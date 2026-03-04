Polski system emerytalny określony jest przez Ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Według niej, do emerytury upoważnieni są seniorzy, którzy ukończyli 60 (w przypadku kobiet) i 65 lat (w przypadku mężczyzn) i mogą udowodnić minimalny, wymagany staż pracy.

Jeśli chodzi o sam proces przyznawania emerytury, to osób urodzonych przed 1949 rokiem obowiązują świadczenia emerytalne oparte na zasadach sprzed wprowadzonej reformy w 1999 roku, a osób urodzonych po 1949 roku - świadczenia rozdzielone na dwa systemy. Część środków trafiała bowiem na konto indywidualne prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a część uzyskiwał Otwarty Fundusz Emerytalny.

Od 2014 roku OFE stał się opcją dobrowolną, więc wciąż można z niego korzystać, ale nie ma już takiego obowiązku.

Wysokość emerytury zależy od kwoty zwaloryzowanych składek na koncie ubezpieczonego oraz:

zwaloryzowanego kapitału początkowego,

środków zapisanych na subkoncie,

średniego dalszego trwania życia.

Środki odprowadzane na konto, podlegające kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są waloryzowane. Wskaźnik waloryzacji ogłaszany jest zawsze przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

15 lat pracy i 65 lat. Czy ZUS wypłaci choć minimalną emeryturę?

Do pobierania emerytury upoważnieni są seniorzy, którzy ukończyli 60 (w przypadku kobiet) i 65 lat (w przypadku mężczyzn) i mogą udowodnić minimalny, wymagany staż pracy. Wynosi on 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.

Kobieta, która skończyła 65 lat, ale pracowała tylko przez 15 lat, może liczyć jedynie na świadczenie wyliczone na podstawie składek, które zgromadziła. Choć osiągnęła już wiek emerytalny, wciąż nie może się pochwalić wymaganym stażem pracy. Mężczyzna, który ukończył 65 lat i ma na koncie 15 lat pracy również otrzyma świadczenie wyliczone na podstawie zgromadzonych składek. Jeśli więc oboje czują się na siłach i chcą dalej pracować, powinni pozostać aktywni zawodowo, by poprawić swoją sytuację. Eksperci tłumaczą więc, że warto zadbać zawczasu o wymagany stać pracy, bo tylko taki gwarantuje choćby najniższą emeryturę.

Obecnie minimalna emerytura, od 1 marca 2025 roku, wynosi 1878,91 zł brutto (ok. 1709,81 zł "na rękę"). Od 1 marca 2026 roku świadczenie to wzrośnie i może osiągnąć poziom 1970,60 zł brutto.

