Spis treści: Co zrobić ze zbyt twardym awokado? Jak zmiękczyć zielone awokado? Gdzie trzymać awokado, żeby szybciej dojrzało? Jak rozpoznać dobre, dojrzałe awokado w sklepie?

Co zrobić ze zbyt twardym awokado?

Twarde awokado jest z pewnością lepszym wyborem zakupowym niż to zbyt miękkie. Pierwsze może jeszcze samodzielnie dojrzeć lub możemy mu w tym pomóc, natomiast w drugim przypadku owoc często ląduje w koszu, gdyż już po jednym dniu nie nadaje się do spożycia.

Awokado może dojrzewać naturalnie przez kilka dni (o ile jest odpowiednio przechowywane). Jeśli jednak menu zakłada przygotowanie pasty lub guacamole i potrzebujesz idealnie miękkiego miąższu "na już", warto wypróbować jeden z dwóch sprawdzonych trików - najszybsza metoda zajmuje zaledwie 3 minuty.

Jak zmiękczyć zielone awokado?

Jeśli czas cię goni, sięgnij po metodę z wrzątkiem i folią aluminiową. To ekspresowy sposób, który zajmuje zaledwie kilka minut. Na czym dokładnie polega? Postępuj zgodnie z tymi krokami:

Owiń owoc folią aluminiową - musi być szczelnie zabezpieczony, tak aby woda nie dostała się do środka.

Kąpiel we wrzątku - przygotowane zawiniątko umieść w misce i zalej wrzącą wodą tak, aby całkowicie przykryła owoc.

Zaczekaj kilka minut - po 3-5 minutach wyciągnij owoc z wody i delikatnie go przestudź. Miąższ będzie zdecydowanie miększy niż przed kąpielą.

Warto jednak pamiętać, że tak przygotowane awokado szybciej traci świeżość, dlatego najlepiej spożyć je jeszcze tego samego dnia.

Jeśli do dyspozycji masz nieco więcej czasu, to skutecznym rozwiązaniem będzie wykorzystanie piekarnika. Owoc, podobnie jak w metodzie z wrzątkiem, należy owinąć folią aluminiową, a następnie umieścić w piekarniku nagrzanym do 100 st. C na ok. 30 minut.

Wysoka temperatura sprawia, że z awokado wydziela się etylen - naturalny gaz przyspieszający dojrzewanie. Zamknięcie go pod warstwą folii powoduje, że miąższ staje się kremowy i delikatny. Gorące powietrze rozluźnia strukturę owocu, a folia zapewnia równomierne rozprowadzenie ciepła, co zapobiega "ugotowaniu" środka.

Miękkie awokado idealnie zastępuje masło w deserach, wzbogaca koktajle lub stanowi bazę do aksamitnych past kanapkowych.

Wystarczy 30 minut w piekarniku - awokado będzie idealnie miękkie 123RF/PICSEL

Gdzie trzymać awokado, żeby szybciej dojrzało?

W sytuacjach, gdy owoc ma być gotowy np. za dwa dni, najlepiej sprawdzają się naturalne metody przyspieszania dojrzewania. Pozwalają one zachować pełnię walorów smakowych bez ingerencji wysokiej temperatury.

Najlepiej trzymać awokado w papierowej torbie wraz z innymi owocami, takimi jak jabłka czy banany. Wydzielają one naturalny etylen, który w zamkniętej przestrzeni zadziała znacznie skuteczniej niż na otwartym blacie.

Innym sposobem jest owinięcie twardej sztuki w arkusz gazety i pozostawienie jej w nasłonecznionym miejscu, np. na parapecie. Dzięki temu owoc dojrzewa równomiernie, zachowując swój charakterystyczny, orzechowy smak i intensywną barwę, bez ryzyka zbyt szybkiego zepsucia.

Jak rozpoznać dobre, dojrzałe awokado w sklepie?

Triki na przyśpieszenie dojrzewania awokado są przydatne, ale warto również wiedzieć, jak wybrać idealny owoc. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na dwa aspekty:

Kolor skórki - dojrzałe awokado ma intensywną, głęboką barwę. Pamiętaj jednak o różnicach między odmianami. Fuerte powinna być ciemnozielona. Hass z kolei w stanie pełnej dojrzałości staje się niemal czarna lub ciemnofioletowa.

Sprawdzanie miękkości - dojrzały owoc jest sprężysty. Delikatnie naciśnij skórkę palcem, jeśli poczujesz, że miąższ lekko ustępuje, ale po chwili wraca do pierwotnego kształtu, to znak, że awokado jest idealne. Jeśli wgłębienie zostaje, owoc jest już prawdopodobnie przejrzały.

Dzięki temu wybierzesz idealne awokado, a jeśli będzie zbyt twarde, to wypróbuj przedstawione przez nas triki, dzięki którym nawet "małe kamienie" zyskają na miękkości.

