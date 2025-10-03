Nie tylko na południu urodzaj

Po długich oczekiwaniach, na południu Polski grzybiarze już od ponad tygodnia wracają z lasów z lekkimi sercami i ciężkimi koszami. Zarówno z województwa podkarpackiego, małopolskiego, jak i świętokrzyskiego płyną doniesienia o grzybowej obfitości. Grzybiarze z Lubelszczyzny także świętują udane łowy:

“167 prawdziwków, 200 maślaków sitarzy, 30 maślaków zwyczajnych, 30 podgrzybków, 10 kozaków. Pięknie.”

"Łukaszowy grzybiarz" na tym samym forum zauważa jednak, że w wielu miejscach grzyby zostały zebrane już w ciągu tygodnia, więc trzeba poszukiwać zakamarków i mniej uczęszczanych miejsc:

"Wolny dzień wzięty i przed wschodem słońca byłem dziś w lesie. Okazało się, że las, w którym zbieram, został doszczętnie wyczyszczony w tygodniu przez grzybiarzy. Musiałem szukać innych zakamarków leśnych, mniej uczęszczanych, ale do koszyka mimo to wpadło około 80 podgrzybków brunatnych, 1 prawdziwek, 7-8 maślaków pstrych, 1 złotoborowik wysmukły i 4 koźlarze babka. Mogłoby być lepiej. Trzeba wybrać się w lasy w okolicach Rokitna lub Kaliłowa".

Doczekali się też grzybiarze z Dolnego i Górnego Śląska, skąd także płyną dobre wieści:

Godzinka po południu i koszyk prawie pełen, głównie prawoczki, podgrzybki i trochę pstrych

"Darzy grzyb" także w województwie mazowieckim, wielkopolskim i łódzkim, a z kujawsko-pomorskiego płyną doniesienia o dużych zbiorach rydzów.

"Jeszcze coś jest, ale już bardzo sucho"

Nie we wszystkich województwa w ten weekend szykują się duże zbiory. Są na grzybowej mapie także miejsca, gdzie roślinom brakuje wilgoci. Jedna z użytkowniczek facebookowego forum Grzybiarze.PL donosi, że w Lubuskiem próżno liczyć na przepełnienie koszy.

“Jeszcze coś jest, ale już bardzo sucho… Czekamy na deszcz”.

Podobne doniesienia płyną z Podlasia i Pomorza, gdzie również grzybiarze wypatrują deszczy. W województwie zachodnio-pomorskim miłośnicy leśnych skarbów tracą nadzieję:

“Nic nie ma. Bez deszczu i ciepła sezon będzie zakończony w tym rejonie. Niejadalnych też nie za wiele”.

Doniesienia z lasów wskazują, że większej części Polski w ten weekend grzybiarze będą cieszyć się pełnymi koszami.

