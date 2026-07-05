W skrócie Dawna codzienność w kuchni wiązała się z gotowaniem od podstaw, niemarnowaniem żywności i planowaniem posiłków.

Na poranny stół trafiały napary z ziół, kawa zbożowa i ciepłe potrawy, takie jak zupy mleczne czy kluski.

Tradycyjne rytuały kulinarne ustąpiły miejsca nowoczesnym udogodnieniom, ale dawne nawyki dotyczące oszczędności i kreatywnego wykorzystania składników są wciąż aktualne.

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W tej kuchni nic nie działo się przypadkiem

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu sercem wielu domów była kuchnia węglowa albo piec kaflowy. To od niego zaczynał się dzień. Trzeba było usunąć popiół, przygotować szczapy, dołożyć węgla lub drewna i czekać, aż płyta osiągnie odpowiednią temperaturę.

Rozpalony piec służył nie tylko do gotowania. Ogrzewał pomieszczenie, suszył ubrania i podgrzewał wodę do mycia. Gdy w domu nie było bieżącej ciepłej wody, gospodyni musiała od rana zadbać także o jej zapas. Na blasze stawiano więc czajnik, garnek z wodą, mleko albo zupę. Jedna czynność uruchamiała cały domowy rytm.

Dawne gotowanie wymagało wyczucia. Ogień nie mógł być zbyt słaby, ale zbyt mocny szybko przypalał kaszę i powodował kipienie mleka. Umiejętność prowadzenia kuchni była praktyczną wiedzą, przekazywaną z pokolenia na pokolenie.

Kiedyś codzienność, dziś powód do nostalgii 123RF/PICSEL

Kawa zbożowa zamiast kapsułki

Zapach poranka nie zawsze oznaczał aromat mocnej kawy ziarnistej. W wielu domach parzono kawę zbożową z prażonego jęczmienia, żyta lub cykorii. Gotowano ją w garnku dla kilku osób, często z dodatkiem mleka. Była tania, łatwo dostępna i mogły ją pić także dzieci.

Obok kawy pojawiały się napary z mięty, rumianku, lipy lub kminku. Zioła zbierano, suszono i przechowywano w papierowych torbach albo słoikach. W chłodne dni miały rozgrzewać, a po cięższym jedzeniu wybierano przyprawy tradycyjnie kojarzone z trawieniem.

Jedną z nich był jałowiec. Rozgniecione owoce dodawano do kapusty, mięs, sosów i potraw jednogarnkowych. Ich żywiczny aromat równoważył tłusty smak. Nie był to cudowny lek, lecz element dawnego doświadczenia kulinarnego.

Zupa na śniadanie nikogo nie dziwiła

Dziś śniadanie kojarzy się z kanapką, płatkami lub jogurtem. Dawniej rano często jedzono potrawy ciepłe, gęste i sycące. Na stole pojawiały się zupy mleczne, zacierki, kluski lane, kasze, polewki, żur albo zalewajka. Posiłek miał rozgrzać i dostarczyć energii przed wieloma godzinami pracy.

Popularne było też "nadrobienie", zwane miejscami drobionką. Do miski wkładano kawałki czerstwego chleba i zalewano je gorącym mlekiem. Dodawano odrobinę masła, cukru albo soli. Danie przygotowywało się szybko, a przy okazji wykorzystywało pieczywo, które utraciło świeżość.

Podobną rolę odgrywały prażuchy z ziemniaków i mąki. Były tanie, kaloryczne i pozwalały nakarmić liczną rodzinę z kilku produktów. Podawano je ze skwarkami, masłem, zsiadłym mlekiem lub twarogiem.

Rano gotowano nie tylko śniadanie

Babcia stojąca od świtu przy kuchni rzadko przygotowywała jeden posiłek. Skoro piec był już rozgrzany, należało wykorzystać jego ciepło. Na jednej części płyty gotowała się kawa, na drugiej zupa, a obok pyrkał garnek z ziemniakami lub kaszą. Poranek był początkiem całodziennego gotowania.

Nasze babcie robiły to każdego dnia. Dziś wielu odkrywa to na nowo 123RF/PICSEL

Zupy i potrawy jednogarnkowe można było przygotować wcześniej, zostawić na ciepłej płycie i podać domownikom wracającym o różnych porach. Gotowano większe porcje, ponieważ opał, czas i produkty należało wykorzystywać oszczędnie.

Współczesny meal prep przedstawiany jest jako nowy sposób organizacji tygodnia. Dawne gospodynie robiły coś podobnego, bez pojemników i poradników. Z rana planowały, co trzeba zużyć, co ugotować na zapas, a co zachować na kolejny dzień. Menu zależało od zawartości spiżarni, pory roku i resztek z poprzedniego posiłku.

Szpilka do jajka i inne małe sposoby

Dawna kuchnia była pełna prostych trików. Jednym z nich było nakłuwanie szerszego końca jajka cienką szpilką przed gotowaniem. Miało to ograniczać pękanie skorupki i ułatwiać późniejsze obieranie.

Chleb odświeżano nad parą lub wykorzystywano do zup. Resztki ziemniaków zmieniano w kluski, placki albo farsz. Zsiadłe mleko stawało się dodatkiem do obiadu, a wywar po gotowaniu warzyw bazą kolejnej potrawy. To, co dziś nazywamy kuchnią bez odpadów, było zwyczajną gospodarnością.

Dlaczego te rytuały zniknęły?

Zmienił się rytm życia. Lodówki, czajniki elektryczne, kuchenki, ekspresy i gotowe produkty uwolniły domowników od wielogodzinnej pracy.

Nie ma powodu idealizować dawnych poranków. Rozpalanie pieca było uciążliwe, dym i sadza szkodziły zdrowiu, a codzienne gotowanie pochłaniało ogrom czasu. Warto jednak przypomnieć sobie to, co w tych zwyczajach było rozsądne: proste składniki, ciepłe posiłki, planowanie i szacunek do jedzenia.

Powrót do dawnych smaków nie musi oznaczać rezygnacji z wygody. Można ugotować zupę na dwa dni, zrobić zacierki, zaparzyć kawę zbożową albo wykorzystać czerstwy chleb zamiast go wyrzucać. Babcie nie mówiły o ekologii, minimalizmie ani meal prepie. Po prostu wiedziały, że dobrze prowadzona kuchnia zaczyna się rano - od ognia, garnka i pomysłu, jak niczego nie zmarnować.

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