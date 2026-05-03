Algi morskie w diecie. Naturalne wsparcie organizmu czy chwilowy trend?
Popularność produktów "super foods" nabiera tempa. Wśród specyfików, które, zdaniem wielu ekspertów ds. żywienia, zasługują na szczególną uwagę są algi morskie, a konkretnie - spirulina i chlorella. Po tę pierwszą, w formie sproszkowanej, sięgają nie tylko ci, którzy chcą poprawić samopoczucie i zyskać więcej energii, ale także osoby borykające się z wieloma schorzeniami. Dlaczego spirulina to nie jest tylko zwykły suplement diety, ale realna i nieoceniona pomoc w powrocie do zdrowia?
Czym jest spirulina?
Spirulina to zielono-niebieska mikroalga, uznawana za jeden z najbardziej wartościowych produktów żywnościowych na świecie. Znana i ceniona jest już od wieków, a najbardziej rozpowszechniona jest w Azji. W Polsce i innych krajach europejskich jej popularność dopiero rozkwita, chociaż z biegiem lat coraz więcej osób przekonuje się o jej niesamowitym działaniu.
Spirulina to jadalny, bezpieczny gatunek sinic - samożywnych bakterii, które występują w wodach słodkich i słonych, jednak z uwagi na swoją wyjątkową budowę, różni się znacznie od pozostałych. Jej komórki w wodnym środowisku tworzą spiralne kształty, a pozbawione wody stają się płaskie. Obecnie w Polsce spirulina najczęściej dostępna jest pod postacią tabletek lub proszku i stosowana jako suplement diety. Jej cena uzależniona jest nie tylko od marki, ale przed wszystkim jakości i źródła pochodzenia. Można więc stwierdzić, że spirulina spirulinie nierówna - choć mogłoby się wydawać, że dwa produkty pochodzące od różnych producentów są identyczne, mogą być one w większym lub mniejszym stopniu zanieczyszczone metalami ciężkimi, a ich skład różnić się zawartością witamin, minerałów, białka i innych substancji.
W jaką zatem spirulinę warto inwestować i co właściwie daje jej regularne przyjmowanie? Czy jest to produkt bezpieczny i wskazany dla wszystkich, czy jedynie dla pewnej grupy osób?
Jak spirulina działa na organizm?
Spirulina zajmuje wyjątkową pozycję wśród produktów zaliczanych do super żywności, bo stanowi jedno z najbardziej skoncentrowane źródeł składników odżywczych. Aby przekonać się, w jaki sposób działają małe zielone tabletki, powszechnie zachwalane i traktowane przez wielu jako najzdrowszy na świecie suplement diety, należy wiedzieć, co tak naprawdę się w nich kryje. Spirulina to przede wszystkim bomba:
- witamin - zwłaszcza z grupy B (B1, B2, B6, B12), beta-karotenu (prowitamina A) oraz witamin K, E i C
- składników mineralnych - szczególnie żelaza, magnezu, potasu, wapnia, cynku, selenu, fosforu oraz miedzi
- łatwo przyswajalnego białka - 100 g suszonej spiruliny dostarcza około 57-60 gramów pełnowartościowego białka, co sprawia, że jest to jeden z najbardziej skoncentrowanych roślinnych źródeł białka na świecie
- przeciwzapalnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych
- antyoksydantów - w tym niebieskiego barwnika - fikocyjaniny, która działa przeciwutleniająco, wspierając odporność i redukując stres oksydacyjny.
- chlorofilu - zielonego barwnika, który wspiera procesy detoksykacyjne
Aby nasz organizm mógł prawidłowo funkcjonować i bronić się przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi, potrzebuje stałej dawki substancji odżywczych. Są one niezbędne szczególnie dla tych, którzy z wyniku prowadzenia intensywnego trybu życia, schorzeń czy problemów z utrzymaniem wartościowej diety, są narażeni na niedobory, spadki energii, gorsze samopoczucie i wiele innych dolegliwości.
Poza tym, że regularne przyjmowanie spiruliny wpływa na ogólną odporność organizmu, poprawia również metabolizm i pomaga wydalić wszystko to, co może wpływać na problemy zdrowotne. Wspiera usuwanie metali ciężkich, a jednocześnie jest bogatym źródłem składników niezbędnych w profilaktyce wielu chorób, w tym nowotworowych.
Spirulina może wpływać na redukowanie stanów zapalnych, opóźniać starzenie się organizmu, pomagać obniżyć ciśnienie krwi, poziomu cholesterolu LDL, chroniąc tym samym przed chorobami sercowo-naczyniowymi, a ponadto ułatwia odchudzanie, jest wsparciem w leczeniu insulinooporności i innych chorób rozwijających się na tle hormonalnym. Poprawia także mikroflorę jelitową i wykazuje działanie przeciwdrobnoustrojowe i antynowotworowe.
Kto powinien przyjmować spirulinę?
Spirulina uważana jest za bezpieczny suplement diety i może stanowić zdrowotne wsparcie na wielu osób. Specyfik ten szczególnie polecany jest dla:
- osób z osłabioną odpornością - w czasie i po antybiotykoterapii, w okresie jesienno-zimowym
- osób aktywnych fizycznie (pomaga zregenerować mięśnie po treningu) i prowadzących intensywny tryb życia, ale także tych pracujących umysłowo
- wegetarian i wegan - z uwagi na doskonała źródło białka i witaminy B12
- osób z nadwagą, otyłością, odchudzających się
- osób, u których stwierdzono przewlekłe stany zapalne w organizmie
- osób cierpiących na problemy trawienne jak refluks czy zaparcia
- osób borykających się z niedokrwistością
- alergików zmagających się z objawami takimi jak katar, kichanie, alergiczny nieżyt nosa
- chorujących na miażdżycę, cukrzycę typu II, insulinooporność, problemami z tarczycą, nadciśnieniem tętniczym
Należy przy tym zaznaczyć, że w przypadku występowania schorzeń i jakichkolwiek wątpliwości, przed rozpoczęciem suplementacji warto skonsultować się z lekarzem.
Czy spirulina jest dla każdego?
Mimo że spirulina to zupełnie naturalnym suplementem diety, m.in. uwagi na niedostateczną liczbę badań nad tym specyfikiem podaje się szereg przeciwskazań do jego przyjmowania, a tyczą się one:
- Kobiet w ciąży i karmiących piersią
- Osób przyjmujących leki przeciwzakrzepowe czy immunosupresyjne
- Osób uczulonych na algi, wodorosty i owoce morze
- Choroby cierpiące na choroby autoimmunologiczne - np. stwardnienie rozsiane, toczeń czy reumatoidalne zapalenie stawów
- Chorujący na fenyloketonurię
Jaką wybrać spirulinę?
Aby wybrać najlepszą jakościowo spirulinę warto zwrócić uwagę na jej pochodzenie, skład oraz certyfikaty. Najlepsza pochodzi kontrolowanych upraw na Hawajach i ma intensywny, zielono-niebeski kolor. Dobry produkty to taki, który zawiera 100 proc. ekologicznej, hawajskiej spiruliny w tabletkach, bez dodatkowych substancji wiążących (przeciwzbrylaczy, konserwantów, barwników). Najlepiej ponadto wybrać spirulinę sprzedawaną w ciemnych, szklanych opakowaniach.