 123RF/PICSEL

"Bez południa", czyli lagerstroemia, jest jednym z najszybciej rosnących krzewów, jakie możemy mieć w swoich ogrodach. Jeśli zapewnimy roślinie dogodne warunki, to co rok może mieć nawet 60 cm przyrosty, co jest dość imponującym wynikiem. Lagerstroemia, w zależności od odmiany, może docelowo osiągać różne rozmiary. Karłowate odmiany liczą sobie do trzech metrów wysokości, natomiast standardowe przekraczają często aż pięć metrów.

Czy lagerstroemia zimuje w gruncie?

Purpura, czerwień, fiolet albo biel - oto barwy kwiatów agerstroemii 123RF/PICSEL

Lagerstroemia jest mrozoodporna, ale ten fakt dotyczy wyłącznie starszych egzemplarzy. Młodsze, niestety, są wrażliwsze, dlatego przed nadejściem mrozów trzeba ją okryć, ale to tylko rozwiązanie czasowe. Później zaś takie zabiegi nie są wymagane, o ile lagerstroemia będzie zasadzona w odpowiednim miejscu.

Kiedy i gdzie sadzić lagerstroemię? Odpowiedni termin to wiosna, jednak nie trzeba się w tym przypadku spieszyć, ponieważ umieszczenie w gruncie najlepiej przeprowadzić w drugiej połowie mają. Inaczej jest z wyborem miejsca i tutaj lagerstroemia jest nieugięta. Musi być to stanowisko słoneczne, ale równocześnie osłonięte od wiatru, a gleba żyzna, próchnicza i przepuszczalna.

Lagerstroemia i pielęgnacja? Laik sobie poradzi

Przepis na bujne kwitnienie lagerstroemii? Podlewanie przez cały sezon wegetacyjny, ale niewielką ilością wody w taki sposób, aby nie było jej zastojów w korzeniach, co nie jest korzystne dla kondycji krzewu. Do tego trzeba - minimum raz w miesiącu - stosować nawozy, najlepiej wieloskładnikowe, ale można sięgać również po te domowe, takie jak: nawóz z banana, drożdży albo po niesolony wywar po gotowanych warzywach.

Co jeszcze trzeba wykonywać przy lagerstroemii? Przycinanie jest kluczowe, aby zachować pokrój rośliny i powstrzymać jej nadmierny rozrost. Kiedy trzeba to wykonywać? Najlepiej końcem zimy albo bardzo wczesną wiosną, kiedy zanim roślina zacznie budzić się do życia. Najpierw usuwa się martwe i ewentualnie chore części, a dopiero później te wybujałe (nad trzecim lub piątym pąkiem plus 10 cm zapasu), aby lagerstroemia zagęściła się i rosła zwarto.

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