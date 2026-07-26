Spis treści: Jak wygląda akebia pięciolistkowa? Akebia pięciolistkowa: Wymagania i uprawa

Jak wygląda akebia pięciolistkowa?

Akebia pięciolistkowa (Akebia quinata) to gatunek pnącza z rodziny krępieniowatych, występujący naturalnie w Chinach, Japonii i Korei. W Chinach użytkowana jest jako roślina lecznicza, a w Europie środkowej, w Nowej Zelandii oraz w południowo - wschodnich Stanach Zjednoczonych - uprawiana jako roślina ozdobna. Coraz większą popularnością cieszy się również w Polsce.

Akebia pięciolistkowa nazywana bywa czekoladowym pnączem. Nazwa ta odnosi się do purpurowo - brązowych kwiatów, które wydobywają z siebie charakterystyczny, słodki i korzenny zapach. W języku angielskim funkcjonuje również jako Chocolate vine.

Roślina posiada pnącze o częściowo zdrewniałych, szarobrązowych pędach. W warunkach naturalnych może dorastać nawet do 12 metrów. Kwiaty akebii są drobne, o barwie jasnopurpurowej, purpurowozielonej lub brązowej i bardzo delikatnym zapachu.

Co ciekawe, akebia pięciolistkowa jest rośliną jadalną. Jej owoce mają właściwości moczopędne, przeciwzapalne i przeciwbólowe. Wykorzystywane są również w medycynie naturalnej w zaburzeniach laktacji.

Akebia idealnie nadaje się do obsadzania pergoli, altan, trejaży, ogrodzeń i ścian budynków kongxizhu 123RF/PICSEL

Najpopularniejsze odmiany akebii pięciolistnej to:

Alba - ma białe kwiaty i biało - zielone owoce,

Rosea - posiada biało - różowe kwiaty,

Silver Bells - ma białe kwiaty z różowo - purpurowym pręcikiem (męskie) lub jasnoróżowo - purpurowe z ciemnoczekoladowym słupkiem (żeńskie),

Variegata - z pięknymi jasnoróżowymi kwiatami i liśćmi pokrytymi białymi plamkami.

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Akebia pięciolistkowa: Wymagania i uprawa

Akebia to pnącze bardzo łatwe w uprawie. Poradzi sobie praktycznie na każdej glebie, nawet przeciętnej, choć najbardziej lubi tę przepuszczalną, okresowo suchą. Preferuje stanowiska zachodnie lub północne, choć rośnie dobrze w każdym miejscu, poza bardzo cienistymi i nadmiernie gorącymi.

Akebię można nawozić, ale należy to robić bardzo oszczędnie - roślina ta nie jest szczególnie żarłoczna i nie potrzebuje dodatkowych składników odżywczych. Możemy jednak zasilić ją jednorazowo wiosną (np. w marcu lub w kwietniu) nawozem wieloskładnikowym lub kompostem. Zasilanie należy zakończyć najpóźniej w połowie lipca.

WAŻNE: Należy unikać przenawożenia azotem - pobudzi to wzrost liści kosztem kwiatów i owoców.

Akebia jest bardzo wytrzymała. Świetnie znosi okresowe przesychanie lub zalewanie, a nawet ciężkie mrozy. Akebia pięciolistkowa zaliczana jest do strefy mrozoodporności roślin 6A - polecana jest więc do nasadzeń w ogrodach przydomowych.

Akebia pięciolistkowa rośnie bardzo szybko - w ciągu roku potrafi urosnąć nawet trzy metry! Docelowo osiąga dziesięć metrów wysokości.

Roślina zrzuca liście, gdy tylko temperatura spadnie poniżej -15 stopni Celsjusza.

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