Mit pierwszy: Zakupy online są mniej bezpieczne

To jeden z najtrwalszych mitów, który ma swoje źródło w początkach e-handlu, gdy płatności internetowe dopiero raczkowały, a świadomość użytkowników była niewielka. Dziś bezpieczeństwo zakupów online w dużej mierze zależy od zachowania konsumenta, a nie od samego kanału sprzedaży. Szyfrowane połączenia, systemy płatności z dodatkowymi zabezpieczeniami, weryfikacja dwuetapowa czy możliwość płacenia pośrednikom sprawiają, że ryzyko jest często mniejsze niż przy płatności kartą w zatłoczonym sklepie.

Wskazówka: Zawsze sprawdzaj, czy adres strony zaczyna się od "https://" i korzystaj z zaufanych metod płatności, np. BLIK czy PayU.

Wniosek: Zakupy online są bezpieczne, jeśli przestrzegasz podstawowych zasad.

Mit drugi: W internecie trudniej oddać lub zareklamować towar

Wielu konsumentów nadal uważa, że zwrot zakupionego online produktu to skomplikowany proces, wymagający długiej korespondencji ze sprzedawcą i walki o swoje prawa. W rzeczywistości zakupy na odległość są pod tym względem uprzywilejowane. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni, a sprzedawca musi zwrócić pieniądze w określonym terminie. Taka sytuacja jest nie do pomyślenia w sklepach stacjonarnych. Reklamacje również podlegają jasnym zasadom i nie są uzależnione od "dobrej woli" sklepu. Wyjątkiem są tu sytuacje, kiedy kupujemy coś z drugiej ręki od użytkowników prywatnych. I tutaj jednak platformy zapewniają kupującym pakiet ochronny, który pozwala na niezaakceptowanie zakupu przedmiotu znacząco różniącego się od opisu i zdjęć.

Wskazówka: Zachowaj potwierdzenie zakupu i sprawdź regulamin sklepu. Większość dużych platform oferuje darmowe zwroty i wygodne etykiety do paczek.

Wniosek: Zwrot paczki z e-sklepu jest często prostszy niż reklamacja w tradycyjnym sklepie.

Mit trzeci: Produkty z internetu są gorszej jakości

Ten mit często wynika z przekonania, że sklepy internetowe sprzedają towar z tzw. drugiego obiegu albo specjalnie przygotowany na sprzedaż online. Tymczasem w ogromnej większości przypadków są to dokładnie te same produkty, które trafiają na półki sklepów stacjonarnych. Pochodzą z tych samych magazynów i od tych samych producentów. Różnica dotyczy głównie ceny i sposobu dystrybucji, a nie jakości. Cena towarów sprzedawanych przez internet jest niższa nie dlatego, że są gorszej jakości, po prostu nie zawierają kosztów utrzymania sklepu stacjonarnego. Sklepy on-line muszą wyraźnie zaznaczać, jeśli towar pochodzi ze zwrotów lub jest powystawowy i wtedy zapłacimy za niego adekwatnie mniej. Gorszej jakości są produkty sprzedawane na chińskich platformach, ale przecież tak samo jest w sklepach stacjonarnych.

Ciekawostka: Według raportu Gemius, ponad 80 proc. Polaków kupujących online wybiera produkty marek, które zna z tradycyjnych sklepów.

Wniosek: Jakość produktów w e-commerce jest taka sama jak w sklepach stacjonarnych. Różni się tylko sposób ich zakupu.

Mit czwarty: Zakupy online zawsze oznaczają ukryte koszty

Wielu klientów obawia się, że atrakcyjna cena w sklepie internetowym to tylko przynęta, a końcowy koszt i tak okaże się wyższy. Niepokój wzbudzają drogie dostawy, prowizje czy dodatkowe opłaty. Choć takie sytuacje mogą się zdarzyć, obecnie standardem jest pełna informacja o cenie końcowej jeszcze przed zatwierdzeniem zamówienia. Przepisy jasno regulują obowiązek informowania o wszystkich kosztach, a konkurencja na rynku sprawiła, że darmowa lub bardzo tania dostawa stała się normą.

Wskazówka: Sprawdzaj koszty dostawy i wybieraj opcje odbioru w paczkomacie. Są one często darmowe przy zakupach powyżej określonej kwoty.

Wniosek: Zakupy online częściej pozwalają realnie zaoszczędzić, bo łatwiej porównać oferty i uniknąć impulsywnych decyzji.

