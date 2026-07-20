Spis treści:
- Dlaczego karaluchy w domu to poważny problem?
- Jak pozbyć się karaluchów domowymi sposobami?
- Odstraszaj na bieżąco karaluchy
- Nie daj się karaluchom
Dlaczego karaluchy w domu to poważny problem?
Obecność insektów w domu nie jest niczym pożądanym w domu. Karaluchy budzą wstręt nieprzypadkowo i obcowanie z nimi do najprzyjemniejszych nie należy. Do tego dochodzi aspekt higieniczny, ponieważ brudzą odchodami dom, niszczą i zanieczyszczają zapasy w spiżarni, a także powodują nieprzyjemny, zatęchły zapach.
Karaluchy lubią ponadto miejsca czyste i brudne. Pojawiają się w śmietnikach, wysypiskach i innych zanieczyszczonych miejscach, a następnie zjawiają się w czystych domach, gdzie mogą bez przeszkód się mnożyć i powodować szkody. Karaluchy mogą również być nosicielami różnych chorób, a także bakterii, wirusów bądź pasożytów.
Jak pozbyć się karaluchów domowymi sposobami?
Trzeba od razu powiedzieć, że domowe sposoby na karaluchy powinny być metodami doraźnymi albo dodatkowymi, które połączone są z profesjonalnymi środkami. Dlaczego to tak ważne? Ponieważ karaluchy są bardzo odpornymi insektami i walka z nimi musi odbywać się w sposób zdecydowany.
Jak pozbyć się karaluchów domowymi sposobami? Oto pomysły:
- pułapka z sody oczyszczonej z cukrem: dwa składniki wystarczy ze sobą wymieszać i umieścić w miejscach, gdzie często przebywają karaluchy.
- ziemia okrzemkowa - ją trzeba rozsypać tam, gdzie często pojawiają się owady, aby je wybić.
- pułapka ze słodkich napojów: wysokie, szklane naczynia trzeba wypełnić słodkim napojem oraz zbudować rampę, aby karaluchy mogły się do niej dostać i potopić się w płynie.
Odstraszaj na bieżąco karaluchy
Karaluchy mają wyczulony węch i istnieją zapachy, za którymi paskudne owady nie przepadają. To można wykorzystać, aby stworzyć barierę przeciwko karaluchom. Co warto wykorzystać?
- Olejki eteryczne (miętowy i eukaliptusowy)
- Liście laurowe
- Ocet spirytusowy
Nie daj się karaluchom
Karaluchy są bardzo przebiegłe i trudno się ich pozbyć jedną metodą. Wynika to nie tylko z tego, że są przyzwyczajone do bardzo trudnych warunków, ale też dlatego że szybko się namnażają. Karaluchom można utrudnić zagnieżdżanie, jeśli będziemy pilnować w domu porządków, ale nie jest to gwarant, że insekty ominą nasze lokum szerokim łukiem.
Jeśli faktycznie samodzielnie nie dajemy sobie rady z karaluchami, lepiej wspomóc się albo profesjonalnymi środkami albo pomocą specjalistów. Czego nie wolno kategorycznie robić? Rozdeptywać pojedynczych karaluchów, ponieważ na ich ciele mogą być jaja, a tym samym samodzielnie rozniesiemy je po całym domu.
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