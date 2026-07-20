Spis treści: Dlaczego karaluchy w domu to poważny problem? Jak pozbyć się karaluchów domowymi sposobami? Odstraszaj na bieżąco karaluchy Nie daj się karaluchom

Dlaczego karaluchy w domu to poważny problem?

Obecność insektów w domu nie jest niczym pożądanym w domu. Karaluchy budzą wstręt nieprzypadkowo i obcowanie z nimi do najprzyjemniejszych nie należy. Do tego dochodzi aspekt higieniczny, ponieważ brudzą odchodami dom, niszczą i zanieczyszczają zapasy w spiżarni, a także powodują nieprzyjemny, zatęchły zapach.

Karaluchy lubią ponadto miejsca czyste i brudne. Pojawiają się w śmietnikach, wysypiskach i innych zanieczyszczonych miejscach, a następnie zjawiają się w czystych domach, gdzie mogą bez przeszkód się mnożyć i powodować szkody. Karaluchy mogą również być nosicielami różnych chorób, a także bakterii, wirusów bądź pasożytów.

Jak pozbyć się karaluchów domowymi sposobami?

Karaluchy nie tylko podjadają nasze zapasy, ale także je zanieczyszczają 123RF/PICSEL

Trzeba od razu powiedzieć, że domowe sposoby na karaluchy powinny być metodami doraźnymi albo dodatkowymi, które połączone są z profesjonalnymi środkami. Dlaczego to tak ważne? Ponieważ karaluchy są bardzo odpornymi insektami i walka z nimi musi odbywać się w sposób zdecydowany.

Jak pozbyć się karaluchów domowymi sposobami? Oto pomysły:

pułapka z sody oczyszczonej z cukrem : dwa składniki wystarczy ze sobą wymieszać i umieścić w miejscach, gdzie często przebywają karaluchy.

ziemia okrzemkowa - ją trzeba rozsypać tam, gdzie często pojawiają się owady, aby je wybić.

pułapka ze słodkich napojów: wysokie, szklane naczynia trzeba wypełnić słodkim napojem oraz zbudować rampę, aby karaluchy mogły się do niej dostać i potopić się w płynie.

Odstraszaj na bieżąco karaluchy

Karaluchy można odstraszyć m.in. olejkami eterycznymi 123RF/PICSEL

Karaluchy mają wyczulony węch i istnieją zapachy, za którymi paskudne owady nie przepadają. To można wykorzystać, aby stworzyć barierę przeciwko karaluchom. Co warto wykorzystać?

Olejki eteryczne (miętowy i eukaliptusowy)

Liście laurowe

Ocet spirytusowy

Nie daj się karaluchom

Karaluchy są bardzo przebiegłe i trudno się ich pozbyć jedną metodą. Wynika to nie tylko z tego, że są przyzwyczajone do bardzo trudnych warunków, ale też dlatego że szybko się namnażają. Karaluchom można utrudnić zagnieżdżanie, jeśli będziemy pilnować w domu porządków, ale nie jest to gwarant, że insekty ominą nasze lokum szerokim łukiem.

Jeśli faktycznie samodzielnie nie dajemy sobie rady z karaluchami, lepiej wspomóc się albo profesjonalnymi środkami albo pomocą specjalistów. Czego nie wolno kategorycznie robić? Rozdeptywać pojedynczych karaluchów, ponieważ na ich ciele mogą być jaja, a tym samym samodzielnie rozniesiemy je po całym domu.

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