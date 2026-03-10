Wczesną wiosną przyroda budzi się do życia. Już w marcu możemy rozglądać się za pierwszymi jej zwiastunami. Pierwsze oznaki można zaobserwować już nawet na kilka tygodni przed jej kalendarzowym początkiem. W marcu niskie temperatury często dają jeszcze o sobie znać, ale dla niektórych roślin nie są żadną przeszkodą. Jakie rośliny kwitną wczesną wiosną? 5 z nich z pewnością zwróci twoją uwagę.

Spis treści: Przylaszczka pospolita Rannik Przebiśniegi Forsycja Krokusy

Przylaszczka pospolita

Przylaszczka pospolita jest pięknym zwiastunem wiosny

Jednym z pierwszych zwiastunów wiosny jest przylaszczka pospolita. Rozpoznasz ją bez trudu - to pełne uroku, niebiesko-fioletowe kwiaty. Zamykają się na noc lub w czasie deszczu. Przylaszczka kwitnie wczesną wiosną, zazwyczaj od marca. Lubi wilgotne podłoże, występuje w lasach, na łąkach, brzegach rzek i ogrodach. Osiąga wysokość od 5 do 20 cm. Listki pojawiają się pod koniec kwitnienia rośliny - z wierzchu są zielone, a pod spodem fioletowe lub czerwonobrunatne.

Rannik

Kwiaty rannika zimowego zamykają się na noc i w pochmurne dni.

Rannik to kolejna barwna roślina, której warto wypatrywać na spacerze. Należy do rodziny jaskrowatych, ma żółte płatki i efektowny kołnierzyk z zielonych listków. Rannik otwiera się w pogodne dni, a w pochmurne i na noc - zamyka się. W Polsce jest sadzony w parkach i w ogrodach, gdzie tworzy malownicze kobierce. To niska roślina, która dorasta do 10-15 cm wysokości.

Przebiśniegi

Przebiśniegi to jedne z najważniejszych symboli wiosny

Jedne z najbardziej rozpoznawalnych zwiastunów wiosny? Przebiśniegi. W naszym kraju naturalnie występują w zacienionych siedliskach leśnych, ale wiele stanowisk powstało poprzez dawne nasadzenia np. przy dworach czy klasztorach. Śnieżyczki mają białe, dzwonkowate kwiaty i wąskie, podłużne listki. W ogrodach sadzi się je pod drzewami i krzewami, gdzie w lekkim półcieniu czują się najlepiej. Przebiśniegi kwitną dość krótko, więc warto nacieszyć się ich widokiem.

Forsycja

Forsycja w ogrodzie jest prawdziwym skarbem. Kwitnie zanim inne rośliny budzą się wiosną do życia

W marcu w ogrodach zaczynają kwitnąć forsycje. To krzewy z rodziny oliwkowatych, które dorastają do 3 m wysokości. Ich znakiem rozpoznawczym są kwiaty w intensywnie żółtym kolorze. Nim krzew wypuści listki, to właśnie one są pierwszą jego ozdobą. Forsycja to jedna z pierwszych roślin, która wybudza się z zimowego snu. Jej widok z pewnością umili wiosenne spacery.

Krokusy

Krokusy to jedne z pierwszych kwiatów, które kwitną wiosną.

Krokusy to również jeden z najbardziej znanych zwiastunów wiosny. Kwitną w marcu i kwietniu, często przebijają się już przez resztki śniegu. To niskie rośliny cebulowe, które występują w kolorze fioletowym, żółtym i białym. Wiosną ich skupiska tworzą spektakularne dywany. Najpopularniejsze miejsce do ich podziwiania to przede wszystkim Tatry - barwny spektakl można tu oglądać na przełomie marca i kwietnia.

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami

