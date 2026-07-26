Spis treści:
- Jak wygląda akebia pięciolistkowa?
- Akebia pięciolistkowa: Wymagania i uprawa
Jak wygląda akebia pięciolistkowa?
Akebia pięciolistkowa (Akebia quinata) to gatunek pnącza z rodziny krępieniowatych, występujący naturalnie w Chinach, Japonii i Korei. W Chinach użytkowana jest jako roślina lecznicza, a w Europie środkowej, w Nowej Zelandii oraz w południowo - wschodnich Stanach Zjednoczonych - uprawiana jako roślina ozdobna. Coraz większą popularnością cieszy się również w Polsce.
Akebia pięciolistkowa nazywana bywa czekoladowym pnączem. Nazwa ta odnosi się do purpurowo - brązowych kwiatów, które wydobywają z siebie charakterystyczny, słodki i korzenny zapach. W języku angielskim funkcjonuje również jako Chocolate vine.
Roślina posiada pnącze o częściowo zdrewniałych, szarobrązowych pędach. W warunkach naturalnych może dorastać nawet do 12 metrów. Kwiaty akebii są drobne, o barwie jasnopurpurowej, purpurowozielonej lub brązowej i bardzo delikatnym zapachu.
Co ciekawe, akebia pięciolistkowa jest rośliną jadalną. Jej owoce mają właściwości moczopędne, przeciwzapalne i przeciwbólowe. Wykorzystywane są również w medycynie naturalnej w zaburzeniach laktacji.
Najpopularniejsze odmiany akebii pięciolistnej to:
- Alba - ma białe kwiaty i biało - zielone owoce,
- Rosea - posiada biało - różowe kwiaty,
- Silver Bells - ma białe kwiaty z różowo - purpurowym pręcikiem (męskie) lub jasnoróżowo - purpurowe z ciemnoczekoladowym słupkiem (żeńskie),
- Variegata - z pięknymi jasnoróżowymi kwiatami i liśćmi pokrytymi białymi plamkami.
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Akebia pięciolistkowa: Wymagania i uprawa
Akebia to pnącze bardzo łatwe w uprawie. Poradzi sobie praktycznie na każdej glebie, nawet przeciętnej, choć najbardziej lubi tę przepuszczalną, okresowo suchą. Preferuje stanowiska zachodnie lub północne, choć rośnie dobrze w każdym miejscu, poza bardzo cienistymi i nadmiernie gorącymi.
Akebię można nawozić, ale należy to robić bardzo oszczędnie - roślina ta nie jest szczególnie żarłoczna i nie potrzebuje dodatkowych składników odżywczych. Możemy jednak zasilić ją jednorazowo wiosną (np. w marcu lub w kwietniu) nawozem wieloskładnikowym lub kompostem. Zasilanie należy zakończyć najpóźniej w połowie lipca.
WAŻNE: Należy unikać przenawożenia azotem - pobudzi to wzrost liści kosztem kwiatów i owoców.
Akebia jest bardzo wytrzymała. Świetnie znosi okresowe przesychanie lub zalewanie, a nawet ciężkie mrozy. Akebia pięciolistkowa zaliczana jest do strefy mrozoodporności roślin 6A - polecana jest więc do nasadzeń w ogrodach przydomowych.
Akebia pięciolistkowa rośnie bardzo szybko - w ciągu roku potrafi urosnąć nawet trzy metry! Docelowo osiąga dziesięć metrów wysokości.
Roślina zrzuca liście, gdy tylko temperatura spadnie poniżej -15 stopni Celsjusza.
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