Babcie wiedziały, jak pozbyć się intruzów. Pułapka potopi głodne karaluchy
Chyba nikt nikomu nie życzy obecności karaluchów w domu. Robactwo to bardzo wstydliwy i poważny problem, który znany jest ludzkości chyba od zarania dziejów. Nie ma jednego sposobu na to, aby pozbyć się karaluchów, ale oprócz specjalistycznych środków oraz pomocy specjalistów są też metody naturalne, którymi posiłkowały się nasze babcie. Jak dawniej radzono sobie z karaluchami? Sprawdźmy.
Spis treści:
- Dlaczego karaluchy w domu to poważny problem?
- Jak pozbyć się karaluchów domowymi sposobami?
- Odstraszaj na bieżąco karaluchy
- Nie daj się karaluchom
Dlaczego karaluchy w domu to poważny problem?
Obecność insektów w domu nie jest niczym pożądanym w domu. Karaluchy budzą wstręt nieprzypadkowo i obcowanie z nimi do najprzyjemniejszych nie należy. Do tego dochodzi aspekt higieniczny, ponieważ brudzą odchodami dom, niszczą i zanieczyszczają zapasy w spiżarni, a także powodują nieprzyjemny, zatęchły zapach.
Karaluchy lubią ponadto miejsca czyste i brudne. Pojawiają się w śmietnikach, wysypiskach i innych zanieczyszczonych miejscach, a następnie zjawiają się w czystych domach, gdzie mogą bez przeszkód się mnożyć i powodować szkody. Karaluchy mogą również być nosicielami różnych chorób, a także bakterii, wirusów bądź pasożytów.
Jak pozbyć się karaluchów domowymi sposobami?
Trzeba od razu powiedzieć, że domowe sposoby na karaluchy powinny być metodami doraźnymi albo dodatkowymi, które połączone są z profesjonalnymi środkami. Dlaczego to tak ważne? Ponieważ karaluchy są bardzo odpornymi insektami i walka z nimi musi odbywać się w sposób zdecydowany.
Jak pozbyć się karaluchów domowymi sposobami? Oto pomysły:
- pułapka z sody oczyszczonej z cukrem: dwa składniki wystarczy ze sobą wymieszać i umieścić w miejscach, gdzie często przebywają karaluchy.
- ziemia okrzemkowa - ją trzeba rozsypać tam, gdzie często pojawiają się owady, aby je wybić.
- pułapka ze słodkich napojów: wysokie, szklane naczynia trzeba wypełnić słodkim napojem oraz zbudować rampę, aby karaluchy mogły się do niej dostać i potopić się w płynie.
Odstraszaj na bieżąco karaluchy
Karaluchy mają wyczulony węch i istnieją zapachy, za którymi paskudne owady nie przepadają. To można wykorzystać, aby stworzyć barierę przeciwko karaluchom. Co warto wykorzystać?
- Olejki eteryczne (miętowy i eukaliptusowy)
- Liście laurowe
- Ocet spirytusowy
Nie daj się karaluchom
Karaluchy są bardzo przebiegłe i trudno się ich pozbyć jedną metodą. Wynika to nie tylko z tego, że są przyzwyczajone do bardzo trudnych warunków, ale też dlatego że szybko się namnażają. Karaluchom można utrudnić zagnieżdżanie, jeśli będziemy pilnować w domu porządków, ale nie jest to gwarant, że insekty ominą nasze lokum szerokim łukiem.
Jeśli faktycznie samodzielnie nie dajemy sobie rady z karaluchami, lepiej wspomóc się albo profesjonalnymi środkami albo pomocą specjalistów. Czego nie wolno kategorycznie robić? Rozdeptywać pojedynczych karaluchów, ponieważ na ich ciele mogą być jaja, a tym samym samodzielnie rozniesiemy je po całym domu.
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