5 przydatnych i ciekawych gadżetów, które ułatwią ci życie w kuchni. Architekci je uwielbiają

Spis treści: Pot Filler - kran nad kuchenką dla wygody gotujących Okap w płycie indukcyjnej - dyskrecja i praktyczność w jednym Wrzątek prosto z kranu - koniec z czekaniem na czajnik Wysuwane gniazdka w blacie - estetyka i funkcjonalność na wyspie kuchennej Młynek na odpady organiczne - ekologia i porządek w strefie zmywania

Pot Filler - kran nad kuchenką dla wygody gotujących

Wyobraź sobie, że nie musisz już dźwigać ciężkich garnków wypełnionych wodą od zlewu do kuchenki. To właśnie umożliwia pot filler - dodatkowy, składany kran montowany na ścianie bezpośrednio nad płytą grzewczą. To rozwiązanie, zaczerpnięte z profesjonalnych kuchni restauracyjnych, zdobywa coraz większe uznanie w domowych wnętrzach. Jego główną zaletą jest wygoda i oszczędność czasu, zwłaszcza w większych kuchniach, gdzie odległość między zlewem a kuchenką bywa spora. Architekci cenią go za minimalistyczny, a zarazem nieco industrialny design, który staje się subtelnym, ale wyrazistym akcentem dekoracyjnym. Możliwość złożenia ramienia baterii sprawia, że nie zajmuje ona miejsca, gdy nie jest używana, a szeroki wybór wykończeń pozwala dopasować ją do każdego stylu.

Okap w płycie indukcyjnej - dyskrecja i praktyczność w jednym

Tradycyjny okap wiszący nad kuchenką często bywa elementem, który zaburza minimalistyczną zabudowę, zwłaszcza w przypadku otwartych kuchni z wyspą. Rozwiązaniem, które rewolucjonizuje myślenie o wentylacji, jest płyta indukcyjna zintegrowana z okapem. Wyciąg umieszczony jest na środku płyty lub na jej obrzeżach i zasysa opary bezpośrednio z garnków, zanim te uniosą się i rozejdą po pomieszczeniu. Dzięki temu jest nie tylko niezwykle skuteczny, ale również niemal niewidoczny. To idealne rozwiązanie, dające możliwość tworzenia otwartych, spójnych przestrzeni bez konieczności montowania dużego okapu, który mógłby dominować nad aranżacją.

Kuchenne gadżety to gotowania i nie tylko freepik.com materiał zewnętrzny

Wrzątek prosto z kranu - koniec z czekaniem na czajnik

Kran z funkcją wrzątku to gadżet, który realnie zmienia codzienne nawyki i pozwala zaoszczędzić cenne minuty. Zamiast czekać na zagotowanie wody w czajniku, masz do niej natychmiastowy dostęp - idealne rozwiązanie do szybkiego przygotowania herbaty, kawy, zalania makaronu czy zblanszowania warzyw. System składa się ze specjalnej baterii kuchennej oraz niewielkiego bojlera montowanego w szafce pod zlewem, który utrzymuje wodę w temperaturze bliskiej 100°C. Nowoczesne modele są wyposażone w szereg zabezpieczeń, takich jak blokady chroniące przed przypadkowym uruchomieniem przez dzieci. Coraz więcej osób wybiera to rozwiązanie, ponieważ eliminuje ono z blatu kuchennego kolejne urządzenie, jakim jest czajnik, co sprzyja zachowaniu porządku i minimalistycznego wyglądu kuchni.

Wysuwane gniazdka w blacie - estetyka i funkcjonalność na wyspie kuchennej

Wyspy kuchenne to niezwykle popularny i lubiany element nowoczesnych kuchni, jednak często pojawia się na nich problem z dostępem do gniazdek elektrycznych. Zamiast psuć estetykę blatu tradycyjnymi gniazdkami, architekci coraz częściej sięgają po modele chowane w blacie. Specjalny panel z gniazdkami jest ukryty i wysuwa się go tylko wtedy, gdy jest potrzebny. To genialne w swojej prostocie rozwiązanie pozwala zachować gładką i czystą powierzchnię roboczą, co jest kluczowe w minimalistycznych aranżacjach. Gniazda blatowe często wyposażone są również w porty USB, co dodatkowo zwiększa ich funkcjonalność. Dzięki nim podłączenie miksera, laptopa czy ładowarki na wyspie kuchennej przestaje być jakimkolwiek problemem.

Młynek na odpady organiczne - ekologia i porządek w strefie zmywania

Młynek do odpadów, zwany też rozdrabniaczem, to urządzenie montowane bezpośrednio w odpływie zlewozmywaka, które pozwala w higieniczny i ekologiczny sposób pozbywać się resztek organicznych. Obierki z warzyw, resztki jedzenia czy fusy po kawie są mielone na drobne cząstki i spłukiwane do kanalizacji. Dzięki temu eliminujemy nieprzyjemne zapachy z kosza na śmieci, ograniczamy ilość odpadów i zmniejszamy ryzyko zapychania się rur. Choć w Polsce to wciąż stosunkowo nowe rozwiązanie, na świecie jest standardem w wielu nowoczesnych domach. Architekci doceniają młynki do odpadów za to, że promują ekologiczny styl życia i pozwalają na lepszą organizację strefy zmywania, eliminując potrzebę trzymania w szafce osobnego pojemnika na odpady bio.

