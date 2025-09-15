Hałas, czyli niepożądany, nieprzyjemny, dokuczliwy dźwięk towarzyszy nam przez całe życie i nie zawsze możemy się przed nim bronić. Mieszkanie powinno być jednak naszą oazą, w której czujemy się komfortowo, odnajdujemy spokój i ciszę. Warto mieć świadomość, że długotrwały, nadmierny hałas może mieć poważne, negatywne skutki dla zdrowia, takie jak:

uszkodzenie słuchu,

zaburzenia snu,

problemy z koncentracją,

zwiększone ryzyko wypadków.

Hałas, który dociera do nas zarówno z zewnątrz jak i zza ściany, od sąsiada, może prowadzić do chronicznego stresu i znacznego obniżenia jakości życia. Hałas sąsiedzki prowadzi także nierzadko do konfliktów i napięć, które mogą negatywnie wpływać na nasze relacje z innymi mieszkańcami bloku. By temu zapobiec, warto zdecydować się na wyciszenie mieszkania z pomocą tanich, prostych sposobów lub droższych, trwałych zmian, które warto wprowadzić jeszcze przed remontem.

Dlaczego warto wyciszyć mieszkanie w bloku z wielkiej płyty?

Wyciszenie mieszkania to najprostszy i tak naprawdę jedyny sposób na ochronę przed dobiegającym z zewnątrz hałasem, a co za tym idzie - na zapewnienie sobie spokoju. To rozwiązanie dla osób, mających za ścianą głośnych sąsiadów - grających na instrumentach, organizujących spotkania towarzyskie czy posiadających małe i głośne dzieci lub hałasujące zwierzaki.

Co ważne, wyciszenie pomoże też uchronić sąsiadów przed głośnymi dźwiękami, jakie sami generujemy - zabieg ten tworzy po prostu dźwiękoszczelną barierę, zmniejszającą ilość dźwięków, które dostają się do mieszkania i je opuszczają.

Hałas sąsiedzki prowadzi także nierzadko do konfliktów i napięć, które mogą negatywnie wpływać na nasze relacje z innymi mieszkańcami bloku ARKADIUSZ ZIOLEK East News

Wytłumienie, wyciszenie czy wygłuszenie?

Warto mieć świadomość, że istnieją trzy sposoby na walkę z hałasem, zarówno tym z zewnątrz jak i tym, który sami generujemy:

wytłumienie , które ma na celu podniesienie izolacyjności akustycznej wnętrza, by nie słyszeć echa lub pogłosu (stosujemy materiały dźwiękochłonne),

wygłuszenie, które ma na celu odcięcie się od odgłosów dobiegających z zewnątrz. Dodatkowo ogranicza ono wydostawanie się dźwięków na zewnątrz,

wyciszenie, które jest najbardziej kompleksowym działaniem i uwzględnia komfort nasz i sąsiadów.

Jak skutecznie wyciszyć mieszkanie?

Zanim zdecydujemy się na wyciszenie mieszkania, powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, skąd dobiega hałas, który nam przeszkadza. Innym problemem będzie ten dobiegający z ulicy, innym ten generowany przez sąsiada zza ściany. Jeszcze innym przypadkiem jest ten, kiedy to my chcemy czuć się bardziej komfortowo i zadbać o to, by sąsiad nie podsłuchiwał naszych rozmów.

Jeśli naszym głównym problemem jest gwar uliczny i hałas dobiegający zza okien, powinniśmy sprawdzić ich szczelność i jeśli jest taka potrzeba - zamontować dodatkowe uszczelki. W sytuacji, gdy planujemy większy remont, warto zainwestować w okna dźwiękoszczelne, które charakteryzują się wysokim współczynnikiem izolacji akustycznej RW.

Dobrym sposobem na odcięcie się od hałasu jest zawieszenie grubej, wełnianej lub tweedowej zasłony, która ochroni nas przed nocnymi dźwiękami ulicy. Takie grube tkaniny doskonale wygłuszają hałasy, więc w mieszkaniu warto mieć także:

grube dywany, które wygłuszą hałas z piętra niżej i zmniejszą te, które sami generujemy,

obrazy i plakaty, które zmniejszają echo i rozchodzenie się dźwięków,

gęste tkaniny jak zasłony oraz dekoracje ścienne.

Wyciszające właściwości mają także grube tapety, które dodatkowo są prawdziwym wnętrzarskim hitem tego roku.

Mieszkanie w blokach z wielkiej płyty ma swoje zalety, ale nie jest pozbawione wad. Piotr Kamionka/REPORTER East News

Sprawdzone sposoby na wyciszenie mieszkania: Korek i piankowa mata

Sprawdzonym i skutecznym sposobem na wyciszenie mieszkanie jest zastosowanie płyty z korka. Możemy zastosować ją zamiast tapety lub umieścić jako dodatkową warstwę przed jej położeniem. Korek doskonale izoluje dźwięki, a dodatkowo może dodać wnętrzu wyjątkowego charakteru - dziś dostępny jest wielu bardzo oryginalnych i stylowych wersjach.

Aby skutecznie wygłuszyć ściany, możemy postawić na wewnętrzne ekrany akustyczne, czyli płyty wypełnione wełną mineralną, które wygłuszają wnętrza. Takie ekrany są jednak dość grube (do 10 cm.), więc nie są najlepszym rozwiązaniem do niewielkich mieszkań.

Aby wygłuszyć podłogę (jeszcze przed jej zamontowaniem!) warto zastosować warstwę podkładu podłogowego. W sytuacji, gdy chcemy się odciąć od odgłosów sąsiadów z góry, możemy zainstalować podwieszany sufit z płyt kartonowo-gipsowych.

Jak wyciszyć drzwi w mieszkaniu?

Jeśli przeszkadza nam hałas dobiegający zza drzwi, np. z klatki schodowej, możemy zastosować specjalną matę wygłuszają, wykonaną z materiału piankowego, używanego choćby w studiach nagraniowych. Podstawą jest jednak dokładne uszczelnienie drzwi, np. z pomocą pasków winylowych.

