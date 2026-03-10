5 roślin, które kwitną wczesną wiosną. Wypatruj na spacerze
Kwitną już w marcu. Podczas spacerów warto wypatrywać pierwszych zwiastunów wiosny. Niektóre zaczynają się nieśmiało wychylać z podłoża, do życia budzą się też drzewa i krzewy.
Wczesną wiosną przyroda budzi się do życia. Już w marcu możemy rozglądać się za pierwszymi jej zwiastunami. Pierwsze oznaki można zaobserwować już nawet na kilka tygodni przed jej kalendarzowym początkiem. W marcu niskie temperatury często dają jeszcze o sobie znać, ale dla niektórych roślin nie są żadną przeszkodą. Jakie rośliny kwitną wczesną wiosną? 5 z nich z pewnością zwróci twoją uwagę.
Spis treści:
- Przylaszczka pospolita
- Rannik
- Przebiśniegi
- Forsycja
- Krokusy
Przylaszczka pospolita
Jednym z pierwszych zwiastunów wiosny jest przylaszczka pospolita. Rozpoznasz ją bez trudu - to pełne uroku, niebiesko-fioletowe kwiaty. Zamykają się na noc lub w czasie deszczu. Przylaszczka kwitnie wczesną wiosną, zazwyczaj od marca. Lubi wilgotne podłoże, występuje w lasach, na łąkach, brzegach rzek i ogrodach. Osiąga wysokość od 5 do 20 cm. Listki pojawiają się pod koniec kwitnienia rośliny - z wierzchu są zielone, a pod spodem fioletowe lub czerwonobrunatne.
Rannik
Rannik to kolejna barwna roślina, której warto wypatrywać na spacerze. Należy do rodziny jaskrowatych, ma żółte płatki i efektowny kołnierzyk z zielonych listków. Rannik otwiera się w pogodne dni, a w pochmurne i na noc - zamyka się. W Polsce jest sadzony w parkach i w ogrodach, gdzie tworzy malownicze kobierce. To niska roślina, która dorasta do 10-15 cm wysokości.
Przebiśniegi
Jedne z najbardziej rozpoznawalnych zwiastunów wiosny? Przebiśniegi. W naszym kraju naturalnie występują w zacienionych siedliskach leśnych, ale wiele stanowisk powstało poprzez dawne nasadzenia np. przy dworach czy klasztorach. Śnieżyczki mają białe, dzwonkowate kwiaty i wąskie, podłużne listki. W ogrodach sadzi się je pod drzewami i krzewami, gdzie w lekkim półcieniu czują się najlepiej. Przebiśniegi kwitną dość krótko, więc warto nacieszyć się ich widokiem.
Forsycja
W marcu w ogrodach zaczynają kwitnąć forsycje. To krzewy z rodziny oliwkowatych, które dorastają do 3 m wysokości. Ich znakiem rozpoznawczym są kwiaty w intensywnie żółtym kolorze. Nim krzew wypuści listki, to właśnie one są pierwszą jego ozdobą. Forsycja to jedna z pierwszych roślin, która wybudza się z zimowego snu. Jej widok z pewnością umili wiosenne spacery.
Krokusy
Krokusy to również jeden z najbardziej znanych zwiastunów wiosny. Kwitną w marcu i kwietniu, często przebijają się już przez resztki śniegu. To niskie rośliny cebulowe, które występują w kolorze fioletowym, żółtym i białym. Wiosną ich skupiska tworzą spektakularne dywany. Najpopularniejsze miejsce do ich podziwiania to przede wszystkim Tatry - barwny spektakl można tu oglądać na przełomie marca i kwietnia.
